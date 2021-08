eprimo auf Platz 1 der Energieversorger

Studie zum Nachhaltigkeitsimage von Unternehmen

– Grüner Energiediscounter erhält Siegel “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit”

– 41 Millionen Verbraucherstatements im Internet ausgewertet

Neu-Isenburg, 31. August 2021. Welche Unternehmen agieren aus Sicht der Kunden ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben DEUTSCHLAND TEST und Focus-Money in einer online-basierten Studie das Image von 24.000 Unternehmen aus 300 Branchen untersucht. Mit dem Ergebnis: Unter den Energieversorgern hat der Ökostrom- und Ökogasanbieter eprimo weiterhin die Nase vorn – aus Kundensicht gehört eprimo in Sachen Nachhaltigkeit zu den Top-Unternehmen in Deutschland. Wie bereits im Vorjahr zeichnet Focus-Money den grünen Energiediscounter mit dem Siegel “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit” aus (Focus, Heft 29/2021).

Immer mehr Verbraucher legen bei der Wahl von Lieferanten und Dienstleistern gesteigerten Wert auf Umweltschutz, soziale Verantwortung und den ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen. Doch von welchen Firmen und Marken haben die Verbraucher in dieser Hinsicht eine positive Wahrnehmung? Die Studie “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit” ermittelt die Online-Reputation von 24.000 Unternehmen in Bezug auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Im Rahmen einer Social-Listening-Analyse wurden zwischen dem 1. März 2020 und dem 28. Februar 2021 insgesamt 41 Millionen Nennungen aus mehr als 438 Millionen deutschen Internet-Quellen und Social-Media-Posts erfasst und anschließend bewertet. Danach werden rund 1.200 Firmen und Marken von ihren Kunden als ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig agierend wahrgenommen und deshalb von Focus-Money ausgezeichnet. Von den überregionalen Energieversorgern erhalten nur zwei das Prädikat “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit”. eprimo ist mit großem Abstand die klare Nummer 1 der Branche. “Dass die Verbraucher eprimo als grünen Vorreiter wahrnehmen, ist eine große Bestätigung für unsere Leitlinie: Grüne Energie für alle. Individuell, einfach und günstig”, sagt eprimo-CEO Jens Michael Peters.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

