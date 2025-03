Praktische Verpackungslösungen für den Obst- und Gemüseverkauf

Im Sortiment von Fach- und Großhändlern, wie z.B. Pack4Food24, finden Unternehmen eine große Auswahl an Verpackungen und Verkaufsideen für Obst und Gemüse

Frisches Obst und knackiges Gemüse ist beim täglichen Einkauf nicht weg zu denken, und egal ob es die Kunden in den Supermarkt, das Lebensmittelgeschäft um die Ecke, den regelmäßigen Wochenmarkt oder regionalen Bauernhof zieht, natürlich müssen die Produkte sicher und hygienisch verpackt und transportiert werden.

So vielfältig wie die verkauften Früchte sind dann auch die Verpackungslösungen, die sich bei Verpackungsspezialisten wie Pack4Food24, dem B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, finden lassen. Von typischen Knotenbeuteln oder stabilen Einkaufstüten, über nachhaltige Verpackungen wie Spitztüten, Bodenbeuteln und Tragetaschen aus Papier, bis hin zu Verkaufsschalen für Beerenobst und Früchte aus verschiedenen recycelbaren oder biologisch abbaubaren Materialien, im B2B Bestellportal Pack4Food24 wird man sicher fündig.

Neben einem breiten Standardsortiment an verschiedenen Varianten, Größen und neutralen Motiven, bietet der Verpackungsprofi aus Mitteldeutschland seinen Kunden auch die Möglichkeit, eingesetzte Obst- und Gemüseverpackungen auch individuell mit dem eigenen Logo oder Unternehmensmotiv zu bedrucken. Das individuelle Bedrucken ist dabei ein interessantes Marketingwerkzeug, um bei seinen Kunden nachhaltig in Erinnerung zu bleiben, besonders bedruckte Tragetaschen haben den Vorteil, dass jeder kaufende Kunde zum wirkungsvollen Werbeträger wird,

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Bei Pack4Food24 kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

Firmenkontakt

Pack4Food24.de – Das B2B Portal für Gastronomie, Hotel & Lebensmittelhandel

Dennis Bauer

Am Knühl 1

39326 Hermsdorf / Hohe Börde

0800 / 7225 4 3663



https://www.pack4food24.de/

Pressekontakt

Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Am Knühl 1

39326 Hermsdorf

089/45125162



http://www.ragaller.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.