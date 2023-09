NetModule Router funken in sicherheitskritischen Anwendungen

Zuverlässige Datenübertragung aus Sonderfahrzeugen in Zentrale des Bevölkerungsschutzes

Bern, September 2023 – Eine großflächige Ausbreitung von CBRN-Stoffen (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) bedeutet eine potenzielle Bedrohung der Bevölkerung, so dass eine schnelle und effektive Lageerkundung notwendig ist – diese erfolgt durch Messungen oder Probeentnahmen von

Erkundungswagen (ErKW). Bei einem Einsatz werden einem CBRN MLK (Mobiles Leit-Kommando) bis zu 5 CBRN ErkW zugewiesen. Zunächst führt die Besatzung des MLK eine Ausbreitungsberechnung unter Berücksichtigung aktueller Wetterdaten durch, bevor es jedem zugewiesenen ErkW entsprechende Messaufträge erteilt. Die Datenkommunikation zwischen den Fahrzeugen läuft zukünftig über eine Datenfernübertragung (DFÜ) mittels Mobilfunknetz (4G, 5G) oder per Satellitenkommunikation über einen zentralen Datenaustauschserver zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Eine zentrale Rolle in diesem Projekt spielt die maxbenedikt GmbH, ein Systemhaus mit Kontakten zum BKK und ein langjähriger Partner von NetModule. Das Systemhaus setzt bei seiner mobilen Kommunikationslösung für sicherheitskritische Anwendungen für den Bevölkerungsschutz auf NetModule-Router der Serie NB2800. Diese erfüllen die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Zukunftssicherheit, VPN und Cybersicherheit, und unterstützen mehrere Kommunikationswege wie 5G/4G/3G sowie WiFi und GPS. Den Datenaustausch und das vernetzte Arbeiten ermöglichen die zuverlässigen und robusten NetModule Router.

Zitat Florian Max Teltscher, CEO maxbenedikt GmbH: „Ausschlaggebend für NetModule ist die 5G-Expertise, der Support und das Consulting zu Konformität und zum ‚Cybersecure Network‘, die E1-Zertifizierung der Router und die überzeugenden Systemkosten in punkto Verlässlichkeit und Total Cost of Ownership.“

Die im Fahrzeug installierten NB2800-Router sammeln die Daten von den Sensoriken über das Fahrzeugnetz (u.a. von Wetterstationen, Navigationssystemen, Satellitenkommunikation, GPS) und kommunizieren sie über eine sichere LTE- bzw. 5G-Verbindung an die Zentrale. In den Erkundungswagen sind sie als Gesamtlösung mit Antennen nahtlos in das Bordnetzwerk integriert. Das komplett fertige Netzwerk wird letztlich vom Systemhaus maxbenedikt in den Erkundungswagen eingebaut. Derzeit laufen Optimierungsprozesse und verschiedene Tests. Der Projektumfang beträgt 390 Fahrzeuge mit Umsetzung bis ins Jahr 2026.

„In diesem Projekt hat das Systemhaus maxbenedikt eine anspruchsvolle Kombination von verschiedenen Technologien unter schwierigen Bedingungen realisiert. Unser NB2800-Router übernimmt als Kopf-Router eine zentrale Rolle, und trägt zum attraktiven TCO des Gesamtsystems bei“, so Dirk Ziehm, Senior Account Manager, NetModule.

Über NetModule AG ( www.netmodule.com):

Die NetModule AG, ein Unternehmen der BELDEN Group, ist ein führender Hersteller von Kommunikationsprodukten für M2M und IoT. Einen Schwerpunkt bilden Lösungen für Anwendungen im Bereich Transportation, dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Industrie 4.0. Zukunftsmärkte wie Smart City, öffentliche Sicherheit und nachhaltiges Energie- und Ressourcen-management sind weitere Fokusbereiche. 5G ist dabei die Schlüsseltechnologie. Die zertifizierten Geräte integrieren neueste Drahtlos-Technologien sowie diverse Schnittstellen für Anwendungsbereiche, in denen robuste Kommunikation unabdingbar ist.

Das 1998 gegründete Schweizer Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern (Schweiz), eine Niederlassung in Winterthur sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt a.M. und Hong Kong.

