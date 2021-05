Hard Rock Hotel Amsterdam American bietet seinen Gästen mehr Komfort mit Wi-Fi 6 von Extreme Networks

Cloudverwaltete Wi-Fi-Lösung ermöglicht sichere, zuverlässige Konnektivität und vereinfachtes Netzwerkmanagement in der gesamten historischen Anlage

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 17. Mai 2021 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, hat in Zusammenarbeit mit DWE ICT ein über die Cloud verwaltetes Wi-Fi 6-Netzwerk für das Hard Rock Hotel Amsterdam American implementiert, das zu der international bekannten Hotelkette mit dem Themenschwerpunkt Musik gehört. Das neue Netzwerk bietet schnellere Konnektivität auf dem gesamten Hotelgelände und ermöglicht einen sicheren, zuverlässigen WLAN-Zugang für Gäste und Belegschaft sowie ein vereinfachtes Netzwerkmanagement für das IT-Team des Hotels.

Das Hard Rock Hotel Amsterdam American mit 173 Zimmern befindet sich in einem der berühmtesten Jugendstilgebäude Amsterdams im Stadtteil Leidseplein. Mit den Legacy-WLAN-Lösungen war es schwierig, in dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex zuverlässiges WLAN und damit Gästen moderne, digital gesteuerte Annehmlichkeiten zu bieten. Das Hotel benötigte eine Modernisierung seiner drahtlosen Netzwerkinfrastruktur, um die neuen Anforderungen an kontaktfreie Services wie Gästeregistrierung, Essensbestellungen auf dem Zimmer, Remote-Check-outs und koordiniertes Housekeeping zu erfüllen. Nach der Implementierung von ExtremeWireless™ Wi-Fi 6 Access Points und der ExtremeCloud™ IQ Netzwerkmanagement-Plattform konnte das Hotel eine verbesserte Netzwerkleistung in der gesamten Anlage verzeichnen.

Die wichtigsten Vorteile:

Fortschrittliche Wi-Fi 6 Konnektivität: Das Hard Rock Hotel Amsterdam American ist eines von vielen Hotels, die aufgrund der steigenden Anzahl von Geräten, die von Gästen und Mitarbeitern genutzt werden, sowie der Nachfrage nach technologiebasierten Angeboten mit steigenden Anforderungen an die Wireless-Konnektivität konfrontiert sind. Die hochdichten Wi-Fi 6-Lösungen von Extreme ermöglichen höhere Geschwindigkeiten und verbesserte Netzwerkkapazitäten und sorgen so für eine leistungsstarke Wireless-Abdeckung und weniger Netzwerküberlastung. Nach der Installation von ExtremeWireless Access Points im Innen- und Außenbereich des Hotels konnte die Zahl der Supportanfragen im Zusammenhang mit Wi-Fi-Problemen deutlich reduziert werden. Außerdem konnte das Hotel neue Services einführen, wie z. B. erweiterte Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für Gäste.

Vereinfachtes Netzwerkmanagement: Mit ExtremeCloud IQ verfügt das IT-Team des Hotels nun über eine zentrale cloudbasierte Netzwerkmanagementlösung, die umfassende Netzwerktransparenz bietet und den Prozess der Bereitstellung, Skalierung, Verwaltung und Wartung von Geräten im Netzwerk vereinfacht. Die Plattform bietet aussagekräftige Einblicke auf Metadatenebene und ermöglicht es dem Hotel, die Leistung zu optimieren – je nachdem, wie Gäste, Anwendungen und Geräte das Netzwerk nutzen. ExtremeCloud IQ unterstützt Remote-Netzwerkmanagement und ermöglicht es dem kleinen IT-Team, schnell auf Anforderungen zu reagieren, ohne jeden Access Point vor Ort bedienen zu müssen. Das Team kann außerdem die unbegrenzte Datenspeicherung der Plattform nutzen, die die Genauigkeit und Präzision des maschinellen Lernens und der Aktionen der künstlichen Intelligenz erhöht, mehr Hintergrundinformationen für die Fehlerbehebung liefert und es ihnen ermöglicht, die Services auf Grundlage früherer Leistungskennzahlen zu verbessern.

Claire Van Campen, General Manager, Hard Rock Hotel Amsterdam American

“Das Wichtigste ist, dass unsere Gäste das bestmögliche Erlebnis haben, wenn sie bei uns übernachten. Dazu gehört auch ihre Erfahrung bei der Nutzung der von uns bereitgestellten Technologien. Mit Extreme haben unsere Gäste nun Zugang zu nahtloser WLAN-Konnektivität im gesamten Hotel, sodass sie mit Familie, Freunden oder der Arbeit verbunden bleiben können. Die neue Lösung hat auch das Netzwerkmanagement erheblich vereinfacht und damit den Aufwand für unser IT-Team reduziert.”

Colin Hoogerwaard, IT Advisor, DWE ICT

“Mit dem Hard Rock Hotel verbindet uns eine langjährige Geschäftsbeziehung und wir haben die Implementierung der cloudbasierten Netzwerklösungen von Extreme sehr gerne unterstützt. Das neue Netzwerk bietet nicht nur zuverlässige WLAN-Konnektivität im Innen- und Außenbereich des Gebäudes, sondern stellt auch den Goldstandard der Netzwerktechnologie in der Hotellerie dar.”

Boris Germashev, Regional Director Sales – BENELUX, Eastern Europe & Nordic, Extreme Networks

“Das Hard Rock Hotel hat einen hervorragenden Ruf für seinen Kundenservice, die Liebe zum Detail und fantastische Gästeerlebnisse. Diese Erlebnisse umfassen auch das WLAN-Netzwerk oder werden von diesem mitgetragen. Wir bei Extreme sind stolz darauf, eine Lösung bereitzustellen, auf die sich das Hard Rock Hotel verlassen kann, damit Gäste und Mitarbeiter von der drahtlosen Konnektivität ebenso begeistert sind wie von den anderen Dienstleistungen des Hotels.”

