Event-PR: PR-Agentur PR4YOU betreut Tour von KOKUBU – Die Showsensation aus Japan

Die Berliner PR-Agentur PR4YOU ( www.pr4you.de) betreut als neuen Kunden die japanischen Taiko-Trommler KOKUBU und unterstützt die am 17. Januar in Gießen gestartete Tournee in Deutschland in den Bereichen PR, Kommunikation und Social Media.

Seit 2001 arbeitet die Berliner PR-Agentur PR4YOU erfolgreich in den Bereichen Presse- und Medienarbeit, Messebetreuung, Eventorganisation sowie Influencer- und Celebrity-Marketing. Durch ihre Tätigkeit sorgen die PR-Profis der PR-Agentur PR4YOU bei ihren Kunden für den Imageaufbau, die Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie eine klare Positionierung in der Öffentlichkeit. Auch das Einladen von Medienvertretern, Influencern und Prominenten zu kulturellen Events und Shows, Produkt-Präsentationen, Store-Eröffnungen, Red Carpet Events oder Messeauftritten managt die PR-Agentur PR4YOU für ihre Kunden, zu denen seit kurzem auch die japanischen Trommler KOKUBU, zählen.

„Bereits in der vergangenen beiden Jahren haben wir mit „Romeo und Julia“, „VIDA!“ und „SUKHISHVILI“ die Tourneen dreier Shows begleitet. Kunden aus dem Bereich Kultur und Unterhaltung sind immer spannend, da die PR-Maßnahmen die man einleitet sich zwar gleichen, aber doch jedes Projekt immer individuell und einzigartig ist“, so PR4YOU Agenturleiter Marko Homann.

Japan, das Land der aufgehenden Sonne, wie es hierzulande auch genannt wird. Seit jeher übt es eine starke Faszination aus. Und dabei reden wir nicht von Sushi, Judo oder leistungsstarke Driftautos. Nein die Faszination Japans liegt wohl hauptsächlich oder zumindest zu großen Teilen in den markanten Unterschieden, die das Land kennzeichnen. Da ist zum einen die Hightech-Nation mit etlichen Weltkonzernen und dann ist da ein Kaiserreich mit Jahrhunderte alten Traditionen. Letzteres entspricht dann dem kulturellen Duktus von KOKUBU.

KOKUBU ist eine der bekanntesten Taiko-Trommelgruppen weltweit. Mit ihrer beeindruckenden Darbietung wird die japanische Kultur und Energie vereint. Ihr Markenzeichen ist die perfekte Symbiose von traditionellem Handwerk und modernem Entertainment, die Zuschauer jeden Alters begeistert. Die Trommler von Kokubu sind nicht nur Virtuosen auf ihren Instrumenten, sondern auch Meister der Inszenierung, die mit spektakulären Choreographien und beeindruckenden Lichteffekten eine magische Atmosphäre schaffen.

+++ Trommeln, die den Boden beben lassen +++

KOKUBU ist ein unbeschreiblich fesselndes Erlebnis für Ohren, Augen, Herz und Seele. Die in schwarze Kimonos und weiße Stirnbänder gekleidete Ausnahmetruppe spannt den musikalischen Bogen zwischen den Boden zum Erbeben bringendem Akustik-Orkan der Trommeln, dezenter Rhythmik und dem zart-sanften Klang der Bambuslängsflöte (Shakuhachi). In wechselnden Gruppierungen und mittels dreier unterschiedlich großer Röhrentrommeln (Taikos) bringt das 1998 gegründete Ensemble aus Osaka um Shakuhachi-Meister Chiaki Toyama in atemberaubender Synchronität oder auch kontrastierend einen atemberaubenden Rhythmus auf die Bühne.

2024 kommen erstmals zwei große O – Daiko Trommeln zum Einsatz und geben der Gruppe einen noch imposanteren Auftritt. Deren Bespannung bearbeitet ein Athlet mit zwei massiven, unterarmdicken Stöcken. Den Widerpart bilden zarte Flötentöne. Ihr fernöstlicher Klang verzaubert auf Anhieb. So entsteht eine für Europäer magisch anmutende Musik. Dem Verständnis dieser tief in alter Tradition verwurzelten Kunstfertigkeit dient, dass jedem Stück eine kurze Einführung vorangestellt ist. Sie erklärt (in Deutsch) die Bedeutung der jeweiligen Lieder. Diese handeln beispielsweise vom Eins-Sein von Körper und Geist, der Lebensfreude, der Natur, der Kraft der Jahreszeiten oder dem Glaubenssatz „Gehe vorwärts ohne zurückzuschauen“.

Neben der authentischen und hypnotisch – faszinierenden Energie dieser spektakulären Show verfolgt KOKUBU noch einen weiteren Ansatz: die tiefgreifende Spiritualität Japans wird mit jedem Ton erlebbar gemacht. Dafür sorgt Masamitsu Takasaki als Weltmeister des dreisaitigen Zupfinstruments Tsugaru-Shamisen, der das Event klanglich bereichern wird. Ein neues Bühnenbild und eine spektakuläre Lichtkonzeption runden das außergewöhnliche Trommelevent ab.

