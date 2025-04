FairToner zählt zu den „Top Shops 2025“

Der Online-Händler FairToner.de wurde im Rahmen der renommierten Studie „Top Shops 2025“ von COMPUTER BILD und dem Marktforschungsinstitut Statista als einer der besten Onlineshops Deutschlands ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte am 25. März 2025 digital auf der Website von COMPUTER BILD und wurde am 04. April 2025 zusätzlich in der bundesweiten Printausgabe veröffentlicht.

Umfassende Analyse mit über 134.000 Prüfpunkten

Bereits im zwölften Jahr in Folge wurden im Rahmen dieser unabhängigen Untersuchung die besten deutschen Onlineshops ermittelt. Die Methodik der Studie basiert auf einer zweigeteilten Bewertungsstruktur: Einerseits wurden objektive Kriterien wie Lieferzeiten, technische Qualität oder Zahlungsarten durch 23 unabhängige Testerinnen und Tester überprüft. Andererseits flossen die subjektiven Erfahrungen von über 4.000 Onlinekäuferinnen und -käufern ein, insbesondere zur Benutzerfreundlichkeit und visuellen Gestaltung der Shops.

Insgesamt wurden über 7.000 potenzielle Kandidaten untersucht. Über 134.000 einzelne Datenpunkte wurden erhoben, analysiert und bewertet. Die Studie gliederte die Shops in neun Hauptkategorien – darunter auch „Bürobedarf“, in der FairToner besonders überzeugte.

Hohe technische Qualität und Nutzerfreundlichkeit im Fokus

FairToner überzeugte insbesondere in den Bereichen technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Das moderne, funktional strukturierte Design sowie die klaren Produktinformationen tragen wesentlich zum positiven Einkaufserlebnis bei. In der Branche „Bürobedarf“ zählt FairToner damit zur Spitze des deutschen E-Commerce.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

Bildquelle: # 506240291 © webbiz – stock.adobe.com