Olga Dudda übernimmt Schulleitung beim BTB-Bildungswerk

Die bisherige Prokuristin und pädagogische Leiterin Olga Dudda hat seit 1. Januar 2021 die Leitung des Instituts übernommen +++ Gründung eines neuen Fachbereichs sowie neue Lehrgänge beim BTB geplant

Olga Dudda hat zum Jahreswechsel den Posten als Schulleiterin beim Remscheider Fernunterrichtsanbieter für Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitsbereich BTB-Bildungswerk für therapeutische Berufe übernommen. Sie löst damit nach über 10 Jahren Herrn Jürgen Obst ab, der sich altersbedingt von dem Posten zurückzieht. Die 41-jährige studierte Zahnmedizinerin blickt selbst ebenfalls auf eine über zehnjährige Laufzeit beim BTB zurück, zuletzt verantwortete sie als Prokuristin die Pädagogische Leitung des Instituts.

Olga Dudda: “Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen der Geschäftsführung und bin gespannt auf die neuen Aufgaben, die mich in meiner neuen Position erwarten. Ich bin froh, dabei ein tolles und gut abgestimmtes Team an meiner Seite zu haben. Gemeinsam werden wir uns den Herausforderungen dieser unsteten Zeiten stellen und die Position des BTB als renommierten Weiterbildungsanbieter im Gesundheitsmarkt festigen und weiter ausbauen.”

Zwischen Kontinuität und Innovation

Auch unter der neuen Leitung bleibt das BTB seiner Linie treu: Qualität in der Beratung, Betreuung und Lehre sowie die Spezialisierung auf den Gesundheitsmarkt bleiben auch unter Frau Dudda die zentralen Punkte des Leitbilds. Zeitgleich plant die neue Schulleiterin aber auch weitere wichtige Digitalisierungsschritte und die Ausweitung der Angebotsvielfalt.

Olga Dudda: “Wir sind schon gut aufgestellt, aber es bleibt noch viel zu tun: Neben der fortschreitenden Modernisierung unserer Lernkonzepte mithilfe unterschiedlicher Medien stehen wir außerdem vor der Gründung eines neuen Fachbereichs und der Veröffentlichung verschiedener neuer Lehrgänge. Es bleiben bewegte Zeiten beim BTB!”

Über das Bildungswerk für therapeutische Berufe:

Das Bildungswerk für therapeutische Berufe (BTB) ist seit über 35 Jahren auf Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitswesen spezialisiert. Alle Lehrgänge in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Prävention, Beratung und Therapie, Sport und Fitness sowie Pflege und Betreuung zeichnen sich durch Praxisnähe und hohe fachliche Qualität aus. Das BTB ist Kooperationspartner wichtiger Berufsverbände. Damit gehört das BTB zu den führenden Anbietern im Weiterbildungssektor.

Die Ausbildungen des BTB sind nach dem Leitsatz ‘Aus der Praxis – für die Praxis’ konzipiert. Durch die Möglichkeit, bestimmte Studiengänge von Anfang an mit unterschiedlichen Fachrichtungen zu kombinieren, erhalten Absolventinnen und Absolventen einen fachlich umfassenden Einstieg in die Praxis. Das pädagogische Konzept des BTB verknüpft Fernlehrgänge mit Präsenzseminaren, so dass die Studierenden von den Vorteilen beider Unterrichtsmethoden profitieren.

Alle Fernlehrgänge sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Über 40 erfahrende Dozenten und Tutoren leiten die Ausbildungen sowie Seminare und betreuen die Studierenden bis zu zwei Jahre nach Ende der Studienzeit. Diejenigen, die sich für eine berufliche Selbstständigkeit entscheiden, haben Anspruch auf eine kostenlose Beratung zu sämtlichen Fragen der Existenzgründung und des Marketings. Absolventinnen und Absolventen einer berufsbegleitenden Ausbildung erhalten die kostenfreie Mitgliedschaft in einem Berufsverband.