+++ Tourdaten 2024 +++

17.01.2024 – Gießen – Kongresshalle

18.01.2024 – Werl – Stadthalle

19.01.2024 – Siegen – Leonhard Gläser Saal

20.01.2024 – Lüdenscheid – Kulturhaus

21.01.2024 – Merzig – Stadthalle Merzig

23.01.2024 – Leverkusen – Forum Großer Saal

24.01.2024 – Mülheim an der Ruhr – Stadthalle

25.01.2024 – Gütersloh – Stadthalle

26.01.2024 – Koblenz – Rhein-Mosel-Halle

28.01.2024 – Bitburg – Stadthalle

30.01.2024 – Hückelhoven – Aula des Gymnasiums

31.01.2024 – Bonn – Brückenforum

01.02.2024 – Emmerich am Rhein – Stadttheater

02.02.2024 – Soltau – Aula

03.02.2024 – Hildesheim – Halle39

04.02.2024 – Lingen / Ems – Theater a. d. Wilhelmshöhe

06.02.2024 – Lübeck – Musik- und Kongresszentrum

07.02.2024 – Cuxhaven – Kugelbakehalle

08.02.2024 – Leer – Theater an der Blinke

09.02.2024 – Neumünster – Stadthalle

10.02.2024 – Uelzen – Theater an der Ilmenau

13.02.2024 – Wismar – Theater Wismar

14.02.2024 – Parchim – Stadthalle

15.02.2024 – Itzehoe – Theater

16.02.2024 – Bad Oeynhausen – Theater im Park

17.02.2024 – Bad Sooden Allendorf – Kultur und Kongresszentrum

18.02.2024 – Gifhorn – Stadthalle

21.02.2024 – Halle – Steintor Variete

22.02.2024 – Magdeburg – Altes Theater

23.02.2024 – Berlin – Urania

24.02.2024 – Eisenhüttenstadt – Friedrich Wolf Theater

27.02.2024 – Dresden – Alter Schlachthof

28.02.2024 – Coburg – Kongresshalle

29.02.2024 – Chemnitz – Stadthalle

01.03.2024 – Erfurt – Alte Oper

02.03.2024 – Amberg – ACC Kongresszentrum

03.03.2024 – Rosenheim – Kultur und Kongresszentrum

05.03.2024 – Bad Säckingen – Gloria

06.03.2024 – Vaduz – Vaduzer Saal

07.03.2024 – Villingen-Schwenningen – Theater am Ring

08.03.2024 – Bern – Kursaal

09.03.2024 – Konstanz – Bodensee

10.03.2024 – Augsburg – Kongress am Park

12.03.2024 – Mannheim – Capitol

13.03.2024 – Bad Krozingen – Kursaal

14.03.2024 – Karlsruhe – Badenerlandhalle

15.03.2024 – Fürth – Stadthalle

16.03.2024 – Schweinfurt – Stadthalle

17.03.2024 – Ulm- Einsteinsaal

19.03.2024 – Offenburg – Oberrheinhalle

20.03.2024 – Stuttgart – Theaterhalle

Tickets:

Links zu allen VVK Stellen der KOKUBU Shows finden Sie hier:

https://www.kokubu.eu

+++ Medienkooperationen/Presseakkreditierungen/Interviewanfragen +++

Wenn Sie als Medienvertreter:innen über die KOKUBU Tour SOUND OF LIFE berichten und sich akkreditieren wollen oder eine Medienkooperation realisieren möchten, dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an presse@pr4you.de. Gern stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung, stellen Tickets für Verlosungen zur Verfügung, oder vermitteln Interviews mit den Stars der Show.

Weitere Informationen:

https://www.miro-live.de/kokubu

https://www.kokubu.eu

https://www.pr4you.de

Über die PR-Agentur PR4YOU:

Die in Berlin ansässige PR-Agentur PR4YOU ist eine Full Service Agentur für Public Relations und Kommunikation. PR4YOU betreut seit 2001 Unternehmen, Institutionen und Personen lokal, regional, national und international in den Bereichen Public Relations, klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, Suchmaschinen-PR (SEO-PR), Social Media Relations, Mediaberatung, Mediaplanung, Werbung und Werbeschaltung, Corporate Communications, Corporate Publishing und Corporate Design.

Das Team um den geprüften PR-Berater (DAPR) Holger Ballwanz besteht aus Public Relations Experten (PR-Berater und PR-Redakteure, Mediaberater und Mediaplaner, Grafiker und Mediendesigner sowie Fotografen) mit umfassender Berufspraxis in Public Relations, Journalismus, Marketing, Mediaplanung und Werbung.

Weitere Informationen über die PR-Agentur PR4YOU sind im Internet unter www.pr4you.de abrufbar.

Firmenkontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.