Presseinformation: PreciTaste® revolutioniert Backwarenbereich

Künstliche Intelligenz im Backofen steigert Effektivität, Umsatz und Qualität bei REWE

PreciTaste® revolutioniert Backwarenbereich:

Fehlerminimierung // Senkung des Wareneinsatzes // Steigerung der Lukrativität:

Mit der KI von PreciTaste® sind Backvorgänge zu 97% fehlerfrei

München / New York City, 04.06.2024 Mit mittlerweile über 1.500 KI-Systemen bei Lebensmitteleinzelhändler REWE zählt das internationale Unternehmen PreciTaste® mit Standorten in München, New York City und Mumbai zu den Vorreitern des realen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Deutschland.

Die positiven Aspekte des Einsatzes dieser hochentwickelten KI spüren sowohl die Kunden als auch REWE selbst. Für die Kundschaft werden mittlerweile bis zu 100 verschiedene Backwaren in den einzelnen Märkten ofenfrisch angeboten. Neben der Quantität steigt aber auch die Qualität. Und das macht sich bemerkbar. Märkte in denen die KI von PreciTaste® integriert in die hochwertigen Kombidämpfer des Herstellers Convotherm zum Einsatz kommt, konnten ihren Umsatz im Bereich Backwaren im mittleren zweistelligen Prozent-Bereich steigern.

In der Vor-KI-Zeit gab es mögliche Fehlerquellen durch eine suboptimale Handhabung, überdimensionierte Rohstoffmengen, ein unpassendes Backprogramm oder die falsche Kombination der verschiedenen Backrohlingen in einem Backvorgang. Heute sind dank der Künstlichen Intelligenz von PreciTaste® zirka 97% der Backvorgänge fehlerfrei. Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie die Energieeffizienz und die Qualität der Produkte wurden massiv gesteigert durch die vorteilhafte von KI und Convotherm Backgeräte – dabei wird auch noch die Komplexität für Mitarbeiter deutlich verringert. Eine im Convotherm-Kombifämpfer verbaute Kamera erkennt die Produkte und die KI wählt die richtigen Parameter in der Ofensteuerung.

Leo Sutor-Wernich, Director of Operations PreciTaste®: „Als wir mit REWE starteten, war der ursprüngliche Antrieb unseres Partners, die Fehler zu minimieren und dadurch den Wareneinsatz zu senken, insbesondere auch um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Heute können wir voller Stolz sagen, dass wir zusammen mit unserem Partner Convotherm nicht nur dieses Ziel erreicht haben, sondern für unseren Partner REWE eine signifikante Qualitätssteigerung sowie Umsatzplus in diesem Bereich erwirken konnten. Die von unseren Modellen erfassten Daten werden zu 100 % nach DSGVO verarbeitet. Wir sind darüber hinaus auch nach ISO 27001 zertifiziert. Alle durch unsere Systeme möglicherweise aufgezeichneten persönlichen Daten werden vollautomatisch gelöscht, ohne dass sie ein Mensch jemals gesehen hat.“

2 Millionen Backprodukte pro Woche mit Künstlicher Intelligenz

Alle installierten ConvoSense-KI-Systeme können durch die Mitarbeiter in den Märkten vor Ort genutzt oder auch bewusst ausgeschalten werden. Der Mensch behält weiterhin die Oberhand. Über 80 Prozent der aktuellen Backvorgänge in den Märkten mit installierten Systemen werden allerdings bereits über die KI von PreciTaste® gesteuert. Das sind real zirka 80.000 Backvorgänge in einer Woche.

Thomas Weidhaas, Funktionsbereichsleiter Vertriebskoordination Service und Senior Category Buyer Gastronomie REWE erklärt:

„Der Einsatz des intelligenten Systems bei REWE sorgt heute für eine Vereinfachung der Backprozesse im Markt. Denn jeder Mitarbeiter kann auch ohne Vorkenntnisse backen und dabei sehr gute Ergebnisse erreichen. Zusätzlich sind wir heute durch die Vernetzung in der Lage, alle Backprozesse im Markt zu sehen, sowie Aktualisierungen der Backprogramme und der Software über unser Netzwerk durchzuführen. Des Weiteren wurde der Support bei technischen Problemen deutlich verbessert, da der „Blick“ in das Gerät jetzt remote möglich ist.“

Wie ein Feldtest das Backen veränderte

REWE und PreciTaste® starteten bereits 2016 mit dem ersten Feldtest. Zusammen mit dem Eglfinger Kombidämpferhersteller Convotherm entwickelte das Team von PreciTaste® CEO Dr. Ingo Stork-Wersborg daraufhin den weltweit ersten KI-gesteuerten Kombidämpfer für vollautomatisches Backen. Die künstliche Intelligenz ist individuell auf die kundenspezifischen Produkte trainiert. Als aktives Assistenzsystem übernimmt die KI damit automatisch alle nötigen Arbeitsschritte: Sie wählt das für die Bestückung passende Programm aus und alarmiert, wenn notwendig, rechtzeitig vor unzulässiger Falschbestückung des Ofens. Das Backen wurde quasi neu erfunden.

„Convotherm bietet mit seinen Kombidämpfern die ideale Lösung für komplexe Abläufe. Die Geräte sind ein weiterer Schritt in Richtung Küchen der Zukunft. Automatisierte Garprozesse führen zu konstanten Ergebnissen, Zeit- und Kostenersparnis und reduzieren Food Waste. Gemeinsam mit PreciTaste® haben wir für REWE an einer Lösung gearbeitet, die im hektischen Retail-Alltag unterstützt und zudem ein Höchstmaß an Effizienz liefert, da gängige Prozesse weitgehend selbsttätig ablaufen können. Gleichbleibende Qualität kann mit unserer Lösung und der Technologie von PreciTaste® schneller, effizienter und zuverlässiger als bisher erreicht werden“, beschreibt Arndt Manter, Director Product Management Convotherm.

precitaste.com

Zu PreciTaste®

PreciTaste® wurde von Ingo und Laura Stork-Wersborg gegründet. 2013 gewann PreciTaste® den ersten Preis für die Automatisierung von Backprozessen in kommerziellen Öfen mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Heute hat PreciTaste® diese Technologie zu einem anpassungsfähigen Satz von KI-Agenten ausgebaut, die Prozesse in jeder Art von Lebensmittelbetrieb identifizieren, verfolgen und bewerten können.

PreciTaste® arbeitet mit den größten Lebensmittelketten zusammen, um das Betriebsmanagement ihrer Restaurants zu optimieren, den Gewinn zu steigern und die Lebensmittelverschwendung auf Null zu reduzieren. Das Ziel ist es den Standard für Food-KI-Management zu setzen.

Mit Niederlassungen in New York City, Deutschland und Indien verfügt PreciTaste® über eine globale Reichweite und eine langjährige praktische Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen für Restaurants in den geschäftigsten und dampfigsten Küchen. Seit der Expansion in den QSR- und Restaurantbereich im Jahr 2020 hat PreciTaste® ihre Smart Solutions weiterentwickelt, um sie an alle Arten von Restaurantumgebungen anzupassen. Heute haben die KI-Agenten von PreciTaste® bewiesen, dass sie das Personal und die Küchenmanagementprozesse rund um den Globus effizienter machen. Weitere Informationen finden Sie unter precitaste.com

