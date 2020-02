KMF-Wirtschaftsberatung erweitert das Tätigkeitsfeld

Die KMF-Wirtschaftsberatung arbeitet mit Ants & Bees als überregionaler Ansprechpartner für Bayern zusammen:

Wir freuen uns auf die Kooperation und enge Zusammenarbeit mit Ants & Bees im Bereich der Fachkräftevermittlung.

Zukünftig sind wir in Bayern mit unseren Jobprofilern Ihr Ansprechpartner mit der Spezialisierung auf die Vermittlung von Pflege- und Pflegehilfskräfte, Krankenhauspersonal, Ärzte, Ingenieure, Informatiker und Handwerker, sowie Arbeitskräfte aus dem Hoch-und Tiefbau.

Die Arbeit:

Als KMF- Wirtschaftsberatung in Kooperation mit Ants & Bees, der Personalagentur, stellen die Jobprofilern der KFM-Wirtschaftsberatung, unseren Kunden ausschließlich Mitarbeiter Profile vor, die auf die vakanten Stellen passen.

Hierzu haben Unternehmen die Möglichkeit direkt über die Homepage ihren Personalbedarf zu erfassen. Dieser wird dann zeitnah an unsere Partner im Westbalkan weitergeleitet, welche uns dann vorqualifizierte Fachkräfteprofile übermitteln.

Aufgrund unserer Kooperation mit Ants & Bees haben wir hier in Bayern Zugriff auf eine große Anzahl an Fachkräften, die den Wunsch haben langfristig in Deutschland zu arbeiten, so Doris und Joachim Winkler.

Unser Service:

Der Service von uns, geht über die Vorauswahl, deren Vorstellung und möglicher Begleitung im Einstellungsverfahren und zwar einschließlich der Beratung zum beschleunigten Anerkennungsverfahren (gültig ab 01.03.2020) bei der für den Kunden zuständigen Ausländerbehörde.

Unsere Leistungen:

– Vorselektion geeigneter Bewerber für Ihr Unternehmen

– Vorstellen der in Frage kommenden Mitarbeiter via Kurzprofil online + Link zu einem 3 – 5-Minütigen Interview mit der Fachkraft

– Durchführung des Vorstellungsgespräches sowohl online als auch auf Wunsch persönlich möglich (bei Kostenübernahme)

– Wir unterstützen Sie bei der rechtskonformen Umsetzung des ab dem 01.03.2020 gültigen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

– Unterstützung der Unternehmen bei der notwendigen Sprachqualifizierung (A1 – C2) über einen seit Jahren tätigen Kooperationspartner.

Sie suchen derzeit Fachkräfte? Die Jobprofiler der KFM -Wirtschaftsberatung helfen Ihnen gerne bei der Suche und Auswahl der Mitarbeiter.

Infoseite

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Jobprofiler der KFM- Wirtschaftsberatung unter der Mailadresse: a-b@kmf-wirtschaftsberatung.de und oder Telefonisch unter +49 179 4652794 gerne zur Verfügung.

KMF-Wirtschaftsberatung aus Schwabach erweitert das Tätigkeitsfeld und wird ab dem 01.03.2020 Ihr Ansprechpartner in Bayern für Ants&Bees – der Personalagentur für die Vermittlung von Fachkräften aus dem Westbalkan

Kontakt

KMF-Wirtschaftsberatung

Doris Winkler

Mühlberg 6

91126 Schwabach

091164157001

a-b@kmf-wirtschaftsberatung.de

https://www.kmf-wirtschaftsberatung.de

Bildquelle: @copyright bei Ants&Bees