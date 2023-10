Liberte, Egalite, Fraternite, Realisabilite …

1.Liberte ist das höchste Gut, was das Universum anstrebt.

Unsere erfundene RAUM-Formel (Buch: AstronRaumOnomie) hilft, 72% der bisher unbekannten Energien (Kräfte), die sogenannte „DUNKLE ENERGIE“ zu verstehen.

Diese 72% Dunkle Energie ist in den letzten 13,8 Milliarden Jahren zunehmends gewachsen – und wächst immer weiter und schneller. Das führt zu immer mehr Frei-„RAUM“ für alle und alles, was im Weltraum existiert. (RAUM ist nicht 3-D, sondern energetisch!)

Dagegen strebt die Erde – wieder einmal – zu diktatorischen Herrschaften. So, wie betreits kurz nach der Französischen Revolution (absolute Monarchie wurde abgeschafft und die ersten liberalen Ideen – Liberte, egalite, Fraternite – durchgesetzt) sich Napoleon etablierte.

2.Egalite ist ein reales Grundprinzip des Universums. Das Universum kann mit wenigen Formeln beschrieben werden – und diese gelten für das ganze Universum gleichermaßen: Für 500 Milliarden Galaxien, mit jeweils 100 Milliarden Sternen, mit jeweils vielen Planeten … hinweg über einen RAUM mit über 50 Milliarden Lichtjahren an Durchmesser …

Dagegen bestimmen auf der sehr kleinen Erde über 200 Verfassungen unterschiedliche Normen in unterschiedlichen Ländern. Wenn dann noch unterschiedlichste Normen aus unterschiedlichsten Bereichen (z.B. Wirtschafts- oder Steuer-Gesetze) dazugerechnet werden, ergibt sich ein fast unendlicher Berg an UN-Gleichheiten. Auf dieser Basis kann die Erde nie so effektiv werden, wie das Universum funktioniert.

3.Fraternite zeigt sich im Universum im Miteinander der Systeme.

Im Universum gibt etwa 500 Milliarden Galaxien mit jeweils 100 Milliarden – um die Galaxien gleitenden – Sonnensystemen mit jeweils vielen Planeten, welche um die jeweiligen Sonnen gleiten. Und obwohl einige Gestirne größer, planetenreicher, schneller, energetischer, usw. als andere sind, so ist es dennoch ein Miteinader der Systeme auf universeller Basis – mit maximal 1 großen Krise (Super-Nova) alle 100 Jahre, während auf der Erde derzeit alle 3 Jahre eine große Krise entsteht.

Auf Erden gibt es diese Brüderlichkeit nicht. Vieles ist eher ein Gegeneinander, als ein Miteinander. Jeder versucht für sich mehr zu bekommen – zu Lasten der anderen. Das egoistische HABEN (mehr wollen) dominiert – und nicht das SEIN (Zufriedenheit und Selbstoptimierung) .

Auf der Erde dominieren Maslows „Defizit“-Bedürfnisse (physiologische -, Sicherheits-, Sozial- und Individual-Bedürfnisse) während Maslows „Wachstums“-Bedürfnisse (Selbstverwirklichung und Transzendenz – hier nicht religiös gemeint) nur von wenigen realisiert werden (können).

4.Realisabilite

Bremser ist (noch) die zweit-größte Kraft, die es im Universum gibt: „DUNKLE MATERIE“

Unsere erfundene ZEIT-Formel (Buch: AstronZeitOnomie) hilft, diese 23% der bis dato unbekannt gewesenen Energie(Kräfte), zu verstehen.

Diese 23% Dunkle Materie hat im Universum in den letzten 13,8 Milliarden Jahren an Bedeutung verloren – und nimmt tendenziell weiter ab.

Diese Kraft (ZEIT), die materiell / anziehend (wie Gravitation) wirkt, tendiert dazu, alles zu konzentrieren. Im Universum wird dieses Hindernis zumehmends geschwächt. Und zugleich wächst die Kraft (s. Punkt 1.), die immer mehr Freiheit garantiert (RAUM).

Dagegen nimmt auf der Erde die zerstörerische Macht des – materiell bzw. habtisch orientierten – Kapitals immer weiter zu, je mehr sich dieses konzentriert. Zu Lasten von allem anderen.

5.Nicht zuletzt: Materielles wird in obiger Aufzählung nicht genannt – nicht in der obigen Aufzählung, noch in der verkürzten Version der Französischen Revolution. Es geht vielmehr um ideelle Werte.

Im Universum hat das Materielle auch nur einen (Energie-)Wert von lediglich 5%. Das ist die Energie, die Albert Einstein mit seinen Formeln gefunden hat.

Dagegen scheint in der heutigen industriellen Welt das Materielle zu 95% das Leben zu dominieren – obwohl 95% aller(!) Phylosophen der Überzeugung sind, dass das (energetische) SEIN glücklicher macht, als das (materiell/habtische) HABEN.

Umso brillanter erscheinen die damaligen Visionen der Französischen Revolution um 1789 – 1799.

Doch auf der Erde denken wir leider heute(!) immer noch (und immer mehr) zu materiell/habtisch orientiert. Und im Kampf der Alt-Systeme (Monarchie, Klerus, Bürgertum) hat sich eine Dimension – alles-übergreifend(!) – etabliert: Kapital, welches auch materiell/habtisch und zentralistisch orientiert ist.

