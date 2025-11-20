Happy Homeoffice Club: Neues, innovatives Netzwerk für selbstständige Mütter

(Wiesbaden, November 2025) – Mit dem Start des Happy Homeoffice Clubs entsteht ein einzigartiges digitales Angebot für selbstständige Mütter – mit Liveformaten, Co-Working, einer innovativen Softwareplattform und vielen nützlichen Business-Hacks. Die Gründerin Caterina Hirt, selbst zweifache Mutter, bringt damit ein strukturiertes, unterstützendes Netzwerk an den Start, das den oft isolierten Homeoffice-Alltag in einen Ort der Verbindung, Motivation und echten Weiterentwicklung verwandelt. „Ich habe selbst erlebt, wie herausfordernd es ist, Beruf, Familie und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen – vor allem im Homeoffice. Mit dem Happy Homeoffice Club möchte ich Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, so die Gründerin.

Kern der Zusammenarbeit ist eine kollaborative Kommunikationsplattform, über die die Mütter dauerhaft in einem echten Netzwerk verbunden sind. Dazu setzt das Angebot auf Livecalls, Community-Austausch, Expertenvorträge und snackable Businesstipps, die den Workflow im Homeoffice effizienter machen. Das Angebot richtet sich explizit an selbstständige Frauen oder Mütter im Homeoffice. „Bei uns fühlt sich keine Teilnehmerin mehr allein. Hier treffen sich Frauen, die genau wissen, wie es ist, mit Laptop, Kaffee, Kind und manchmal ein bisschen Chaos zu jonglieren. Sie arbeiten, lachen, tauschen sich aus und motivieren sich gegenseitig. So modern, vernetzt und unterstützend, wie man es sich als Selbstständige immer gewünscht hat „, sagt Caterina Hirt.

Tägliche Impulse, echte Gemeinschaft und wertvolles Businesscoaching

Die zugrundeliegende Softwarelösung bietet eine hochmoderne Nutzeroberfläche, Chats, Calls in einer geschützten Umgebung sowie Daten- und Wissensaustausch an. So gibt es zum Beispiel den Monday Motivation Call mit allen Teilnehmerinnen oder eine interaktive Kaffeeküche, in der man sich einfach mal über alle Themen abseits des Business interaktiv austauschen kann. Die Plattform wird jeder Teilnehmerin zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist in der monatlichen Mitgliedsgebühr von 49,- Euro (Einführungspreis) bereits enthalten. Der Happy Homeoffice Club ist seit Mitte November 2025 online.

Zwei Wochen kostenlos testen

Interessentinnen können sich ab sofort anmelden und können die Community inklusive aller Angebote zwei Wochen kostenlos testen. Alle weiteren Infos sind unter https://community.happy-homeoffice.de zu finden.

Dynamisches Start-Up aus Wiesbaden, das sich vorgenommen hat, die Sichtbarkeit und Bedeutung von Frauen und Müttern im Business-Leben aktiv zu steigern – mit einer schnell wachsenden Community. Gründerin ist Caterina Hirt, Autorin, Unternehmerin, systemischer Coach und Mutter zweier Kinder.

