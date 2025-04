pixx.io startet KI-Offensive und baut Vorreiterstellung im DAM Markt aus

Mühldorf am Inn, 9. April 2025 – pixx.io, Anbieter einer Digital Asset Management (DAM) Plattform, führt ab sofort neue KI-gestützte Funktionen ein, die den Arbeitsalltag von Marketing-Teams spürbar entlasten und zu deutlichen Zeit- und Kostenersparnissen führen. Die automatische Gesichtserkennung und das Smart Tagging (intelligente Verschlagwortung) ermöglichen es, Bildinhalte so schnell und einfach wie nie zuvor zu finden und zu organisieren.

Was Anwender aus dem B2C-Bereich – etwa von Apple Fotos oder Google Bilder – gewohnt sind, bringt pixx.io nun erstmals mit vergleichbarer Qualität in den Business-Kontext. Die Plattform schafft es, diese intuitive Nutzererfahrung und beeindruckende Ergebnisgenauigkeit auf professionelle Medienbibliotheken zu übertragen – ein Novum im B2B-Umfeld.

So sparen Marketing-Abteilungen pro Person > 3 Arbeitswochen und mehrere Tausende Euro im Jahr

Durch die neuen Automatisierungen können Marketing-Abteilungen einen erheblichen Effizienzgewinn verzeichnen. Interne Berechnungen und eine Studie zu Stressfaktoren* im Marketing von pixx.io zeigen, dass bei einem Bestand von beispielsweise 10.000 Bildern pro Jahr über drei Arbeitswochen an Zeit eingespart werden können, die zuvor für das manuelle Suchen, Sortieren und Taggen von Dateien aufgewendet wurden. Diese gewonnene Zeit können Teams nun in kreative und strategische Aufgaben investieren, die eine höhere Wertschöpfung leisten.

Auch finanziell machen sich die KI-Features schnell bezahlt: Die Produktion neuer Grafiken oder Fotos kann je nach Aufwand 500 bis 1.000EUR pro Bild kosten. Durch ein effektives Wiederverwenden bereits vorhandener Medien – ermöglicht durch schnelle Auffindbarkeit via Gesichtserkennung und umfassende Tags – lässt sich dieser Aufwand deutlich reduzieren. Marketing-Teams können benötigtes Bildmaterial sofort im vorhandenen Bilderpool entdecken, statt es kostspielig neu erstellen zu lassen. Die automatisierte Inhaltserschließung mit pixx.io trägt so direkt zur Schonung des Budgets bei.

Die neue KI Power in pixx.io – mit Smart Tagging & Gesichtserkennung

Mit den neuen KI-Funktionen von pixx.io wird die Medienorganisation zum Selbstläufer: Die automatische Gesichtserkennung identifiziert Personen auf Bildern innerhalb der Mediathek in Sekundenschnelle – ob Markenbotschafter, Teammitglied oder Speaker auf Eventfotos. Gleich aussehende Gesichter werden gruppiert, bei Bedarf benannt und sind blitzschnell auffindbar – ganz ohne manuelles Suchen oder Taggen. Durch interne Verknüpfung mit Nutzungsrechten der Bilder wird so auch die Sicherheit und der Datenschutz zu 100% gewährleistet.

Ergänzt wird das durch das intelligente Smart Tagging: Die KI analysiert jedes Bild beim Upload und versieht es automatisch mit passenden Schlagwörtern – egal ob Produktfoto, Infografik oder Naturaufnahme. So wird die gesamte Bildbibliothek einheitlich und durchsuchbar strukturiert – ohne händisches Verschlagworten. Marketing-Teams sparen dadurch nicht nur wertvolle Zeit, sondern finden auch jederzeit genau das passende Asset.

DAM für mittelständische Unternehmen und den öffentlichen Sektor – fair, leistungsstark und zukunftssicher

pixx.io verfolgt eine klare und einzigartige Mission: Digital Asset Management speziell für Marketing- und Kommunikationsteams in kleineren Teams, dem Mittelstand und öffentlichen Einrichtungen zugänglich zu machen. Als einziger Anbieter am Markt richtet pixx.io seine Lösungen konsequent an den spezifischen Anforderungen und Herausforderungen dieser Zielgruppen aus. Während andere Anbieter oft komplexe Tools mit versteckten Kosten einsetzen, bietet pixx.io gezielt benutzerfreundliche, sichere und preislich transparente Lösungen, die genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dank der flexiblen und skalierbaren Softwarearchitektur profitieren auch kleinere Organisationen von leistungsstarker Technologie und einfacher Integration, die unkompliziert mit dem Bedarf mitwächst.

Durch die transparente Kostenstruktur zahlen Organisationen nur für die Leistungen, die sie tatsächlich nutzen – ohne unnötige Zusatzgebühren. KI-Funktionen wie Gesichtserkennung und Smart Tagging sind bereits integriert und sofort nutzbar. pixx.io steht damit für eine neue Generation von DAM: einfach, effizient und bedarfsorientiert – optimal zugeschnitten auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die ihre Ressourcen effizient einsetzen und mit weniger Aufwand mehr erreichen möchten.

„Innovation entsteht durch den Mut, neue Wege zu gehen. KI ist für uns keine Spielerei, sondern der Schlüssel zu einer völlig neuen Art des Digital Asset Managements. Mit unseren KI Features setzen wir einen neuen Standard – schneller, intelligenter und effizienter als je zuvor. Und das Beste? Wir fangen gerade erst an.“

– Richard Michel, CEO & Mitgründer von pixx.io

pixx.io ist ein führender Anbieter für smartes, effizientes und sicheres Digital Asset Management. Seit der Gründung 2015 unterstützt das Unternehmen mit Sitz in Mühldorf am Inn Unternehmen aller Branchen bei der Organisation und Nutzung ihrer digitalen Assets. Über 1.600 Kunden arbeiten täglich mit der Plattform – von Start-ups bis zu internationalen Großunternehmen. pixx.io steht für Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und eine klare Mission: Digital Asset Management demokratisieren.

