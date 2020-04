Sauna und Wellnessprodukte für Harmonie und Wohlfühlen

Bio- und Naturkosmetik bei CallunaCasa

Hochwertige Naturkosmetik und Bio- Saunaöle aus unserem Onlineshop CallunaCasa.de helfen beim Wohlfühlen und tragen zur Unterstützung des Immunsystems, zur Entspannung und Harmonisierung des Körpers bei. Unsere Raumduftprodukte unterstützen Euch bei Wohlfühlritualen und beim zur Ruhe kommen. Neben unseren Interiorprodukten ist eine ganze Kategorie dem Segment Wohlfühlen und Wellness gewidmet.

Diese werden wir Euch hier genauer vorstellen.

Bei uns findet Ihr Wohlfühl- und Wellnessprodukte aus den 4 Bereichen Körperpflege, Raumduft, Sauna und Mittel aus der Naturheilkunde. Beim Einkauf legen wir Wert auf hochwertige Produkte in Bioqualität, mit ausgesuchten Naturstoffen und auf Produkte und Wirkstoffe, die sich in vielen Jahren aus der Erfahrung ihrer Anwender heraus als wirksame Hausmittel erwiesen haben.

Diese Produkte werden in Deutschland oder Österreich mit kurzen Lieferwegen und flexiblen Bestellmöglichkeiten hergestellt. Unsere Lieferanten garantieren uns hervorragende Qualität und schnelle Nachbestellbarkeit ihrer Produkte. Daher können wir auf Kundenwünsche genau eingehen und schnell reagieren.

Im Bereich der Körperpflege bieten wir Handcremes und Körperöle an. Besonders beliebt ist das Massageöl Zirbe und das Zirben-Gel. Die Handcremes kommen aus deutscher Produktion und sind von Natrue zertifiziert.

Zur Verbesserung der Raumluft haben wir Räucherkegel und Raumparfum im Sortiment. Die Räucherkegel in besonders edler Verpackung sind in 9 verschiedenen Duftnoten und immer als 3er Set erhältlich. Dazu kommen 2 Sorten in orientalischen Duftnoten, die auch bei der Meditation und beim Yoga zu einer gute Begleitumgebung beitragen. Unsere Räucherkegel werden in Deutschland im Erzgebirge von einem Hersteller mit langer Tradition hergestellt. Neben Figuren aus Duftholz führen wir Raumparfum in der Sprühflasche. Die ätherischen Öl in unserem Raumparfum stammen aus biologischen Anbau und sorgen für ein angenehm harmonisches Raumklima. Ätherische Öle wie Thymian-Öl, Lavendelöl, Wacholder-Öl sind Inhaltsstoffe des Raumparfums Alpenkräuter. Das besonders geschätzte Zirben-Öl gibt es bei uns als Inhaltsstoff im Raumparfum und im Sauna-Öl und als ätherisches Öl in der Tropfflasche.

Unsere Sauna-Öle für einen anregenden oder beruhigenden Sauna-Aufguss enthalten reine ätherische Öle aus biologischen Anbau wie Lavendel, Rosmarin, Eukalyptus und Zirbe und werden in Österreich hergestellt.

Unsere Murmeltiersalbe und das Zirben-Gel sind hochwertige Pflegeprodukte und als Hausmittel bekannt.

Zirbenseife und unsere veganen Badesalze runden das Sortiment ab.

Wir laden Euch ein, eure persönliche Wellness-Oase mit unseren Kosmetik-Schätzen auszustatten.

