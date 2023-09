Die aktuellsten B2B-Produkttrends: Alibaba.com teilt zum „Super September“ Einblicke

Schuhe, Bekleidung & Accessoires sowie Haushaltsgeräte gehören zu den beliebtesten Produkten für deutsche B2B-Einkäufer

München, 20. September, 2023: Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B) E-Commerce, stellt heute die beliebtesten Produktkategorien der deutschen Einkäufer anlässlich des diesjährigen „Super September“ vor.

Während der „Super September“ weiterhin in vollem Gange ist, zeigen aktuelle Daten des Unternehmens*, dass die Kategorie Schuhe das größte Wachstum unter deutschen Großhandelskäufern im vergangenen Jahr erfahren hat. Die Kategorie verzeichnet einen Zuwachs von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg des Bruttowarenwerts (GMV) um 62 Prozent.

Die wachsenden Ansprüche der jungen Konsumenten an Schuhe lassen die Grenzen zwischen traditionellen Outdoor-Funktionsschuhen und Freizeitschuhen allmählich verschwimmen. Der Barfußtrend hat zu einem Wandel traditioneller Schuhmodelle in Richtung Komfort und Alltagstauglichkeit geführt. Dies spiegelt sich in den Daten von Alibaba.com wider: Der Umsatz mit Sneakern und Sportschuhen in Strickdesign in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr um 122 Prozent gestiegen, der Umsatz mit besonders leichten Outdoor-/ Freizeitschuhen um 112 Prozent.

Dahinter folgen Bekleidung & Accessoires mit einem Anstieg der deutschen Käufer um 36 Prozent (ggü. Vorjahr) und einem Anstieg des Bruttowarenwerts um 30 Prozent. Auf Sicherheit, Zweckmäßigkeit und Umweltschutz legen deutsche Einkäufer besonders großen Wert. Auffällige und hochwertige Modeaccessoires werden immer beliebter, und auch der Markt für Sportbekleidung floriert bei den deutschen B2B-Käufern, so stieg der Umsatz mit wasser- und winddichten Jacken im Jahresvergleich um 30 Prozent.

Schmuck, Brillen & Uhren sind die drittstärkste Kategorie mit einem Käufer-Wachstum von 14 Prozent (ggü. Vorjahr) und einem Anstieg des Bruttowarenwerts um 19 Prozent. Beliebte Artikel reichen von Ski-Sonnenbrillen (+ 37 Prozent) bis hin zu klassischem Schmuck (z.B. Zirkonium-Ringe, + 21 Prozent) und Haarklammern aus organischen Materialien (+ 14 Prozent). Darauf folgen Haushaltsgeräte mit einem Käufer-Zuwachs von 6 Prozent (ggü. Vorjahr) und einem Anstieg des Bruttowarenwerts um 35 Prozent, wobei die Nachfrage nach intelligenten Ultraschallzahnbürsten (+ 269 Prozent), Wärmepumpen-Warmwasserbereiter (+ 107 Prozent) und Hochgeschwindigkeits-Haartrocknern (+ 78 Prozent) besonders stark ist.

„Super September“ läutet „goldenes Quartal“ für den Einzelhandel ein

Zum ersten Mal können Einkäufer aus der EU und dem Vereinigten Königreich während des diesjährigen „Super Septembers“ auf einen speziellen „Europäischen Pavillon“ zugreifen. Dort finden sie rund 1,5 Millionen Produkte mit EU-Produktzertifikaten**, so dass die Käufer ihre Einkäufe besonders effizient tätigen können: „Wir freuen uns sehr, dass diese Idee gut angenommen wird. Allein in der ersten Septemberhälfte haben wir ein überdurchschnittlich hohes Interesse am europäischen Pavillon festgestellt, insbesondere von deutschen B2B-Einkäufern“, kommentiert Nik van der Beek, Marketing Lead DACH bei Alibaba.com.

„Die beliebtesten Produktkategorien für deutsche Einkäufer – von Schuhen über Schmuck bis hin zu Haushaltsgeräten – spiegeln unsere Produktvielfalt auf Alibaba.com wider. Diesen „Super September“ sehen wir, dass deutsche Einkäufer – insbesondere KMU – Alibaba.com verstärkt für ihr Bezugsquellenmanagement nutzen und sich mit Lieferanten weltweit vernetzen. Viele deutsche B2B-Einkäufer bereiten sich auf das vierte Quartal vor, das als das „goldene Quartal“ des Einzelhandels bekannt ist. Die digitalen Beschaffungsmöglichkeiten von Alibaba.com sind dabei von unschätzbarem Wert für KMU, um ihr Geschäft auszubauen,“ so van der Beek.

Auf europäischer Ebene verzeichnete Alibaba.com insbesondere einen Anstieg der Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten. Parallel stieg die Zahl der Anbieter von umweltfreundlichen Produkten auf Alibaba.com, insbesondere bei Geschirr aus Weizenstroh, umweltfreundlichen Baumaterialien und umweltfreundlichen Yogamatten.

Intelligente Tools verschaffen KMU Zugang zu Händlern weltweit

Während des „Super Septembers“ erhalten Einkäufer in Deutschland Zugang zu neuen und interessanten Produkten mit schneller Lieferung sowie zu Qualitätsanbietern, die ihre Fabriken und Produkte über Livestreams und mehr als 20.000 VR-Showrooms präsentieren. Die smarten Tools und digitalen Funktionen erleichtern die Beschaffung vor allem für KMU. Franziska Maria Mangone, Gründerin und Co-Geschäftsführerin der Online-Shops thegoodglam.com und franzyma.com, sagt: „Alibaba.com bietet nicht nur eine riesige Produktpalette, sondern gleichzeitig verschiedene smarte Tools, die uns die Beschaffung erleichtern. Virtuelle Showrooms, digitale Tradeshows und leistungsstarke Suchfilter ermöglichen es uns, qualitativ hochwertige Produkte von zertifizierten Lieferanten einfach und digital zu beziehen und so unsere Schmuckideen zu verwirklichen – und das auch als kleines Unternehmen.“

Der „Super September“ läuft noch bis zum 30. September auf Alibaba.com.

* Zahlen der letzten drei Monate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

** Britische und EU-Einkäufer werden Produkte angezeigt, die den relevanten Normen und Zertifikaten entsprechen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf DVGW, KTW, W270, GS, FIRA, LFGB, UN38. 3, IEC, TÜV, EMC, EPR, CB, BQB, HDMI, LVD, Mfi, PAHs, REACH, WEEE, ERP, EN15194, EN17128, Reach, EMC, OEKO- TEX STANDARD 100, EN12472, EN11612, EN11611, EN1122, EN 16711, DE 14362, DE 13795, DE 13758, EcoCert, DMFA, OK COMPOST, E-MARK, KEMA, Rohs, CE

Über Alibaba.com

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Käufer und Lieferanten aus über 190 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

