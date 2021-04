Gemeinsam gegen Corona: Güstrower Schlossquell unterstützt Impfkampagne in MV

5.000 Liter Güstrower Apfelschorle als Kraftspender für das Corona-Impfteam am Impfhafen Rostock-Laage

Güstrow/Rostock, 22. April 2021 – Das Mecklenburger Traditionsunternehmen Güstrower Schlossquell unterstützt das engagierte Corona-Impfteam des Landkreises Rostock: Güstrower-Mitarbeiter lieferten jetzt 5.000 Liter Apfelschorle im “Impfhafen” am Flughafen Rostock-Laage an. Rund 40 Helfer sorgen hier vor Ort sowie mit zusätzlichen mobilen Impfteams dafür, dass aktuell täglich tausende Menschen der Region gegen das Corona-Virus geimpft werden. Das Team des Impfhafens umfasst dabei Menschen verschiedenster Berufe und Tätigkeiten von Ärzten, über Mitarbeiter des Flughafens Rostock und der lokalen Tourismusbranche bis hin zu Ehrenamtlichen.

Swen Hesse, Vertriebsleitung Güstrower Schlossquell: “So viel wie möglich impfen und damit die 3. Welle abflachen, das ist unser gemeinsames Ziel im Kampf gegen Corona. Das Team des Impfhafens in Rostock leistet dafür herausragende Arbeit und hat den größten Respekt sowie unser aller Unterstützung verdient. Mit unserer Spende möchten wir dafür einfach Danke sagen und dafür sorgen, dass alle Helfer immer erfrischt ans Werk gehen können.”

Stephan Meyer, Vize-Landrat und Gesundheitsdezernent des Landkreises Rostock: “Die Unterstützung unseres Heimatbrunnens Güstrower Schlossquell für unser Impfzentrum freut uns natürlich sehr. Damit ist vor Ort nicht nur für Getränke gesorgt. Es ist auch ein klares Signal, das Mut macht. Denn gerade jetzt sind Solidarität und Zusammenarbeit in der Region entscheidend, damit wir auch diese Krise bestmöglich gemeinsam meistern.”

Güstrower Schlossquell: “Echt von hier. Echt wie wir.”

Bereits seit 1926 sprudelt im mecklenburgischen Güstrow ein Mineralwasser ganz besonderer Güte: Mit seinem angenehm milden Geschmack, der ausgewogenen Mineralisierung sowie dem niedrigem Natriumgehalt ist es ein Genuss für die ganze Familie und auch für die Zubereitung von Säuglingsnahrung bestens geeignet. Eigenschaften, die das Wasser mit dem Schloss nicht umsonst auch zum Marktführer in der Gastronomie Mecklenburg-Vorpommerns machen. Doch Güstrower Schlossquell steht nicht nur für beste Mineralwasserqualität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion in der Region für die Region. Getreu dem Unternehmensmotto “Echt von hier. Echt wie wir.” konzentriert sich der Vertrieb auf Mecklenburg-Vorpommern sowie Teile Brandenburgs und Berlins. Auch die Lieferanten kommen möglichst aus der Region. So werden Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern gesichert und durch kurze Transportwege die Umwelt geschont.

