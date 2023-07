Lunartec Solar-LED-Doppel-Hängelampe, 2x 105 lm, Akku, Timer

Licht für Terrasse, Balkon und Garten ohne separaten Stromanschluss

– Doppelte Lichtquelle ohne Stromanschluss: dank Akku und Solarladung

– Einstellbare Leuchtfarbe in Warmweiß und Weiß

– Dimmbar in 3 Stufen, für bis zu 105 Lumen Helligkeit je Lampe

– Ausdauernder Akku mit 4.800 mAh für bis zu 10 Stunden Licht

– Separates Solarpanel mit 3,7 Watt

– Fernbedienung zur einfachen Steuerung

Praktisch für Terrasse, Pavillon und beim Camping: Dank Akku und Solarpanel spendet diese Solar-LED-Doppel-

Hängeleuchte von Lunartec Licht, wann und wo man es braucht. Einfach aufhängen, Akku laden und

einschalten – fertig! Es wird nicht einmal einen Stromanschluss benötigt.

Licht nach Wunsch: Per Fernbedienung steuert man, ob die Leuchten in Warmweiß oder Weiß leuchten. Die

Helligkeit lässt sich in 3 Stufen mit insgesamt 210 Lumen regeln. Und auf Wunsch stellt man einen Ausschalt-Timer

mit bis zu 8 Stunden Laufzeit.

– Solar-Doppel-Hängeleuchte für den Außenbereich

– Lampen leuchten wahlweise in Warmweiß (3000 K) oder Weiß (5000 K)

– Helligkeit 3-stufig dimmbar: 50, 75 oder 100 %

– Maximale Helligkeit: 105 Lumen je Leuchte

– Einstellbarer Ausschalt-Timer: mit 3, 5 oder 8 Stunden Laufzeit

– Steuerung per Fernbedienung: zum Ein- und Ausschalten, für Leuchtfarbe, Helligkeit und Timer

– Wetterfestes Solarpanel: IP45

– Stromversorgung Leuchten: in Solarpanel-Einheit integrierter Akku mit 4.800 mAh für bis zu 10

Stunden Leuchtdauer, lädt per 3,7-Watt-Solarpanel

– Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Material: Edelstahl, Kunststoff

– Maße Lampe (Ø): 18 cm, Gesamtgewicht: 1 kg

– 2 Hängeleuchten inklusive Solarpanel, Montage-Material, Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411448

Preis: 33,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8432-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8432-3312.shtml

