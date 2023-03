TQ kündigt neue TI AM62x-basierte System-on-Module an

Mit den beiden Software-kompatiblen Modulvarianten TQMa62xx und TQMa62xxL kombiniert TQ hohe Skalierbarkeit mit Flexibilität für das Systemdesign und vereinfacht die Entwicklung anwendungsoptimierter Embedded-Systeme

Seefeld, 14. März 2023: Die Embedded-Module TQMa62xx (steckbar) und TQMa62xxL (lötbar) von TQ basieren auf der AM62x-Prozessorfamilie von Texas Instruments. Die AM62x-Prozessoren von TI sind Pin-zu-Pin-kompatibel, was es TQ ermöglicht, verschiedene Modulvarianten mit demselben Design anzubieten. Anwender können aus sechs MPU-Versionen wählen, um die Leistung und den Funktionsumfang für ihre Anwendung zu optimieren. Dank der beiden Optionen des steckbaren und auflötbaren Moduls haben Anwender die Wahl zwischen größerer Flexibilität oder kostengünstigerer Fertigung. Ein gemeinsames Evaluierungsboard hilft bei der Leistungsoptimierung und ermöglicht zudem einen frühen Start der Softwareentwicklung.

„So verlieren Kunden keine Zeit, auch wenn die Systemarchitektur noch nicht endgültig definiert ist“, erklärt Andreas Willig, Produktmanager bei TQ-Embedded. „Das schafft Planungssicherheit und verkürzt gleichzeitig die Entwicklungszeit.“

Die Module bieten flexible Grafikleistung sowie skalierbare Rechenleistung und kombinieren diese mit einer Vielzahl von industriellen Schnittstellen: Dazu gehören 2 x Gigabit Ethernet mit TSN-Unterstützung, USB 2.0, CAN-FD, UART und CSI2. Abgerundet wird das Paket durch Arm Cortex-A53 Cores (Quad/Dual/Single), Dual-Display-Funktionalität (LVDS/RGB) und eine optionale 3D-GPU.

Die AM62x-Prozessorfamilie ist auch als Nachfolger der AM335x-Familie von TI positioniert. „Damit können wir unseren langjährigen Kunden einen Upgrade-Pfad anbieten, wenn sie mehr Rechen- und Grafikleistung benötigen, ohne dabei auf die bewährte Software- und Hardware-Umgebung verzichten zu müssen“, sagt Andreas Willig.

Die TQMa62xx(L)-Module sind für die Entwicklung von Linux-Anwendungen konzipiert. Mit skalierbarer Arm Cortex-A53 Rechenleistung (bis zu vier Kerne) und eingebetteten Funktionen wie Dual-Display-Unterstützung und 3D-Grafikbeschleunigung, Safety & Security-Unterstützung sowie umfangreicher Peripherie sind die Module für eine breite Palette von Anwendungen attraktiv. Dazu zählen u.a. HMI, POS, Telematik, V2X-Kommunikation (Fahrzeug zu Infrastruktur) und Medizintechnik.

Download Pressebilder:

TQMa62xx

TQMa62xxL

TQMa62xxL_schreag

TQMa62xx_schraeg

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.900 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Bildquelle: TQ Group