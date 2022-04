Kunden bescheinigen eprimo “sehr starkes nachhaltiges Engagement”

Auszeichnung von Focus-Money

– Studie untersuchte die Faktoren sozial, ökonomisch und ökologisch

– 480.000 Kundenstimmen zu mehr als 1.500 Unternehmen aus 113 Branchen ausgewertet

Neu-Isenburg, 7. April 2022. Strom- und Gaskunden attestieren dem grünen Energiediscounter eprimo ein “sehr starkes nachhaltiges Engagement” – sowohl in sozialer wie ökonomischer und ökologischer Hinsicht. Das belegt die Studie “Nachhaltiges Engagement 2022” von DEUTSCHLAND TEST und ServiceValue. Das Wirtschaftsmagazin Focus-Money verleiht eprimo deshalb in der Kategorie Energieversorger die Auszeichnung “Preisträger Nachhaltiges Engagement – Prädikat sehr stark” (Bericht im Focus 11/2022).

Jens Michael Peters, CEO von eprimo, über die erneute Auszeichnung: “Die Umsetzung der eigenen Energiewende mit Ökostrom und Ökogas ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch sehr sinnvoll. Ich freue mich daher über die Anerkennung unseres Einsatzes für diese Ziele.” Darüber hinaus bietet eprimo jedem Kunden die Möglichkeit, sich nach eigenen Kräften am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen – zum Beispiel durch die Bürgerenergiegenossenschaft oder den Erwerb virtueller Anteile an Solaranlagen. Peters: “So werden unsere Kunden ganz individuell zu #energiewendemachern, einfach und günstig.”

Welche Unternehmen übernehmen nach Einschätzung der Kunden soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung und handeln nachhaltig? Um diese Frage zu beantworten, führte ServiceValue im 1. Quartal 2022 eine bundesweite repräsentative Online-Befragung durch. Die Meinungsforscher analysierten rund 480.000 Kundenurteile zu mehr als 1.500 Unternehmen aus 113 Branchen. Focus-Money zeichnet jetzt die Marken und Firmen aus, deren Nachhaltigkeit im Vergleich zur Branche überdurchschnittlich hoch bewertet wurde. eprimo gehört als kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas wie schon in den Vorjahren zur Spitzengruppe und wird als “Preisträger Nachhaltiges Engagement – Prädikat sehr stark” ausgezeichnet.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

