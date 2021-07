Maler Jessen: Strategie-Coaching und neue Website

Thomas Issler und seine Internet-Agentur erstellen neue Strategie und Website

Die neue Website von Maler Matthias Jessen ging in diesen Tagen online. Vor der Website-Erstellung erfolgte ein Strategie-Coaching mit Thomas Issler. Ziel war es das Angebot von Maler Jessen noch klarer zu positionieren und dies auch zu kommunizieren. Während den Coaching-Sessions wurde immer deutlicher, wofür Maler Jessen steht. Ökologie, Nachhaltigkeit sowie natürliche Materialen sind Matthias Jessen und seinem Team wichtig. Gleichzeitig soll auf ein Premium-Design für die Kunden nicht verzichtet werden. Der während den Coachings neu entwickelte Slogan entspricht voll dieser Philosophie: Wohngesundheit und Nachhaltigkeit treffen auf Design.

Die im Coaching entwickelte Website stellt ökologische und nachhaltige Produkte, die für ein gesundes Raumklima mit weniger Schadstoffen, Keimen und Bakterien sorgen, in den Mittelpunkt. Das alles verbunden mit einem kreativen und modernen Design.

Die Website wurde von der Internet-Agentur 0711-Netz mit dem WordPress CMS umgesetzt. Schwerpunkt war eine optisch ansprechende Darstellung der Leistungen und Mehrwert für die Website-Besucher zu bieten.

Ein neuer Blog informiert zukünftig über aktuelle Trends und zeigt die hochwertigen Arbeiten von Matthias Jessen. Auch der Kundenservice wurde optimiert: ein Terminkalender, bei dem direkt ein Beratungstermin gebucht werden kann, wurde eingebunden. Damit können Kunden auch am Wochenende oder Abends schnell und einfach ihren Wunschtermin buchen.

Maler Jessen wurde 1968 in Seth gegründet. Der Firmengründer Siegfried Jessen ging 2009 in den Ruhestand und Sohn Matthias Jessen übernahm die Firma. Vieles hat sich in über 50 Jahren Firmengeschichte verändert. Eines jedoch ist über die ganze Zeit gleich geblieben: der Anspruch, den Kunden die höchstmögliche Qualität und die beste Beratung zu bieten. Durch die zentrale Lage können Kunden in Seth, Hamburg, Lübeck, Ahrensburg, Bad Segeberg, Bad Oldesloe, Norderstedt, Kaltenkirchen, Bargteheide, Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt bedient werden.

Die Website ist erreichbar unter:

https://www.maler-jessen.de/

Thomas Issler ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Internet Unternehmer. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing.

Bei Macromedia in München gewann Thomas Issler Einblicke in die Arbeitsweise von großen Internet Agenturen. Wie man eine kleine Internet Agentur zu einem etablierten Unternehmen entwickelt, zeigte er mit dem Aufbau seiner im Jahr 2000 gegründeten Firma 0711-Netz.

Die reichhaltigen Praxis-Erfahrungen wurden in seinem Internet Marketing College zu einem eigenen effizienten Schulungskonzept gebündelt. Gemeinsam mit seinem Trainerteam vermittelt Thomas Issler wertvolles Internet-Marketing und Technik Wissen.

In zahlreichen Vorträgen und Seminaren hat Thomas Issler das Publikum mit seinen charmanten und humorvollen Reden gefesselt. Dabei glänzt er durch sein Fachwissen und die spontane Art das Publikum einzubeziehen. Komplizierte Inhalte werden durch Fußball Analogien allgemeinverständlich dargestellt und begeistern immer wieder das Publikum.

Zusätzlich arbeitet Thomas Issler als Buchautor und veröffentlicht Fachartikel für diverse Verlage.