Kapital hat leider mittlerweile die energetische Kraft eines – alles zerstörenden – „Schwarzen Lochs“ ergriffen. In jeder Galaxie. Und kaum einer schafft es, sich dieser Kraft zu widersetzen.

Ja, in kapitalorientierten Systemen geht darum, die 5% materieller Basis von Albert Einstein zu überbieten: Wie generiere ich spekulative Multiplikatoren, welche den Wert des Materiellen um ein Vielfaches dessen erhöhen – was das rein materielle an Energie normalerweise (c²) erschaffen würde. Diese zusätzlich „erträumte“ „Energie“ ist Spekulation(!), ein menschlicher und realwirtschaflicher Schwachsinn (einer gewinnt, viele verlieren) – und führt zur Kapitulation aller Systeme und Aspekte. „Kapital“ bleibt (zunächst), aber alles andere verarmt und kollabiert – und dann kollabiert auch Kapital, weil keiner sich das vom Kapital Produzierte kaufen kann – und die Umweltzerstörung jegliches Leben unmöglich macht.

In unserer Universal-Formel des Alls haben wir einen Multiplikator integriert, welcher die Simple Relativität von Einstein bezüglich der Materie beibehält. Jedoch erweitern wir diese Simple Relativität von Einstein um unseren mathematisch/physikalisch/astronomischen/realen(!) – nicht spekulativen – Faktor/Multiplikator: die „RAUM-ZEIT-Korrelation“. Materie(lles) wird um ein Vielfaches relativiert. Während Einstein „nur“ 5% der Universums-Energie aufklärt, klären wir den Rest, die 95% der bis dato „UN“-bekannten Energien auf.

Die Relativität dieser Multiplikatoren bestimmen den Miss-/Erfolg von Systemen. So wie im All, so auch auf Erden!

Unser Multiplikator RAUM:ZEIT ( E/M : M/E ) gilt nicht nur im All, sondern auch für alles auf der Erde.

Steigen die materiellen Aspekte/Orientierungen, sinken perspektivisch die Erfolgs-/Energie-aussichten für das Gesamt-System. Steigen die energetischen Aspekte/Orientierungen, steigen perspektivische Erfolgsaussichten insgesamt.

Das von 95% der Phylosophen propagierte (energetische) SEIN ist für die Gesamt-Welt um ein Vielfaches erfolgreicher, als das von aktuell Kapital-Systemen propagierte (materielle) HABEN.

Um unsere Welt und uns zu retten brauchen wir eine Neuorientierung der Systeme. Alles kann so bleiben, aber die Wertigkeiten müssen geändert, relativiert werden. Weg von ZEIT (eher materielles) , hin zu RAUM (eher ideelles). Und diese Umdrehung der aktuellen medizinisch/psychologischen Maslowschen Bedürfnis-Pytamide erzielen wir durch unser LAZEB-Modell (aus Buch: AstronZeitOnomie): Zeit ist Geld? ok: Geld, sei Zeit! Mit diesem Modell geben wir den Menschen die gleiche Lebens-Zeit-Energie, welche die Sterne bei ihrer Entstehung bekommen. Damit erzielen wir einen dramatischen Wohlstandsgewinn, welcher vieles von dem möglich macht, was zur Zeit nicht funktioniert – ohne das Alte zu zerstören, umzuverteilen, kriegerisch zu erobern, usw. – wir relativieren es lediglich – und generieren eine Win-WIN-Situation!

Der von uns ge-/er-fundene relative Multiplikator RAUM:ZEIT ( E/M : M/E ) zur Einsteinischen (materiellen) Simplen Relativität ist die Lösung zu allen Herausforderungen der aktuellen Welt-Probeme. Man kann – und sollte – ihn (Multiplikator) in (allen) anderen Umfeldern anwenden.

Wir haben es erprobt. Wir haben unsere Gedanken angewendet auf ein ur-altes materielles, seit Aristoteles bekanntes System. Das Ergebnis ist ein neu eingereichtes EU-Patent (Infos später).

Aufwachen! Wir müssen – und können – alles auf dieser Welt optimieren, umkehren, in bessere Win-Win-Dimensionen leiten. Just do it! Sonst gehen wir alle unter.

Realisabilite (durch eine bessere, astronomisch fundierte Basis) ist DER entscheidende Aspekt, der damals bei der Französischen Revolution, oder Don Quijote – und heute bei vielen gemeinnützigen Organisationen und „revolutionäreren“ Ansätzen fehlt. Astronomie für Ökonomie ( bzw. „GlobalOnomie“ ) ist die Lösung für eine bessere Welt .

Beste Grüße

Helmut Rasch (Albert Bright)

Nähere Infos unter: www.world-wide-wealth.com

In world-wide-wealth entwickeln wir Lösungen für eine bessere Welt. Hierzu erfinden wir neue Wege und Formeln. Die Erfindungen der Formeln für die ZEIT, den RAUM und der DYNAMISCHEN RELATIVITÄT waren Durchbrüche, nicht nur für die Astronomie, sondern, bei deren Nutzung, nun auch im Rahmen von GlobalOnomie für u.v.a. Wirtschaft & Währung, Wissen & Weisheit, Frieden & Freiheit, Wohlstand & Gesundheit, Gemeinwohl & Nachhaltigkeit und Klima & Umwelt – weltweit- und damit auch für die 17 UN-SDGs, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Und unsere Ergebnisse können alle derzeitigen Krisen relativieren, mildern und lösen.

