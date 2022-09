It´s Time for „Easy Detox mit Ayurveda“

Vor dem Start in den Herbst … In nur einer Woche zu mehr Energie, Happiness und Leichtigkeit

So schön sich die letzten Sommer- und die ersten Herbsttage uns auch gerade zeigen, die meisten Nachrichten um uns herum sind dagegen nicht so sonnig. Wie wäre es also mit einem echten Energiebooster vor dem Start in den „richtigen“ Herbst, wenn die Tage wieder kürzer und die Stimmungen manchmal etwas trüber werden – sowohl für unseren Körper als auch für unseren Kopf. Da ist es umso passender, dass uns hierzu das so passgenaue Buch „Easy Detox mit Ayurveda“ begegnet ist. Die individuellste Detox-Anleitung für zuhause, so gelingsicher und maßgeschneidert, als ob die beiden Ayurveda-Kennerinnen und Könnerinnen, Dana Schwandt und Stephanie Schnicke direkt an unserer Seite stehen.

Detox ist ja schon seit Jahren auf dem Vormarsch und es gibt jede Menge verschiedene Möglichkeiten, wie man sich innerlich von dem Ballast unserer Zeit reinigen kann. Ganz grob eingeteilt unterscheidet man zwischen den Klassikern (FX-Mayr-Kuren, Fasten-Wandergruppen), den modernen Varianten (z.B. dem 3-Tages-Juice-Cleanse mit fertigen Säften) und den traditionellen ayurvedischen Panchakarma-Kuren. Alles reinigend und klar dem Zweck dienend, aber manchmal nicht so einfach in den Alltag zu integrieren, so dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass man nach ein paar Tagen nicht mehr weitermacht.

Alte Heilkunst für moderne Menschen einfach vermitteln – Aus diesem Wissen heraus entstand für die zwei Ayurveda-Expertinnen die Idee zu diesem Buch: Altes Wissen so einfach zu vermitteln, dass es gerade für moderne Menschen mit vollgepacktem Alltag gut umsetzbar ist. Dabei war den Autorinnen ein großes Anliegen, das Thema auf eine Art zu Papier zu bringen, die die wichtigste aller Grundbedingungen beim Detoxen erfüllt: Es muss maximal individualisiert sein für die verschiedenen Verdauungstypen, sich den eigenen Zielen anpassen und soll das Detox-Wissen so vermitteln, als ob beide höchstpersönlich neben uns in der heimischen Küche stehen. Und here we go. Mit „Easy Detox mit Ayurveda“ für Zuhause haben Spiegel Bestsellerautorin Dana Schwandt und Stephanie Schnicke ihr erstes gemeinsames Werk auf den Markt gebracht: easy to read, für wirklich jeden adaptierbar und richtig lecker. Dass aller Anfang auch nicht schwer ist, holen sie uns gleich zu Beginn mit einem simplen aber sehr hilfreichen „Detox-Einstufungstest“ ab und erstellen darauf basierend detailliert ihre Anleitungen für die verschiedene Detox-Varianten, die uns dann je nach Erfahrungslevel, dem eigenen Verdauungstyp und der aktuellen Situation abholen. „Egal ob Einsteiger oder Detox-Profi: bei uns wird jeder fündig, denn wir haben die individuellste Detox-Anleitung für zu Hause erstellt, die es gibt. In unserem Buch findet man nicht nur vielfältige Detox-Arten für unterschiedliche Levels, sondern es ist alles in einfach integrierbare Pakete geschnürt für die Umsetzung in exakt nur einer Woche.“ so Dana Schwandt.

Detoxing geht ganz klar auch durch den Magen – Einfach sind auch die extraleckeren Detox-Gerichte, inspiriert aus der ayurvedischen Küche, die sich im Handumdrehen zubereiten lassen und die das Autoren-Duo zusammengestellt hat, um den Stoffwechsel anzukurbeln und das Entschlacken genussvoll gestalten zu können. Von traditionell ayurvedisch bis hin zum ayurvedisierten Smoothie ist für jeden Gaumen was dabei. Obendrein zeigen die Autorinnen ihre besten Selfcare- Tipps, wie Free Flow Writing, ausgewählte Massagen oder Atemtechniken, für Körper und Geist. Belohnt werden wir mit einem höheren Energielevel, mit mehr Balance und spürbar mehr Widerstandskraft für all die Herausforderungen, die vor uns liegen. Gehen wir´s an. Let the Detox beginn“. ZS Verlag, 24,99 Euro.

Der ZS Verlag, der zur Edel Verlagsgruppe in Hamburg gehört, zählt in den Bereichen Essen, Trinken, Fitness und Gesundheit zu den führenden Verlagen Deutschlands. Am Puls der Zeit und mit hoher Kompetenz verlegt das Haus Inhalte, die wichtig für das Leben im Hier und Jetzt sind. Die Autoren sind allesamt Menschen, die zu ihrem Thema wirklich etwas zu sagen und zu schreiben haben. Dazu Jürgen Brandt, Geschäftsleitung Edel Verlagsgruppe: „Inhaltliche Relevanz, große Autoren und Liebe zum Detail – das zeichnet ZS Bücher aus.“

Firmenkontakt

ZS Verlag

Stephan Strauß

Kaiserstraße 14b

80801 München

+49 89 54 82 515 288

info@trendfactory.com

http://www.zsverlag.de

Pressekontakt

Köhnlechner Marketing & Medien

Alexandra Köhnlechner

Kaiserstraße 14b

80801 München

+49 89 4111 99 80

mailing@akoehnlechner.de

http://www.akoehnlechner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.