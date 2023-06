tka LiFePO4-Akku, 12 V, 60 Ah / 768 Wh, BMS, MPPT, 12 Volt

Ideal für Solaranlagen: mit MPPT-Solar-Laderegler und Geräte-Anschlüssen

– Ideal zum einfachen Anschließen eines Solarpanels

– Integriertes Batterie-Management-System für optimierte Lade- und Entladeregelung

– Integrierter MPPT-Laderegler für Solarpanels mit 12 – 24 Volt und bis 80 Watt

– Mit Zigarettenanzünder-Buchse und USB C mit PD bis 30 Watt

– Mehr als 3.000 Ladezyklen: noch 80 % Kapazität nach 10 Jahren

– LiFePO4-Technologie: viel leichter als herkömmliche Blei-Akkus

Leistungsstarker Energie-Speicher: Mit diesem modernen Energiespeicher von tka für

Photovoltaik-Inselanlagen speichert man effektiv die Kraft der Sonne, die vom Solarpanel

gesammelt wird. Aber auch beim Camping, auf dem Boot oder beim Festeinbau z.B. im

Wohnmobil spielt das Kraftpaket seine Stärken aus!

Modernste Technologie: LiFePO4-Akkus sind herkömmlichen Blei-Säure-Akkus hoch überlegen. So

sind LiFePO4-Akkus viel leichter, sicherer und besitzen zudem eine doppelt so effektive Entlade-und Ladekapazität.

Das integrierte Batteriemanagement-System (BMS) optimiert zudem die Ladung und Entladung. Auch sind diese

Batterien absolut wartungsfrei.

Versorgt 12-Volt- und USB-Mobilgeräte sogar direkt mit Strom: 12-Volt-Geräte schließt man über

die integrierte Zigarettenanzünder-Buchse an. MacBook, Smartphone, Tablet & Co. finden an je

einem USB-Port Typ C und Typ A Platz. Beide Ports unterstützen außerdem eine Schnellade-Funktion – per Quick Charge

oder Power Delivery mit bis zu 30 Watt!

Bis zu 10 Jahre Lebensdauer: Der integrierte Akku erreicht selbst nach 3.000 Ladezyklen noch

immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität.

Sofern die Voraussetzungen für 0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG erfüllt

werden, kann man diesen Artikel auch mit dem MwSt.-Satz 0% unter der Artikel-Nr.: MW-1119-

906 kaufen.

– Absolut wartungsfreier LiFePO4-Akku mit BMS-Technologie

– Idealer Energiespeicher für Photovoltaik-Inselanlagen, Camping, Caravan, Wohnmobil, Boot u.v.m.

– Auch zum Festeinbau geeignet, z.B. im Wohnmobil (zum Aufladen an der Lichtmaschine

wird gegebenenfalls ein Gleichstromwandler benötigt)

– Zuverlässige Leistung auch bei Teilentladung

– Geringe Selbstentladung: lange Lagerung ist möglich

– Integriertes Batteriemanagement-System (BMS) für optimierte Lade- und Entladeregelung: schützt die

Batterie hinsichtlich Effizienz und Lebensdauer

– LiFePO4-Technologie mit vielen Vorteilen gegenüber Blei-Akkus: viel leichter, doppelt so

effektive Entlade- und Ladekapazität, 6x längere Lebensdauer, sicherer, wartungsfrei

– Lieferung in geladenem Zustand

– Reihen- und Parallel-Schaltung mit bis zu 4 Akkus möglich

– Nennkapazität: 60 Ah / 768 Wh

– Nennspannung: 12,8 V

– Ladestrom: 60 A

– DC-Output über Zigarettenanzünder-Buchse: 12 Volt bis 10 A / 120 Watt, z.B. für

Ladegeräte, Reise-Haartrockner u.v.m.

– USB Typ C mit Power Delivery bis 30 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen

Mobilgeräten mit USB-C-Ladeanschluss

– Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 3 A / 27 Watt,

12 Volt bis 2,5 A / 30 Watt

– USB Typ A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein

gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt, 3 A / 15 Watt, 9 Volt, 2 A / 18 Watt, 12

Volt, 1,5 A / 18 Watt

– Integriertes LED-Display: zeigt Batteriezustand und Ströme (input / output)

– Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C

– Nach 3.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu

10 Jahre Lebensdauer

– Integrierter LiFePO4-Akku mit 768 Wh, lädt per 12 Volt (auch per Solarpanel, bitte dazu bestellen)

– Integrierter MPPT-Laderegler für 1 Solarpanel-Einheit mit 12 – 24 Volt DC: besonders

effiziente Stromausbeute

– Solar-Input: max. 4,2 A / 80 Watt (über Anderson-Buchse)

– In Schwarz mit Tragegriff

– Wetterfest: IP65

– Maße: 202 x 205 x 170 mm, Gewicht: 7,33 kg

– LiFePO4-Akku inklusive Ladekabel (Anderson auf MC4-kompatibel) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411851

Preis: 489,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3409-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3409-1415.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/DNf54tCWxopTo4o

