Weltbeste Bildung! – Ein Aufruf zur digitalen Zukunftssicherung von Deutschlands meistgehörter Bildungsinfluencerin Yasmin Weiß

Weltbeste Bildung! – Ein Weckruf von Deutschlands meistgehörter Bildungsinfluencerin Yasmin Weiß für einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert der Bildung und mehr Eigenverantwortung im lebenslangen Lernen.

24 Quadratmeter – so groß war die Hütte, in der die Mutter von Yasmin Weiß in den 1950er Jahren zusammen mit ihren acht Geschwistern in Hongkong aufwuchs; ohne fließend Wasser, ohne eigenes Bett, ohne Spielzeug und ohne Schreibtisch zum Hausaufgabenmachen. Die Brücke zwischen der Kindheit ihrer Mutter und dem privilegierten Leben, das Yasmin Weiß seit ihrer eigenen Kindheit in Deutschland führt, ist Bildung. Denn ihre Mutter schaffte trotz der widrigen Bedingungen den Highschoolabschluss und erarbeitete sich so die Möglichkeit, ein Studium in Deutschland zu beginnen und damit letztlich ihren Kindern andere Startbedingungen zu verschaffen. Durch ihre eigene Biografie hat Yasmin Weiß erfahren: Bildung ist ein Geschenk, das über Generationen nicht aufhört zu schenken.

Doch die Bildungsbrücke ist brüchig geworden. Rund 50.000 junge Menschen in Deutschland verlassen im Durchschnitt Jahr für Jahr die Schule ohne Schulabschluss. Gleichzeitig fühlen sich mittlerweile selbst gut ausgebildete Arbeitnehmer vom digitalen Wandel und den Anforderungen der neuen Arbeitswelt abgehängt und stehen den neuen Schlüsseltechnologien skeptisch gegenüber. Wie schaffen wir es also, in einer immer stärker digitalisierten Welt alle Menschen mitzunehmen und für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft fit zu machen? Yasmin Weiß, Expertin für digitale Bildung, macht deutlich, warum wir dafür lebenslanges Lernen brauchen und wie es sich erreichen lässt. Sie beschreibt, auf welche Fähigkeiten es in Zukunft mehr denn je ankommen und wie wir diese erwerben. Dabei liegt es ihr fern, allein die Politik in die Pflicht zu nehmen, vielmehr sieht sie die Verantwortung bei jedem Einzelnen sowie bei den Unternehmen.

Unsere wirtschaftliche und persönliche Zukunft liegt in der Bildung. Yasmin Weiß zeigt in ihrem Buch, wie es gelingt, Berührungsängste vor der Digitalisierung und neuen Technologien abzubauen und eine lernende Gesellschaft zu werden. Sie liefert konkrete Denkanstöße und Impulse, um durch die weltbeste Bildung unseren Wohlstand und den der nachfolgenden Generationen zu sichern.

Die Autorin

Yasmin Weiß ist BWL-Professorin, Start-up-Gründerin sowie mehrfache Aufsichts- und Beirätin. Sie ist Expertin für digitale Bildung und die Arbeitswelt der Zukunft und analysiert, welche Kompetenzen in Zukunft benötigt werden, um die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde sie 2014 in den Innovationssteuerkreis der Bundesregierung berufen, vom früheren Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in den Außenwirtschaftsbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Das Wirtschaftsmagazin Capital wählte sie 2017 in den Kreis der Top 40 unter 40 Jahren in Wissenschaft und Gesellschaft in Deutschland.

Yasmin weiß

Weltbeste Bildung

Wie wir unsere digitale Zukunft sichern

2022, 246 Seiten, Hardcover gebunden

EUR 28,00/EUA 28,80/sFr 31,55

ISBN 978-3-593-51616-5

Erscheinungstermin: 14.09.2022

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

Firmenkontakt

Campus Verlag GmbH

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

069 976516 22

hoffmann@campus.de

http://www.campus.de

