Vermittlung Betreiber Mikroapartments in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien, ein renommierter Immobilienmakler mit Sitz in Berlin, bietet seine spezialisierten Dienstleistungen für die Vermittlung von Betreiber Mikroapartments in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Mit einer diskreten off-market Vorgehensweise hat sich Holger Ballwanz Immobilien als Experte in diesem wachsenden Marktsegment etabliert.

Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Holger Ballwanz – Ansprechpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Mikroapartments sind in den letzten Jahren zu einer beliebten Wohnlösung für Singles, Studenten, Berufspendler und Geschäftsreisende geworden. Sie bieten eine kosteneffiziente und kompakte Möglichkeit, in urbanen Zentren zu wohnen. Holger Ballwanz Immobilien versteht die Bedürfnisse moderner Stadtbewohner und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Kauf, Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Mikroapartments.

Erfahrung und Expertise im Mikroapartments-Markt

Der Gründer und Geschäftsinhaber, Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, bringt eine langjährige Erfahrung in der Hotelbranche mit und ist Vorstand der Hotel Investments AG sowie der REBA IMMOBILIEN AG. Seine profunde Kenntnis der Branche macht ihn zu einem Experten im Bereich Betreiber Mikroapartments. Holger Ballwanz Immobilien arbeitet diskret und effizient, um die Bedürfnisse von Bauträgern, Projektentwicklern, Eigentümern und Investoren zu erfüllen.

Die Dienstleistungen umfassen:

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: „Wir vermitteln off-market Bestandsobjekte oder Neubauprojekte an Betreiber von Microliving- und Serviced Apartments. Dies beinhaltet die diskrete Ansprache geeigneter Betreiber, Verhandlungen mit verschiedenen Parteien und die Durchführung von Vertragsabschlüssen.“

– Vermietung und Verpachtung: Holger Ballwanz Immobilien bietet Dienstleistungen zur diskreten Off Market Vermarktung von Mikroapartments. „Wir unterstützen bei der Auswahl geeigneter Mieter oder Pächter und übernehmen die gesamte Abwicklung der Miet- oder Pachtverträge.“

– Beratung bei Kauf & Verkauf: „Wir stehen Immobilieninvestoren, -entwicklern und Projektentwicklern mit Fachwissen und Beratungsdienstleistungen beim Kauf und Verkauf von Mikroapartment-Immobilien ab 50 Einheiten in Großstädten zur Seite. Wir unterstützen bei der Entwicklung von Investitionsstrategien und der Verhandlung von Transaktionen.“

Expansion von Mikroliving und Serviced Apartments

Holger Ballwanz Immobilien hilft Betreibern von Microliving und Serviced Apartments bei der Suche und Auswahl von Immobilienobjekten für ihre Expansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Dienstleistungen erstrecken sich von der Suche nach geeigneten Mikroapartment-Objekten bis hin zur Unterstützung bei der Vertragsverhandlung und Vertragsabwicklung.

Mit der umfassenden Expertise und langjährigen Erfahrung in diesem spezialisierten Marktsegment ist Holger Ballwanz Immobilien der zuverlässige und diskrete Partner für Mikroapartments-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



