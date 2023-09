Hotellerie, Gesundheit und Umweltschutz

Junge Visionäre revolutionieren Gesundheit, Alterungsprozess und Umweltschutz in Zusammenarbeit mit Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann

Berlin, im September 2023 – Vita4Good Biotech Health & Beauty, eine innovative Marke in der Biotechnologiebranche und MAYU Water, geben den Start ihres Geschäftsmodells im renommierten Berliner Schlosshotel by Patrick Hellmann bekannt. Die Partnerschaft zielt bei dieser Kooperation darauf, Hotelgästen und Besuchern eine erstklassige Trinkwassererfahrung zu bieten und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

MAYU Water, ein besonderer Wasserbehandlungsprozess, ist ein integraler Bestandteil dieses Vorhabens. Durch das MAYU Water System wird das Wasser vitalisiert, optimal mit Sauerstoff angereichert, neu strukturiert und individuell mineralisiert. Diese patentierte innovative Technologie die der Natur nachempfunden ist soll das Trinkwassererlebnis verbessern und gleichzeitig die gesundheitlichen Vorteile des Wassers maximieren.

„Unser Ziel ist es, die Qualität und den Genuss von Trinkwasser zu verbessern, es zu optimieren. indem wir fortschrittliche Technologien und nachhaltige Praktiken nutzen“, sagt Lior Steiner, ein junger Kopf im Team der Vita4Good“ Diese erste Partnerschaft mit dem Berliner Schlosshotel by Patrick Hellmann ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Stephan Meves (General Manager) „Mit meiner Erfahrung die ich in Bezug auf Trinkwasserqualität als General Manager unter anderem auch in Kenia gemacht habe bin ich stolz darauf, unseren Besuchern und Gästen ein erstklassiges Trinkwassererlebnis bieten zu können, während wir gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Umwelt nehmen.“

Das Geschäftskonzept der Vita4Good Biotech Health & Beauty zeichnet sich durch sein Engagement für den Umweltschutz aus. Durch die Nutzung des MAYU Water Systems reduziert das Unternehmen seine CO2-Emissionen erheblich, da es auf Plastik und Flaschenwasser verzichtet und stattdessen jedes vorhandene Wasser verwenden kann. Dies ist ein bedeutender Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks des Hotels und ein weiterer Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Hotellerie.

Allein die 10 größten Hotelketten verbrauchen 8.000.000.000 Plastikflaschen pro Jahr nur in ihren Zimmern!

Die Vita4Good Biotech Health & Beauty plant, ihr Netzwerk auf alle Branchen auszudehnen und den Einsatz ihrer innovativen Technologie in der Hotellerie und vielen weiteren Unternehmen, wie Restaurants, Sportclubs, Arztbetrieben, Büros etc. weltweit zu installieren. Das Geschäftsmodell ist eine Win-Win Situation für alle Beteiligten und bietet jeder Branche zusätzliche nachhaltige Einnahmen die den Partnern in einer Firmeneigenen digitalen Echtzeitstatistik (MLMSP-Software) jederzeit einsehbar sind. Dieser strategische Schritt unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, eine führende Rolle in der Bereitstellung von hochwertigem, umweltfreundlichem Trinkwasser zu übernehmen und möglichst jedem Menschen zugänglich zu machen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lior Steiner

ls@vita4good.com

www.vita4good.com

Über vita4good Biotech Health & Beauty:

„Junge Visionäre revolutionieren Gesundheit, Alterungsprozess und Umweltschutz“ Die Vita4Good ist eine junge, innovative Marke der PureStone Immobilien GmbH in der Biotechnologiebranche, dass sich auch auf die Bereitstellung von hochwertigem, umweltfreundlichem Trinkwasser spezialisiert hat. Durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien und nachhaltiger Praktiken strebt das Unternehmen an, das Trinkwassererlebnis zu verbessern, die Vitalität zu stärken, den Alterungsprozess positiv zu verändern und dabei einen nachhaltigen Einfluss auf die Umwelt zu nehmen.

www.vita4good.com

Über Berliner Schlosshotel by Patrick Hellmann:

Das Berliner Schlosshotel by Patrick Hellmann ist ein renommiertes Hotel in Berlin, das sich durch sein einzigartiges Design und seine erstklassigen Dienstleistungen auszeichnet. Das 5 Sterne Premium Hotel ist stets bestrebt, seinen Gästen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig umweltfreundliche Praktiken zu fördern.

www.schlosshotelberlin.com

Im noblen Berliner Stadtteil „Grunewald“ gelegen, nur 8 Autominuten vom berühmten Ku“damm und dem Berliner Messegelände entfernt, liegt das geschichtsträchtige Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann.

52 luxuriöse Zimmer und Suiten erstrecken sich über zwei Gebäude umgeben von einem wunderschönen Schlossgarten, unweit vieler Wander- und Hundeauslaufstrecken rund um den Grunewaldsee.

Das ehemalige Privathaus beherbergte bereits viele berühmte Persönlichkeiten. Die Präsenz des Modedesigners Patrick Hellmann ist in dem über 110 Jahre altem Gemäuer allgegenwärtig. Atemberaubende Designs mit absolutem Wohlfühlfaktor, dominieren in den Zimmern der Premium-Kategorie. Auch Karl Lagerfeld hat seinen Charme hinterlassen. Er designte die Zimmer der Deluxe-Kategorie in den 90er Jahren. Diese sind nun ebenfalls durch Patrick Hellmann aufgefrischt worden und laden zum Verweilen ein.

Ein ca. 400qm großer Wellnessbereich mit beheiztem Innenpool, Bar, Sauna, Fitnessbereich und Liegewiese lädt insbesondere an den kalten Wintertagen zum Entspannen ein. Auch Massagen und andere Beauty Treatments werden angeboten.

Die PHC-Bar öffnet täglich und besticht durch ihr grandioses Design, leckere Cocktails vom Klassiker zu hauseigenen Kreationen und natürlich einer großen Wein- und Champagner Auswahl. Gelegentliche Live-Musik sorgt für eine sorglose Atmosphäre.

Im Restaurant, welches im Renaissancestil belassen wurde, dinieren Sie nahezu königlich. In Zusammenarbeit mit Stephan Meves, dem General Manager des Schlosshotels Berlin by Patrick Hellmann, welcher 29 Jahre in Europa, Afrika, Asien-Pazifik und dem Mittleren Osten Erfahrungen sammeln konnte, werden hier äußerst interessante und abwechslungsreiche Gerichte kreiert. Die deutsche Küche wird dabei auch nicht vergessen und ab und an mit viel Raffinesse ein wenig neu erfunden.

Der perfekte Wohlfühlort in Kombination mit Gastfreundschaft, Qualität, Mode, Design, Geschichte, Natur und Großstadt.

Kontakt

Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann

Stephan Meves

Brahmsstrasse 10

14193 Berlin

+491707669856



http://www.schlosshotelberlin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.