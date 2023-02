Lescars Kabellose Solar Funk Rückfahrkamera PA-600

Optimal einsetzbar als Einpark-Hilfe für Pkw, Lkw, Wohnmobil, Anhänger usw. Einparkhilfe

– Kamera mit Nummernschild Halterung und integriertem Solarpanel

– Großer Farb- Monitor 12,5 cm Bildschirmdiagonale mit Dual-Channel

– Optionaler Anschluss für zusätzliche Front Kamera

– Kabellose Installation ohne Verbindung zur Auto-Elektrik

– Solarpanel zum kabellosen Laden des Kamera-Akkus

– Aufladen des Kamera-Akkus auch per USB möglich

Gute Sicht beim Rückwärtsfahren mit jedem Fahrzeug. Egal ob spiel ende Kinder, Bürgersteig oder parkende

Autos: Von nun an hat man mit der Solar Rückfahrkamera mit Monitor von Lescars alles im Blick und

reagiert frühzeitig!

Beste Auflösung und großes Bild: Die hochauflösende Full-HD-Kamera liefert bei Tag und durch die IR-LEDs

auch nachts beste Bildqualität. Auf dem großen Monitor erkennt man alles, was sich hinter Ihrem Fahrzeug

tut, ganz genau.

Hilfe beim Einparken: Sind auf dem Monitor die Rückfahr-Hilfslinien eingeschaltet, wird das

Rückwärtsfahren und Einparken auch auf engen und unübersichtlichen Parkplätzen zum Kinderspiel.

Autarker Betrieb: Durch die in der Kameraeinheit integrierte Solarzelle lädt der Akku der Kamera dauerhaft

auf. So kann man bei ausreichend Licht auf externes Laden verzichten. Sollte das Fahrzeug längere Zeit z.B.

in der dunklen Garage abgestellt sein, lädt man den Akku einfach per USB auf.

Kabellose und super einfache Installation: Dank Akkubetrieb und Funkverbindung muss man keine Kabel

verlegen. Zudem wird keine Verbindung zur Fahrzeug Elektrik benötigt. Einfach die Kamera am

Nummernschild montieren und per Funk mit dem Monitor verbinden fertig!

Erweiterbar mit optionaler Front Kamera: Für eine noch bessere Sicht lässt sich das Rückfahrsystem mit

einer zusätzlichen Kamera für vorne erweitern (s.u.). Ideal z.B. bei großen Fahrzeugen oder Wohnmobilen.

Auf Knopfdruck lässt man das Bild der Rückfahrkamera, der Frontkamera oder sogar beide zusammen

anzeigen.

– Universell einsetzbar an allen Pkws, Wohnmobilen, Transportern u.v.m.

– Großer Farb-Monitor mit 5″ / 12,5 cm Bildschirmdiagonale, Auflösung:

– Rückfahrkamera Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 25 Bilder/Sek.

– Bildwinkel horizontal: 110°

– Infrarot Nachtsicht LEDs für beste Sicht auch bei Dunkelheit

– Digitalübertragung des Kamerabildes per Funk

– Zuschaltbare Einpark-Hilfslinien

– Einfache Befestigung der Kamera: am Nummernschildhalter festkleben oder festschrauben

– Kinderleichte, kabellose Installation: benötigt keine Verbindung zur Auto Elektrik

– Funk Frequenz: 2,4 GHz, Reichweite: 150 m (freies Feld)

– Kamerabild Anzeige per Tastendruck am Monitor

– Kamera mit wetterfestem Gehäuse: IP65

– Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C

– Optional erweiterbar mit zusätzlicher Kamera z.B. für vorne: umschaltbare Monitor-Bildanzeige,

auch beide Kamerabilder parallel darstellbar

– Stromversorgung Kamera: Li Ion Akku mit 2.600 mAh, lädt per Solarpanel oder per USB (Netzteil

und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Monitor: per 12-V-Zigarettenanzünder

– Maße Monitor: 139 x 80 x 27 mm, Gewicht: 137 g

– Maße Kamera: 257 x 31 x 40 mm

– Rückfahrkamera PA-600 mit integriertem Solarpanel inklusive Monitor mit Saugnapf-Halterung,

Monitor-Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, USB-Stromkabel, Montagezubehör und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400480

Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8231-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8231-1524.shtml

Lescars Kabellose Solar Frontkamera, Full-HD, für Solar-Rückfahr-System PA-600

Die Rückfahrhilfe um eine Aufnahme Funktion nach vorne erweitern

– Funk-Verbindung für einfaches Integrieren in das System

– Bildübertragung in Full-HD Auflösung

– Großer 110°-Bildwinkel

– Nachtsicht LEDs für beste Sicht auch bei Dunkelheit

– Akku und Solarpanel für unabhängigen Kamera-Betrieb

Gute Sicht jetzt auch beim Vorwärtsfahren: Wie weit kann man beim Einparken noch nach vorne fahren?

Oder man möchte enge Straßen mit einem sicheren Gefühl durchfahren. Dann ist diese Erweiterung für das

Rückfahrsystem genau das richtige! Denn per Tastendruck hat man alles vor dem Fahrzeug ganz genau im

Blick- selbst in größeren Autos.

Beste Auflösung und großes Bild: Die hochauflösende Full-HD-Kamera liefert bei Tag und durch die IR-LEDs

auch nachts beste Bildqualität.

Autarker Betrieb: Durch die in der Kameraeinheit integrierte Solarzelle lädt der Akku der Kamera dauerhaft

auf. So kann man bei ausreichend Licht auf externes Laden verzichten. Sollte das Fahrzeug längere Zeit z.B.

in der dunklen Garage abgestellt sein, lädt man den Akku einfach per USB auf.

Kabellose und super einfache Installation: Dank Akkubetrieb und Funkverbindung muss man keine Kabel

verlegen. Zudem wird keine Verbindung zur Fahrzeug Elektrik benötigt. Einfach Kamera am Nummernschild

montieren und per Funk mit dem Monitor verbinden fertig!

– Zubehör für Solar-Rückfahr-System PA-600

– Universell einsetzbar an allen Pkw, Wohnmobilen, Transportern u.v.m.

– Ideal auch für Wohnmobile, Lkw ,landwirtschaftliche Fahrzeuge

– Digitalübertragung des Kamerabildes per Funk

– Kamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 25Bilder/Sek.

– Bildwinkelhorizontal: 110°

– Infrarot-Nachtsicht-LEDs für beste Sicht auch bei Dunkelheit

– Zuschaltbare Einpark-Hilfslinien

– Einfache Befestigung der Kamera: am Nummernschildhalter festkleben oder festschrauben

– Kinderleichte, kabellose Installation: benötigt keine Verbindung zur Auto-Elektrik

– Funk-Frequenz: 2,4 GHz, Reichweite: 100m (freies Feld)

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Betriebstemperatur: -10 bis 50°C

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.600 mAh, lädt per Solarpanel oder per USB

(Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße Kamera: 257 x 31x 40 mm

– Frontkamera mit integriertem Solarpanel inklusive Montagezubehör und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401869

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8238-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8238-1524.shtml

Set aus Rückfahr- und Frontkamera:

Lescars Solar-Funk Front-& Rückfahrkamera mit Full HD 5″ Monitor

Preis: 269,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8333-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8333-1524.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/5LkcXXcDoxpeTBp

