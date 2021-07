Tempo-Team Berlin: Zahl der Stellenangebote nimmt zu

Die Inzidenzen sinken, gleichzeitig steigt das Stellenangebot. Derzeit bieten sich vielfältige Chancen für einen Umstieg oder Wiedereinstieg in Berlin und Brandenburg.

Berlin 6. Juli 2021 – “Es fühlt sich an wie ein Neustart”, so beschreibt Sebastian Weinelt die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt. Als Senior-Niederlassungsleiter betreut er mehrere Niederlassungen des Personaldienstleisters Tempo-Team in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. “Seit rund 6 Wochen erhalten wir täglich eine hohe Anzahl an neuen Personalanfragen von unseren Kundenunternehmen. Es ist eine ideale Zeit für Bewerber und Arbeitssuchende, die sich umorientieren möchten oder einen Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen.”

Die zurückliegenden Lock-Down-Phasen waren für viele Menschen eine schwere Zeit. Sie mussten Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit verkraften oder haben ihren Job sogar ganz verloren. Viele ziehen aktuell einen Berufswechsel in Betracht. “Jetzt ist eine gute Zeit für einen Neuanfang. Ich lade Sie herzlich ein, sich unsere aktuellen Stellenangebote anzuschauen”, betont Sebastian Weinelt. “Wir haben derzeit eine große Auswahl an Jobs in den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen.”

Während viele Firmen momentan noch zögerlich mit Neuanstellungen sind, eröffnet der Weg über die Zeitarbeit einen guten Zugang zu namhaften Großunternehmen und interessanten mittelständischen Arbeitgebern. “Bei uns erhalten Sie eine sichere Anstellung, zum Teil übertarifliche Bezahlung und eine individuelle Betreuung”, erklärt Sebastian Weinelt die Vorteile einer Anstellung beim Personaldienstleister Tempo-Team.

“Viele unserer Arbeitnehmer werden später in eine Festanstellung beim Einsatzunternehmen übernommen. Doch auch, wenn das gar nicht Ihr Ziel ist, bieten wir Ihnen tolle Möglichkeiten. Verdienen Sie gutes Geld während einer Wartezeit, z.B. bis zur Ausbildung oder zum Studienbeginn. Oder nutzen die Zeitarbeit als einfache, lukrative Chance, um das Arbeiten in einem neuen Beruf auszuprobieren.”

Zahlreiche Stellenangebote hat Tempo-Team Berlin derzeit z.B. im Call Center zu vergeben: Im Rahmen von Corona-Hotlines erteilen Sie Auskünfte und vereinbaren Termine, in der Kundenbetreuung von Banken helfen Sie bei der Verwaltung von Kreditkarten, bei der Entsperrung von Konten und führen weitere Supportaufgaben durch oder Sie unterstützen die Kunden von Telekommunikationsunternehmen am Telefon.

“Für viele unserer Jobs im Call Center ist ein kaufmännischer Hintergrund ideal. Grundsätzlich erfolgt jedoch eine intensive Anleitung und Einarbeitung, so dass dies keine Bedingung ist. Wichtig ist eine ausgeprägte Serviceorientierung. Gerade ehemaligen Mitarbeitern aus Hotellerie und Gastgewerbe fällt dies häufig leicht”, berichtet Sebastian Weinelt. Nach der Einarbeitung kann die Arbeit als Call Center Agent teilweise auch im Homeoffice erfolgen. Das macht sie besonders für Eltern und Alleinerziehende interessant.

Auch für kaufmännische Mitarbeiter und Bürokräfte gibt es derzeit viele Stellenangebote bei ganz unterschiedlichen Einsatzunternehmen: von StartUps und e-Commerce-Firmen über Banken und Versicherungen bis hin zur Verwaltung.

Schon während der Corona-Krise boomte die Logistik-Branche. Der Bereich Lager und Logistik wächst weiterhin. Besonders Staplerfahrer und qualifizierte Fachkräfte für Lagerlogistik werden aktuell gesucht. “Das eröffnet auch für engagierte Lagerhelfer neue Entwicklungsmöglichkeiten. Zum Beispiel sind wir dann gerne beim Erwerb des Staplerscheins behilflich”, erklärt Sebastian Weinelt. “Übrigens sind Jobs in der Lager- und Logistik-Branche nicht nur etwas für starke Jungs. Es gibt zahlreiche körperlich weniger anstrengende Tätigkeiten, die für Frauen und ältere Arbeitnehmer geeignet sind. Bewerben Sie sich gerne bei uns und wir suchen den passenden Einsatz für Sie.”

Jobbörse Tempo-Team Personaldienstleistungen:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html

Tempo-Team Standorte in Deutschland:

https://www.tempo-team.com/standorte.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

