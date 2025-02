Wie du dich auf das Lebensende vorbereitest und deine Liebsten entlastest

In Frieden Abschied nehmen – Bewusste Vorbereitung auf das Lebensende

Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts & Ernst Crameri

vom 22. – 23.02.2025

in Bad Dürkheim

Start ist am Samstag, den 22.02.25 pünktlich um 16:00 Uhr & Ende ist am Sonntag, den 23.02. 2025 pünktlich um 16.00 Uhr

Sterben, Tod und Abschied sind Themen, die wir gerne verdrängen. Doch gerade die bewusste Auseinandersetzung mit dem Lebensende gibt uns die Möglichkeit, inneren Frieden zu finden, Ängste abzubauen und uns sowie unsere Liebsten vorzubereiten.

Dieses Seminar mit Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts, Fachärztin für Innere Medizin/Hausärztin, und Ernst Crameri, Persönlichkeitscoach mit 48 Jahren Erfahrung, führt dich durch alle wichtigen Schritte, um dein Leben in Würde und Frieden abzuschließen.

Auf dem Seminar „In Frieden Abschied nehmen – Bewusste Vorbereitung auf das Lebensende“ gehen wir folgenden Fragen nach:

+Warum es wichtig ist, sich rechtzeitig mit dem Tod auseinanderzusetzen.

+Wie du Ängste vor dem Sterben und Tod abbauen kannst.

+Was der Sterbeprozess bedeutet – medizinisch, emotional und spirituell.

+Wie du eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht richtig erstellst.

+Warum ein Testament wichtig ist und wie du Streitigkeiten verhinderst.

+Welche Optionen für die letzte Lebensphase existieren: Zuhause, Hospiz oder Palliativstation.

+Wie du mit deiner Familie über das Lebensende sprechen kannst.

+Warum die rechtzeitige Planung den Abschied für dich und deine Liebsten erleichtert.

+Die Rolle von Spiritualität und Glauben in der letzten Lebensphase.

+Wie du offene Konflikte und ungelöste Themen klären kannst.

+Was Rituale und Traditionen für den Abschied bedeuten.

+Wie du den Tod als natürlichen Teil des Lebens akzeptieren kannst.

+Warum eine klare Organisation (Notfallmappen, Checklisten) so wichtig ist.

+Wie du Schmerzen und Beschwerden mit moderner Palliativmedizin lindern kannst.

+Die Bedeutung von Abschiedsbriefen und letzten Botschaften.

+Was passiert, wenn du keine Vorsorge triffst – für dich und deine Angehörigen.

+Welche Glaubenssätze dich am Loslassen hindern könnten.

+Wie du dein Leben bewusst reflektieren und Bilanz ziehen kannst.

+Warum es nie zu früh ist, sich vorzubereiten.

+Wie du deine Liebsten emotional und organisatorisch entlasten kannst.

Mache dich an den zwei Tagen so richtig stark und du schaffst das, was du dir schon lange vorgenommen hast. Warte nicht auf den richtigen Augenblick, er ist bereits da.

Seminarleiter

Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts

Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts ist eine renommierte Fachärztin für Innere Medizin/Hausärztin, und eine führende Expertin im Bereich Sterbebegleitung und Lebensabschluss. Mit über 20 Jahren Erfahrung hat sie unzählige Patienten und ihre Angehörigen in den schwersten Phasen des Lebens begleitet und unterstützt.

Ihr einfühlsamer Ansatz und ihre tiefgehende medizinische Kompetenz machen sie zu einer unverzichtbaren Stimme, wenn es darum geht, Sterben und Tod menschlich und würdevoll zu gestalten.

Neben ihrer Tätigkeit in der praktischen Medizin ist sie auch als Referentin und Dozentin tätig und hält Vorträge und Seminare, um das Thema Sterben aus der Tabuzone zu holen. Ihre Mission ist es, Menschen aufzuklären, zu ermutigen und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Frieden mit ihrer Endlichkeit zu finden und das Lebensende bewusst zu gestalten.

Dr. Mackert-Wilts verbindet medizinisches Fachwissen mit einer tiefen menschlichen und spirituellen Perspektive. Sie sensibilisiert für die Bedeutung von Vorsorgedokumenten wie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten und zeigt Wege auf, wie Schmerzen und Beschwerden durch moderne Palliativmedizin gelindert werden können. Ihre Botschaft lautet: „Ein friedvoller Abschied ist kein Zufall, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen.“

Ernst Crameri

Ernst Crameri ist ein erfahrener Erfolgscoach, Visionär und Buchautor mit einem besonderen Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und unternehmerischen Erfolg. Seit 48 Jahren begleitet er Menschen und Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen und Grenzen zu überwinden. Er hat als Begründer zahlreicher Unternehmen, internationaler Speaker und Mentor unzähligen Menschen geholfen, ihre persönlichen und beruflichen Träume zu verwirklichen.

Crameri hat über 1.000 Vorträge vor mehreren hunderttausend Menschen in 6 Ländern gehalten und ist Autor von 69 Büchern, die tiefgehende Inspiration und praktische Strategien bieten. Mit seiner erfrischend ehrlichen und direkten Art regt er zum Nachdenken an, polarisiert und zeigt neue Perspektiven auf. Er versteht es, Menschen mit seinem Schweizer Humor und seiner natürlichen Authentizität zu fesseln.

Als langjähriger Berater kennt er die Herausforderungen und Fallstricke, die in der Selbständigkeit, im Unternehmertum und auch im persönlichen Wachstum lauern. Seine Expertise erstreckt sich auf Themen wie Erfolg, Durchhaltevermögen, Mindset und Freiheit. Ernst Crameri lebt nach dem Prinzip: „Freiheit und Fülle sind unser Geburtsrecht – doch wir müssen sie uns selbst erarbeiten.“

Für wen ist das Seminar geeignet?

Für Menschen, die sich bewusst mit ihrer Endlichkeit auseinandersetzen möchten.

Für Angehörige, die sich besser auf die Begleitung vorbereiten möchten.

Für alle, die ihren Abschied würdevoll und friedlich gestalten wollen.

Für Menschen, die Frieden mit ihrem Leben und offenen Themen finden möchten.

Für wen ist das Seminar nicht geeignet?

Dieses Seminar ist nichts für Menschen, die sich mit dem Thema Tod und Sterben nicht auseinandersetzen wollen oder die glauben, dass Vorbereitung nichts verändert.

Bitte bringe deinen Partner mit

Es ist so wichtig, gemeinsam mit dem eigenen Partner zu wachsen, aus diesem Grunde darf gerne der Partner mitgenommen werden. Sehr gerne auch deine Kinder, Freunde, Mitarbeiter, usw.

Deine Investition in innere Klarheit und Frieden:

Das Seminar selbst ist ein Geschenk an dich! Der reguläre Seminarpreis beträgt 2.970,00 EUR (+ MwSt.), aber du zahlst lediglich:

EZ: ab 177,00 EUR

DZ: ab 217,00 EUR

(inkl. Übernachtung, Frühstück und Raumnutzung, zzgl. Eventbrite-Gebühren)

„Ein würdevoller Abschied beginnt mit der Entscheidung, sich vorzubereiten.“ – Dr. Ivonne Mackert-Wilts und Ernst Crameri

Bitte beachte: Gebuchte Tickets sind nicht mehr stornierbar!!!

