NorthC schließt Akquisition von sechs Rechenzentren der Colt Technology Services ab

Amsterdam, Niederlande, 1. September 2025 – NorthC, ein führender regionaler Anbieter von Datacenter in Nordwesteuropa, hat den Abschluss seiner Akquisition von sechs Rechenzentren der Colt Technology Services bekanntgegeben. Zum 1. September übernimmt NorthC den Betrieb der Standorte in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf sowie Amsterdam in den Niederlanden.

Die Akquisition erweitert NorthCs Plattform um mehr als 25 Megawatt an zusätzlicher Kapazität und stärkt damit die Präsenz des Unternehmens sowohl in der DACH- als auch der Benelux-Region auf signifikante Weise. Sie ermöglicht eine umfassende Abdeckung des deutschen Markts: Die bestehenden beiden Standorte werden um fünf weitere ergänzt. Schließlich schafft die Akquisition zusätzliche Kapazitäten in Amsterdam, einem zentralen Knotenpunkt in NorthCs Netzwerk an regionalen Rechenzentren.

Ebenso plant NorthC eine Erweiterung seines Konnektivitäts-Ökosystems, um dem steigenden Bedarf an Lösungen mit geringer Latenz für auf KI ausgelegte Rechenzentren gerecht zu werden.

Aufbau eines starken Fundaments

NorthC verfügt über ein umfangreiches Portfolio an erfolgreichen Referenzen bei der Bereitstellung zuverlässiger und sicherer Colocation-Services. Ein Fokus liegt hierbei auf regionaler Präsenz, skalierbarer und nachhaltiger Infrastruktur sowie herausragender technischer Expertise mit persönlicher Note.

Im Anschluss an die Übertragung der Kontrolle am 1. September werden die erworbenen Standorte in die NorthC-Plattform integriert und an NorthCs Betriebs-, Qualitäts- und Service-Standards angeglichen. Kunden werden von nahtlosem Zugang zu den digitalen Services von NorthC wie etwa dem Self-Service-Portal „MyNorthC“ profitieren.

Durch weitere Investitionen in die neuen Standorte will NorthC die verfügbare Kapazität, Effizienz und Nachhaltigkeit über die neuen Rechenzentren hinweg erhöhen. Auf diese Weise will das Unternehmen sicherstellen, dass Kunden von denselben hohen Service- und Qualitätsstandards profitieren, die NorthC in all seinen Rechenzentren bietet.

Alexandra Schless, CEO der NorthC-Gruppe, erklärt: „Der heutige Tag markiert einen zentralen Meilenstein auf unserem Weg, die führende Plattform für regionale Datacenter in Nordwesteuropa zu schaffen. Die Integration dieser sechs strategischen Standorte beschleunigt unsere Expansion, insbesondere in Deutschland. So wird es uns möglich, Kunden über alle zentralen Metropolregionen hinweg mit einer skalierbaren, sicheren und nachhaltigen digitalen Infrastruktur zu unterstützen.“

Kunden unterstützen – lokal und über Ländergrenzen hinweg

Die erworbenen Rechenzentren befinden sich in Regionen mit starker Konnektivität und wachsendem Bedarf an digitaler Infrastruktur. Mit der aktuellen Expansion befindet sich NorthC in einer noch besseren Ausgangslage, Organisationen mit grenzüberschreitendem Geschäftsbetrieb zu unterstützen, etwa internationale Unternehmen, Cloud- und IT-Anbieter oder öffentliche Institutionen.

Als Teil der Transaktion wird Colt Technology Services selbst ein langfristiger Kunde in den übernommenen Standorten bleiben. Dies sichert die Servicekontinuität und stärkt die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen weiter.

„Unsere zentrale Bestrebung besteht darin, für einen nahtlosen Übergang für alle Kunden zu sorgen“, betont Alexandra Schless. „Darüber hinaus ist es unser Ziel, Mehrwerte durch unsere Expertenteams sowohl in technischen Bereichen als auch im Kundenservice zu schaffen.“

NorthC ist ein führender unabhängiger Anbieter von regionalen Rechenzentren in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen betreibt aktuell insgesamt fünfundzwanzig Datacenter und entwickelt neue Rechenzentren in Frankfurt und Berlin. NorthC zeichnet sich durch seine starke Präsenz in den verschiedenen Regionen, qualitativ hochwertige Dienstleistungen, ein reiches Konnektivitäts-Ökosystem sowie Zugang zu zentralen Public- und Private-Cloud-Service-Providern aus. NorthC hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2030 klimaneutral zu sein und stützt sich dabei auf vier Säulen der Nachhaltigkeit: 100 % grüne Energie, grüner Wasserstoff, optimale Nutzung der Abwärme von Rechenzentren und modulare Bauweise.

Weitere Informationen sind auf der Website von NorthC Datacenters erhältlich: https://www.northcdatacenters.com/de

Über Colt Technology Services

Colt Technology Services (Colt) ist ein globales digitales Infrastrukturunternehmen, das außergewöhnliche Verbindungen schafft, um Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Angetrieben von großartigen Mitarbeitenden und gleichgesinnten Partnern verfolgt Colt ein Ziel: die Macht des digitalen Universums in die Hände seiner Kunden zu legen, wo, wann und wie auch immer sie es wünschen.

Seit 1992 zeichnet sich Colt durch sein starkes Engagement für seine Kunden aus und hat sich von seinem Ursprung in der Londoner City zu einem globalen Unternehmen entwickelt, das mehr als 40 Länder umspannt und über 6.000 Mitarbeitende in mehr als 80 Niederlassungen auf der ganzen Welt beschäftigt. Die Kunden von Colt profitieren von einer ausgedehnten digitalen Infrastruktur, die 32.000 Gebäude in 230 Städten, mehr als 50 Metropolitan Area Networks und mehr als 275 Points of Presence in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und den größten Geschäftszentren Nordamerikas verbindet.

Colt befindet sich in Privatbesitz und ist eines der finanziell solidesten Unternehmen in der Branche. Colt ist davon besessen, branchenführende Kundenerfahrungen zu bieten, und lässt sich von seinem Engagement für Kundeninnovationen, seinen Werten und seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Partnern, Menschen und der Umwelt leiten.

