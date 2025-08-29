Timo Stephan lehrt Marketing & Akquise bei EIPOS und TÜV Rheinland

Als Gastdozent für EIPOS und Trainer bei TÜV Rheinland zeigt Timo Stephan, wie Sachverständige durch systematisches Marketing planbar Kunden gewinnen.

Heimsheim, 29. August 2025: – Timo Stephan, Geschäftsführer der VUK Digital GmbH, engagiert sich als Gastdozent bei EIPOS und Trainer bei TÜV Rheinland, um Gutachtern und Sachverständigen aus dem Immobilienbereich ein verlässliches, strukturiertes System zur planbaren Kundengewinnung bereitzustellen.

Planbarkeit durch Systematik

Im Sachverständigenwesen sind Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend. Doch selbst höchste Fachkompetenz führt nicht automatisch zu einer stabilen Auftragslage.

Genau hier setzt Timo Stephan an: Mit der VUK Digital GmbH hat er eine systematische 4-Schritte-Methode entwickelt, das es Sachverständigen ermöglicht, unabhängig von Zufall, Empfehlungen oder Subaufträgen zu einem kontinuierlich gefüllten Auftragsbuch zu gelangen.

Das Modell ist klar strukturiert, praxisnah und langfristig ausgerichtet – ein Konzept, das auch den Anforderungen konservativer Berufsgruppen entspricht, die Wert auf Berechenbarkeit und methodisches Vorgehen legen.

Fachliche Weiterbildung bei EIPOS

Als Gastdozent bei EIPOS vermittelt Timo Stephan in Weiterbildungsseminaren für Sachverständige und Gutachter ein geordnetes Vorgehen, wie Marketing und Kundengewinnung rechtssicher, effizient und planbar umgesetzt werden können.

Die Inhalte sind so aufbereitet, dass Teilnehmer eine bewährte Methode an die Hand bekommen, das direkt in den eigenen Berufsalltag integriert werden kann.

Anerkannte Schulungen beim TÜV Rheinland

Bei der TÜV Rheinland Akademie führt Timo Stephan als Trainer ganztägige Online-Seminare durch. Diese Seminare sind für die Rezertifizierung von Sachverständigen der Immobilienwertermittlung anerkannt und bieten ein verlässliches Fundament, um langfristig in einem wettbewerbsintensiven Markt bestehen zu können.

Schwerpunkt ist die Sicherung der eigenen Marktposition durch planbare Prozesse und systematisches Vorgehen – ein Ansatz, der speziell auf Ingenieure und Sachverständige zugeschnitten ist, die auf Transparenz, Struktur und Nachhaltigkeit setzen.

Branchenkommunikation & Wissensteilung

Darüber hinaus fungiert Timo Stephan als Gastgeber des Podcasts „KundenKompass für Sachverständige“, in dem er Marketing-, Mindset- und Verkaufsstrategien vermittelt – speziell zugeschnitten auf die Anforderungen von Immobiliensachverständigen. Mit einem Mix aus fundierten Impulsen und realitätsnahen Tipps unterstützt er sowohl Einsteiger als auch erfahrene Gutachter bei der strategischen Weiterentwicklung ihres Sachverständigenbüros für eine planbare und zukunftssichere Auftragslage.

Sicherheit durch ein erprobtes System

Mit seiner Tätigkeit als Geschäftsführer, Dozent und Trainer bietet Timo Stephan Sachverständigen ein bewährtes Gesamtsystem zur Kundengewinnung: langfristig erprobt, klar nachvollziehbar und Schritt für Schritt umsetzbar.

Sein Ansatz gibt Sachverständigen und Gutachtern die notwendige Sicherheit und Planbarkeit, um nicht von Zufällen abhängig zu sein, sondern ihr Sachverständigenbüro systematisch und planbar auf- und auszubauen.

Die VUK Digital GmbH aus Heimsheim ist auf Marketing und Kundengewinnung für Sachverständige spezialisiert. Ziel ist es, den Aufbau und Ausbau von Sachverständigenbüros zu unterstützen und eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft durch planbare Aufträge und nachhaltige Marktpositionierung zu sichern.

