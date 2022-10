Luminea Home Control Einbau-Smarthome-Zentrale, 4″/10,2cm Touchscreen

Alle ELESION-Geräte zentral steuern und die Live-Bilder der Kameras sehen

– Ideal zum Regeln von Licht, Steuern von Steckdosen, Szenen u.v.m.

– Auch zum Steuern kompatibler ZigBee-Smart-Home-Geräte

– Bild-Übertragung von Überwachungskameras und Video-Türklingeln

– Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprechfunktion

– Kostenlose App ELESION für die Einrichtung, einfachen Zugriff und Steuerung

– Kompatibel zum Smart-Life- und Tuya-System

Das ELESION-Smart-Home zentral steuern: Das Touch-Display von Luminea Home Control wird einfach in eine Standard-Unterputzdose eingebaut und ist mit wenigen Klicks in der kostenlosen App zum Steuern aller kompatiblen Geräte eingerichtet! Und dabei hat man die volle Kontrolle: Man richtet ganz nach Bedarf genau die Geräte ein, die man mit dem Touch-Display bedienen möchte – ob Lampen, Steckdosen oder Klimageräte.

Ideal auch für ZigBee-Geräte: Werden die kompatiblen Geräte mit dem Touch-Display gekoppelt, steuert man so auch z.B. elektrische Türschließzylinder oder Heizkörper-Thermostate direkt über den Touchscreen.

Sogar für Überwachungskameras und Video-Türklingeln: Das Bild kompatibler Video-Geräte wird direkt auf das Touch-Display übertragen. Dank Lautsprecher und Mikrofon im Display nutzt man sogar die Gegensprechfunktion der Video-Geräte.

Das Smart Home automatisieren: Sind die Geräte miteinander vernetzt, lassen sie sich auch in Abhängigkeit voneinander steuern. So schaltet beispielsweise das Wohnzimmerlicht ein, wenn eine Funksteckdose oder ein Klimagerät aktiviert wird.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Multitouch-Display zum Steuern von ELESION-kompatiblen Smart-Home-Geräten

– Zum Einbau in Standard-Unterputzdose

– Bildschirmdiagonale: 4″ / 10,2 cm

– Auflösung: 480 x 480 Pixel

– Kontrastreich und brillante Farben dank IPS-Display

– Näherungssensor: zum Aktivieren des Bildschirms per Handbewegung

– ZigBee-3.0-Gateway integriert: zum Steuern kompatibler ZigBee-Smart-Home-Geräte

– Ideal zum Regeln von Licht, Steuern von Steckdosen u.v.m.

– Auch zum Übertragen von Überwachungskamera- und Video-Türklingel-Bilder

– Lautsprecher und je 2 Mikrofone integriert: für beste 2-Wege-Kommunikation (Gegensprechfunktion) mit kompatiblen Geräten

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Einrichten des Touch-Displays für die zu steuernden Geräte

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Steckdose u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Integrierter Lichtsensor für automatisch angepasste Bildschirmhelligkeit

– Farbe: weißer Rahmen mit schwarzem Displayrahmen

– Stromversorgung: 230 Volt AC (Direktanschluss an Stromleitung)

– Maße Display-Einheit: 86 x 86 x 11 mm, Gewicht: 250 g

– Touch-Display inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 402210740405

Preis: 189,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5285-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5285-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/EcWsGsG73wjQASB

