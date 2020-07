Personal für Siegen-Wittgenstein und Nachbarregionen

Siegener Personalberatung hrXperts in neuen und größeren Räumen

Das Team der Personalberatung “hrXperts Siegen” verfügt seit einigen Wochen über neue und deutlich größere Büroräumlichkeiten in Siegen, genauer gesagt im industriell gut besiedelten und landschaftlich trotzdem ansprechenden Stadtteil Eiserfeld, der zudem durch seine verkehrsgünstige Lage zur Hüttentalstraße/HTS sowie der A45 besticht.

“Mit unserer nun zentral gelegenen und deutlich größeren Dependance im Siegerland sind wir noch besser für unseren Mandanten aus Südwestfalen und den angrenzenden Nachbarregionen erreichbar. Zudem haben wir zusätzliche Möglichkeiten, mit unseren Bewerberkandidaten sowie den Klienten, die unsere Karriereberatung nutzen, vor Ort diskrete Gespräche zu führen” erläutert Sonja Link, Mitgründerin sowie Inhaberin und Geschäftsführerin der hrXperts am Standort Siegen.

Sonja Link, selbst geboren, aufgewachsen und weiterhin beheimatet in Siegen, berät und unterstützt als etablierte Personalberaterin mit langjähriger Erfahrung erfolgreiche Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen der Region und den angrenzenden Nachbarregionen in deren Aufgaben und Herausforderungen im Bereich Personalwesen; durch ihre Erfahrung und ihren Weitblick aber auch oftmals darüber hinaus.

“Es ist mir neben meinem beruflichen Engagement und meiner Affinität zu Personalthemen zudem auch insbesondere eine wirkliche Herzensangelegenheit, unsere Unternehmen hier in unserer schönen Region effektiv und zielführend, vor allem aber transparent und “auf Augenhöhe” nachhaltig zu unterstützen.” sagt Sonja Link, während man ihr ihre Verbundenheit zur Region und den dortigen Unternehmen wahrlich ansehen kann.

Neben dem Recruiting, also der Personalgewinnung – ein Thema, welches die meisten Personalberatungen primär und zudem ausschließlich anbieten und leisten können – hat sich das Team der hrXperts einige weitere spannende HR-Themen zu Recht auf die Fahne geschrieben. Denn eine effektive und nachhaltige Personalberatung bedeutet für die hrXperts und ihre namhaften Mandanten deutlich mehr – eine umfassende und strategische HR-Beratung von Unternehmen mit einem versierten und vor allem offenen Blick über den Tellerrand.

Dabei bieten die hrXperts neben besagtem Recruiting-Portfolio, welches unterschiedliche und vor allem individuell zum Unternehmen passende Recruiting-Modelle bietet, eine Vielzahl mehr an Kompetenzen im HR-Bereich. So unterstützen Sie die hrXperts beispielsweise auch interim, wenn es um temporäre Themen Ihrer Personalabteilung geht und bieten Ihnen damit einen echten Full-Service. Dabei kann es sich sowohl um strategische Themen im Personalmanagement, die Entwicklung und Umsetzung einer effektiven Employer-Branding-Strategie, den Aufbau oder die Optimierung der unternehmensinternen Recruiting-Abteilung oder neben dem externen Talentmanagement auch um das interne Talentmanagement und die daraus resultierenden Entwicklungsmöglichkeiten drehen.

Dazu – und derzeit in Corona-Zeiten leider mehr denn je – unterstützen die hrXperts in den schweren Zeiten einer Reorganisation/Restrukturierung ihre Mandanten und die dort von Personalabbau betroffenen Mitarbeiter mittels qualifiziertem und professionellem Outplacement – eine effektive Methode, um die betroffenen Mitarbeiter in den nun notwendigen Bewerbungs- und/oder Veränderungsprozessen zielführend zu unterstützen. Zudem wird dabei die Unternehmenslobby sowohl den ausscheidenden als auch verbleibenden Mitarbeitern sowie insbesondere auch der Öffentlichkeit gegenüber erhalten, ggf. sogar gestärkt – bei dabei sinkendem Risiko eines erhöhten Aufkommens an Kündigungsschutzklagen sowie sonstigen juristischen Aufwänden und Herausforderungen.

