Hypnose in Frankfurt 2021 – Effektiv und schnell zum Ziel

Die “Praxis für mentale Progression” von Markus Krügel liegt zentral im Herzen Frankfurts. Ihre Besonderheit: Sie ist eine der ganz wenigen Praxen in Deutschland, die hypno-analytisch arbeitet.

Die moderne Hypno-Analytik wurde durch den amerikanischen Psychiaters Milton H. Erickson begründet.

Insgesamt arbeiten nur wenige Hypno-Analytiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Markus Krügel ist einer von ihnen.

Hypnose ist nicht gleich Hypnose – zwei unterschiedliche Ansätze

Die meisten Hypnose-Praxen arbeiten suggestiv. Das heißt, sie versuchen die in jedem Menschen existierenden Glaubenssätze durch andere zu überlagern. Doch das ist so ähnlich als würde man einen Lack mit einem anderen Lack überstreichen. Das Problem dabei: Irgendwann kann die obere Farbschicht zu blättern beginnen und die alten Muster wieder zum Vorschein kommen.

Im Gegensatz zu den Hypnose-Praxen, die durch Suggestion das Verhalten ihrer Klienten verändern wollen, geht Markus Krügel davon aus, dass man erst die bisherigen Glaubenssätze der Menschen auflösen muss, um dauerhaft ein erwünschtes Verhalten zu erzielen. In der Hypnose dringt er daher zu den unterbewussten Glaubenssätzen seiner Klienten vor und löst diese auf. Dies dauert nicht Jahre, wie bei einer Gesprächstherapie. Sondern durch die Trance, in die die Klienten durch die Hypnose geführt werden, sind diese zugänglich und offen für neue Erkenntnisse. So wird das Selbstbild der Klienten verändert – und als Folge davon ändert sich ihr Verhalten und es wird möglich, dauerhaft glücklicher und befreiter zu leben.

Bildlich gesprochen heißt das: Bei der Hypno-Analytik wird erst einmal der alte Lack entfernt bevor eine neue Farbe aufgetragen wird. Auf diese Weise blättert nichts ab und die neue Farbe bleibt dauerhaft schön.

Welchen Themen werden in der Praxis durch Hypnose angegangen?

In seiner Hypnose Praxis “Praxis für mentale Progression” unterstützt Markus Krügel seine Klienten bei bis zu 150 Themen. Zum Beispiel bei der Rauchentwöhnung, beim Abnehmen, beim Lernen, Stress, Angst, Flugangst, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Liebeskummer, Angst, Phobien oder bei der Bekämpfung anderer Süchte und vieler weiterer problematischer Lebensthemen. In Rückführungs-Sitzungen löst er während der Hypnose zudem tiefsitzende Blockaden, die durch vorgeburtliche Erfahrungen oder Verletzungen in früheren Leben verursacht wurden. Durch Mentaltraining unterstütze er seine Klienten außerdem dabei, mehr Lebensfreude zu entwickeln und führt sie zu mehr Zufriedenheit im Berufs- und im Privatleben.

Kostenfreies Beratungsgespräch über Hypnose in der Praxis!

Dass seine Klienten umfassend über die Möglichkeiten – aber auch die Grenzen – der Hypnose informiert sind, bevor sie bei ihm eine Sitzung buchen, ist Markus Krügel wichtig: “Ich möchte, dass meine Klienten zufrieden nach Hause gehen und sich der gewünschte Erfolg einstellt. Das geht nur, wenn man vorher genau geklärt hat, was man bearbeiten möchte und ob die Erwartungen des Klienten überhaupt erfüllt werden können.”

Daher führt Markus Krügel in seiner Praxis mit jedem Interessierten erst einmal ein kostenfreies, einstündiges Beratungsgespräch. In diesem Gespräch informiert er ausführlich über seinen hypno-analytischen Ansatz sowie seine Vorgehensweise und klärt alle Fragen seines Gegenübers. Außerdem wird überprüft, wie trancefähig der Interessent ist und ob eine Hypnose überhaupt sinnvoll ist. Gleichzeitig haben beide Seiten die Möglichkeit zu schauen, ob man sich sympathisch ist und man miteinander arbeiten kann. Dieses einstündige Gespräch ist völlig unverbindlich. Erst danach entscheidet sich der Klient, ob er die hypno-analytische Unterstützung von Markus Krügel buchen möchte.

Praxis für mentale Progression – Ihre Hypnosepraxis in Frankfurt am Main.

Kontakt

Hypnose Frankfurt

Markus Krügel

Rathenauplatz 2-8 2-8

60313 Frankfurt am Main

069 – 98 97 23 71

marketing@hypnose-deutschland.com

https://www.hypnose-deutschland.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.