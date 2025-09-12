KRITIS-Gesetz stockt: Sicherheitsbranche unter Druck

Die GBTS Group unterstützt Unternehmen, robuste Sicherheitsstrategien trotz fehlendem KRITIS-Gesetz umzusetzen.

Deutschland steht vor einer sicherheitspolitischen Herausforderung: Während Angriffe auf kritische Infrastrukturen zunehmen, bleibt ein entscheidendes Gesetz aus. Das KRITIS-Dachgesetz, das verbindliche Mindeststandards zum Schutz lebenswichtiger Systeme schaffen sollte, verzögert sich weiterhin. Für Unternehmen, die Energieversorgung, Gesundheitswesen, Verkehr oder Kommunikation gewährleisten, bedeutet dies einen riskanten Schwebezustand.

„Wir erleben derzeit eine gefährliche Diskrepanz: Die Bedrohungslage verschärft sich, aber die gesetzliche Antwort bleibt aus“, erklärt Jens Gruneberg, Geschäftsführer der GBTS Group. „Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, befinden sich faktisch im Blindflug. Sie sind gezwungen, eigene Wege zu finden, um den Schutz ihrer Anlagen zu gewährleisten.“

Die Realität zeigt: Cyberangriffe, Sabotageakte und physische Attacken sind konkrete Risiken. Ohne einheitlichen gesetzlichen Rahmen entstehen Sicherheitslücken und eine fragmentierte Abwehrlandschaft. Das geplante KRITIS-Dachgesetz sollte genau diese Schwächen beseitigen, indem es Standards für IT-Sicherheit, physische Zutrittskontrollen, Meldepflichten bei Vorfällen und koordinierte Notfallpläne verbindlich regelt. Doch die politische Verzögerung lässt Betreiber im Unklaren zurück.

Gruneberg betont, dass die Verantwortung nun bei den Unternehmen selbst liege. Wer auf klare gesetzliche Vorgaben warte, vergebe wertvolle Zeit. „Warten ist hier keine Option. Die Sicherheitsstrategie muss heute auf den Prüfstand, nicht erst in zwei oder drei Jahren. Diejenigen, die jetzt handeln, sichern ihre Anlagen und ihre Zukunftsfähigkeit“, so der Geschäftsführer der GBTS Group.

Für die Sicherheitsbranche bedeutet dies, verstärkt in ganzheitliche Schutzkonzepte zu investieren. Moderne Sicherheitslösungen trennen nicht mehr zwischen IT und Objektschutz, sondern denken in vernetzten Systemen. Videoüberwachung, Zutrittskontrollen und digitale Schutzmechanismen müssen ineinandergreifen, um Angriffe wirksam abzuwehren. Internationale Normen wie die ISO/IEC 27001 oder die EU-weite NIS2-Richtlinie bieten hierfür einen praxisnahen Orientierungsrahmen, an dem sich Unternehmen bereits heute ausrichten können.

Zugleich gewinnen spezialisierte Partner an Bedeutung. Externe Dienstleister und Berater helfen dabei, Risiken realistisch einzuschätzen und maßgeschneiderte Konzepte zu entwickeln. „Die Bedrohungslage ist komplexer denn je. Niemand sollte glauben, sie allein einfach so bewältigen zu können. Es braucht Expertise, Kooperation und die Bereitschaft, Verantwortung proaktiv zu übernehmen“, so Gruneberg.

Die GBTS Group sieht sich als Teil dieser Verantwortung und ruft Betreiber kritischer Infrastrukturen dazu auf, aktiv zu werden. Solange der Gesetzgeber zögert, müssen Unternehmen selbst für den Schutz der öffentlichen Versorgung sorgen. Wer den nächsten Schritt gehen und seine Sicherheitsstrategie zukunftsfest machen möchte, sollte jetzt den Dialog suchen.

Weitere Informationen oder ein unverbindliches Gespräch zur Neuausrichtung der Sicherheitsstrategie können jederzeit über die bekannten Kanäle angefragt werden.

Die GBTS Group – Gruneberg Building Technology Solutions – ist herstellerunabhängiger Dienstleister für Gebäudetechnik. Von der Sicherheitstechnik und der Elektrotechnik über Heizung, Sanitär und Klimatechnik bis zur IT-Infrastruktur bieten wir die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen in einem einzigen Unternehmen an. Die GBTS Group besteht aus der Gruneberg Gebäudetechnik GmbH und der GBTS-Plan GmbH. Während erstere von der Planung bis zur Realisierung von Projekten alles aus einer Hand und zusätzlich die Wartung und den Service für die verbaute Technik gerne übernimmt, handelt es sich bei letzterer um eine Planungsgesellschaft für Sicherheitstechnik. Sie berät Kunden in allen Bereichen der Sicherheitstechnik, plant diese individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, begleitet Kunden zuverlässig bei Ausschreibungen und überwacht die Installation bis hin zur Abnahme der Gewerke.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Eigenheime smarter und sicherer zu machen und unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Als Ratgeber, Macher und Gestalter ist es unser oberstes Ziel, die bestmöglichen Lösungen für Ihre Projekte zu entwickeln. Dabei behalten wir stets das große Ganze im Auge. So beraten wir Sie ehrlich, optimal und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten für mehr Zukunftsstabilität.