Im Privatkundenbereich unterstützen die hrXperts Menschen mit beruflichem Veränderungswunsch bei der Entwicklung und Umsetzung der passenden Karrierestrategie. Klienten sind dabei Privatpersonen, die akut auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle sind, sich beruflich neu- oder umorientieren möchten, den nächsten Karriereschritt planen, sich weiterqualifizieren oder auch in die Selbständigkeit starten möchten. Hierzu bieten die hrXperts durch ihre langjährige breite und tiefe Erfahrung neben einer effektiven Bewerbungsberatung auch professionelles Bewerbungs- und Karrierecoaching sowie die Erstellung/Optimierung von Bewerbungsunterlagen für Fach- und Führungskräfte sowie Executives an.

Im Zentrum steht bei allen Aufgaben der hrXperts das wichtigste Kapital der Unternehmen – die richtigen Mitarbeiter am richtigen Arbeitsplatz. “Fabriken kann man bauen, Kapital kann man binden – aber Menschen, Menschen muss man gewinnen.” zitiert Sonja Link und endet mit einem Augenzwinkern oberhalb der in unternehmens-pink gehaltenen Corona-Maske: “Dabei hilft uns hier in der Region natürlich auch, dass sowohl unsere Mandanten als auch Klienten und Bewerberkandidaten bedenkenlos ein “dat, wat oder woa” loslassen können – wir verstehen sowohl die Sprache als auch die Mentalität der Region… oftmals der wichtigste Aspekt im Kontakt mit den Menschen hier.”

Trotzdem – oder vielleicht auch gerade weil sich “nach Hause kommen ins Siegerland” dann noch viel schöner anfühlt – arbeiten aber auch die hrXperts natürlich bundesweit, zum Teil auch international – einer der Gründe für eine weitere Niederlassung der Personalberatungs-Sozietät in der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Besuchen Sie die hrXperts doch einmal in ihrem digitalen Zuhause unter www.hrXperts.de oder vereinbaren Sie gerne auch gleich einen Termin mit Sonja Link unter 0211 972 606-29 (hrXperts Siegen) oder per Mail unter Siegen@hrXperts.de

Übrigens – wussten Sie schon?

Um auch in sowie nach den schweren Corona-Zeiten die Region Siegen-Wittgenstein zu unterstützen, erhalten Unternehmen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein bis zum 31.12.2020 einen Nachlass von 5% auf jede Rechnungsendsumme bei Beauftragung eines Vollmandates zur Personalsuche sowie einen Nachlass von 10% auf jede Rechnungsendsumme bei Beauftragung eines professionellen Outplacements ab 5 Mitarbeitern.

Privatpersonen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, die aufgrund der Corona-Krise in 2020 Ihren Job nachweislich verlieren oder bereits verloren haben, erhalten auf die Leistungen “Bewerbungs-/Karriereberatung”, “Bewerbungs-/Karrierecoaching” sowie “Bewerbungsunterlagen” ebenfalls bei Beauftragung bis zum 31.12.2020 einen Nachlass von 10%.

Als etablierte Personalberatung unterstützt und berät die Personalberatungssozietät hrXperts erfolgreiche Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen in deren HR Themen. Schwerpunkte sind dabei u. a. Direct- und Executive-Search / Recruiting, strategische HR Beratung, HR Software, HR Services, Interims Management, Personalentwicklung / Talentmanagement, Outplacement. Im Privatkundenbereich liegt der Beratungsschwerpunkt in den Bereichen Karriereberatung/-coaching, Bewerbungsberatung/-coaching/-training, der Erstellung und Optimierung von Bewerbungsunterlagen sowie dem Persönlichkeits- und Lifecoaching.

