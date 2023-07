Positive Vibes mit der neuen Musik-Kampagne von E WIE EINFACH

– Energized by Positive Vibes: Kampagne „Du hast die Power“ verbreitet Optimismus und Leichtigkeit durch Musik

– Das Highlight: Das E WIE EINFACH-Powerhaus bietet spannende Aktionen auf Deutschlands beliebtesten Musikfestivals

– Langfristige Cross-Channel-Aktivierung in 2023

Köln. Ausgelassen tanzen, feiern, sich frei fühlen und den Moment genießen – der Inbegriff des Sommers. Der grüne Energieversorger E WIE EINFACH verbreitet Positive Vibes und läutet den Festivalsommer ab dem 10. Juli mit der Awareness-Kampagne „Du hast die Power“ rund um Musik und Energie ein. Das Ziel: Musik nutzen, um Energie erlebbar zu machen. So möchte E WIE EINFACH seine Positionierung als Energieanbieter für die junge und digitale Zielgruppe weiter in den Köpfen verankern.

Mit dem 90er-Hit „The Power“ der Band Snap! lädt ein energiegeladener Kampagnenspot zum Mittanzen ein: Protagonistin Sara Trellez hat sprichwörtlich die Power und bringt damit sogar Gebäude, Ladesäulen oder einen Fernsehturm in Bewegung. Die Ausspielung des Spots (45, 30, 20, 10 und 6 Sekunden) erfolgt auf internetfähigen Smart-TVs, YouTube, Spotify, Social Media und via OOH-Displays in deutschen Bahnhöfen. Begleitet wird die Kampagne von Influencern aus der Musik- und Lifestyle-Szene. Zusätzlich wird es in den kommenden Monaten Social-Media-Aktivierungen auf den Owned-Kanälen des Energieversorgers geben.

Volle Power in die Festivalsaison: Das E WIE EINFACH-POWERHAUS

Auf dem PAROOKAVILLE Festival am Airport Weeze (21. – 23. Juli) sowie dem GLÜCKSGEFÜHLE Festival (14. – 17. September) am legendären Hockenheimring Baden-Württemberg wird die Kampagne erlebbar. So dreht sich im E WIE EINFACH-Powerhaus alles um Energie, Tanzen und Musik! Die DJ-Crew lässt das Brandhome beben: Besucher:innen bewegen sich z.B. auf dem Kinetic-Dancefloor für einen guten Zweck. Durch ein großes Display sowie spektakuläre Lichteffekte wird die Energieerzeugung auf dem Dancefloor für alle sichtbar gemacht und erzeugt eine mitreißende Atmosphäre.

Am E WIE EINFACH-Phototool wird das Erlebnis festgehalten sowie geteilt und danach an der Powerbar flüssige Energie getankt. Festival-Fans können für die beide Veranstaltungen im Vorfeld Tickets via Social Media und Radio gewinnen und das ganze Wochenende „volle Power“ genießen. E WIE EINFACH-Kundinnen und Kunden bekommen die Gelegenheit, über die App Tickets zu erlangen.

Mit der lauten, bunten und positiven Kampagne positioniert sich E WIE EINFACH nicht einfach nur als Energieversorger: „Mit „Du hast die Power“ wollen wir unsere digitale und junge Zielgruppe genau dort abholen, wo sie sich aufhält: Auf Festivals. Wir sind nicht nur Stromversorger, wir liefern den Menschen den Schaltplan der guten, nachhaltigen Energie: zum Leben, zum Feiern, zum Glücklichsein und Genießen. Mit unserer Awareness-Kampagne machen wir diese Energie hautnah erlebbar.“, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

Leadagentur der Kampagne ist Jung von Matt/HAMBURG. Die Festivalplanung entwickelte Lautstark – Agentur für InEar Marketing. Achtung! Mary begleitet die Kampagne PR-seitig.

E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, in unserem Newsroom, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

Kontakt

E WIE EINFACH GmbH

Bettina Donges

Salierring 47-53

50677 Köln

0221-17737-308

0221-17737-210



http://www.e-wie-einfach.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.