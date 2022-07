European Cloud Summit: Führender europäischer Cloud-Kongress im September in Mainz

Cloud-Experten weltweit führender Tech-Riesen machen sich im September auf den Weg nach Mainz, um vom 26.-28. September am größten internationalen Cloud-Kongress in Europa teilzunehmen – dem European Cloud Summit. Medienvertreter können sich bereits jetzt akkreditieren.

Wer bei Wolken an Kumulus oder Schäfchen denkt, der ist hier falsch! Denn beim European Cloud Summit geht es um digitale Wolken, besser als Cloud bekannt. Vom 26.-28. September wird Mainz dabei zum Nabel der Cloud-Welt beim European Cloud Summit. Den thematischen Schwerpunkt dieses zukunftsgerichteten Kongresses bilden die drängenden IT- und Cloud-Themen der Gegenwart: nachhaltige IT, Cloud-Sicherheit und Compliance, Cloud-Souveränität, KI in der Praxis, die aufstrebende Rolle des Metaverse (Enterprise VR) und die Modernisierung bestehender Anwendungen, mit besonderem Fokus auf die wachsende Bedeutung von No-Code/Low-Code-Plattformen und des Ansatzes der “App Factories”.

Die Veranstalter des European Cloud Summit haben schon viele Male weltweit angesehene Experten und wirtschaftliche und technologische Führungskräfte der Tech-Riesen an einem Ort zusammengebracht. So eröffnete Dan Holme, Product Leader bei Microsoft Redmont, 2018 den Schwesterkongress European Collaboration Summit. 2021 begrüßten die Veranstalter Jeff Teper (Microsoft Corporate Vice-President aus Redmond, Leiter der Teams- und Microsoft 365 Produktgruppe), Bernd Wagner (Managing Director bei Google Cloud Germany) und Clemens Vasters (Principal Architect bei Microsoft Azure) in Düsseldorf. Der Kongress ist daher eine einzigartige Chance, sich mit Cloud-Experten international zu vernetzen, die aktuellen und zukünftigen Trends der Cloud-Technologien kennenzulernen und mit Executives der Tech-Riesen in direkten Kontakt zu treten.

+++ Hochkarätige Teilnehmer haben schon zugesagt +++

Das diesjährige Programm des European Cloud Summit aus insgesamt 80 Vorträgen richtet sich in einem ausgewogenen Verhältnis sowohl an Geschäftsleute und CxO-Führungskräfte wie auch an das Technologie-affine Publikum. Ein Großteil der Speaker und Sessions wurden schon auf der Webseite www.cloudsummit.eu angekündigt. Unter anderem hat Pouneh Kaufman von Microsoft, die Leiterin der Produktgruppe Cloud + AI, Mixed Reality, Metaverse & Mesh Experiences, ihre Teilnahme als Speakerin bereits zugesagt. Auch Google und SAP haben Interesse bekundet, sowie Vertreter des innovativen Autoherstellers Rimac Automobili und der Regierung Estlands, des europäischen Spitzenreiters in Sachen Digitalisierung und E-Governance.

Neben Vorträgen und Panels bietet der European Cloud Summit wie immer eine Expo mit Ausstellerständen und Cateringstationen, wo mehr als 40 führende Cloud-Unternehmen aus Deutschland, Europa und den USA ihre Plattformen, Lösungen und Dienstleistungen vorstellen. Insgesamt stehen 1200 Tickets für den European Cloud Summit zum Verkauf, erwartungsgemäß wird der Kongress schon früh ausverkauft sein.

Weitere Informationen unter: www.cloudsummit.eu

Über den European Cloud Summit

Der European Cloud Summit ist ein seit 2021 jährlich stattfindender Kongress, und ein Schwesterevent des renommierten European Collaboration Summits. Er vereint große Cloud-Plattform-Anbieter, weltweit führende Redner, Branchenführer, große Kunden und mehr als 1500 Delegierte und bietet ein ideales professionelles Netzwerkumfeld für alle Teilnehmer. Der CloudSummit bietet hochmoderne Inhalte sowohl in Geschäfts- als auch in technologischen Bereichen und stellt als solches eine perfekte Lern- und berufliche Chance dar.

Weitere Informationen unter: www.cloudsummit.eu

