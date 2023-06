Digitale Vermietungsplattform verstärkt Geschäftsführung

Christopher Lutz ist Produktchef beim PropTech Mietz

Christopher Lutz ist neuer Chief Product Officer (CPO) beim Startup Mietz GmbH, dem „Tinder für Wohnungen“. Er wird bei Mietz Produktstrategie und Produktmanagement verantworten, um das Geschäftsmodell einer komplett digitalisierten Vermietungsplattform erfolgreich umzusetzen. Dabei wird er Prioritäten, Ziele und Meilensteine sowie die langfristige Vision für die Produktentwicklung definieren.

Nach seinem Masterstudium in Wirtschaftsinformatik an der TH Wildau war Lutz in mehreren Managementpositionen bei mittelständischen Firmen tätig. Als geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Softwareentwicklers mit Aktivitäten in 120 Ländern leitete er über sechs Jahre hinweg die IT-Projekte des Unternehmens. Seine langjährigen Erfahrungen bringt er nun bei Mietz ein.

Gemeinsam mit dem Team hat sich Christopher Lutz zum Ziel gesetzt, die technologische Entwicklung der Plattform voranzutreiben und aktiv die Digitalisierung der Vermietungsbranche mitzugestalten: „Ich möchte die besten Lösungen für die Wohnungsvermittlung schaffen und die damit verbundenen Arbeitsabläufe optimieren. Dabei ist es mir besonders wichtig, trotz des schnellen Wachstums stets die Nutzerfreundlichkeit und das Produkterlebnis für Vermieter und Mieter im Blick zu behalten“, so Lutz.

Mietz hat mit seiner digitalen Lösung in der Immobilienbranche einen bedeutenden Durchbruch erzielt. Die einfache und effiziente Verwaltung von Mietverhältnissen sowie die transparente Kommunikation zwischen Vermietern und Mietern finden eine breite Anerkennung, die durch hohe Nachfrage und positives Kundenfeedback bestätigt wird. Die Erweiterung der Geschäftsführung ist der nächste Schritt, um noch mehr Kundenvertrauen zu schaffen und das Wachstum des Startups nachhaltig zu fördern.

Mietz wurde im Mai 2021 in Berlin gegründet. Das PropTech hat sich zum Ziel gesetzt, Mietern und Vermietern einen rechtssicheren, digitalen und automatisierten Ablauf des Mietvorgangs via App zu garantieren. Mit ihren Partnern in verschiedenen Städten setzt Mietz auf starkes Wachstum, um immer mehr Mieter und Vermieter mit einem effizienten Abwicklungsverfahren glücklich zu machen. Mietz ist die erste komplett digitalisierte Vermietungsplattform für Vermieter und Mieter. Geplant ist ein deutschlandweites Angebot.

Zu den Investoren des StartUps zählen u.a. Christine Kiefer (Angel Invest), Jon Oringer (Shutterstock) und Profi-Fußballer Mario Götze.

Firmenkontakt

Mietz GmbH

Lena Tuckermann

Stargarder Straße 58

10437 Berlin

+49 30 25 76 26 44



http://www.mietz.app

Pressekontakt

Tower PR

Heiner Schaumann

Linienstraße 150

10115 Berlin

+493025762644



https://tower-pr.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.