WELTREKORD – 1. Internationaler Zoom-Hack-Slam von Top-Speaker Hermann Scherer – 312 Teilnehmer – 312 Tipps

Heute geht Inspiration anders: Am Sonntag, den 30.05.2021 fand im Web der 1. Internationale Zoom-Hack-Slam des Top-Speakers Hermann Scherer statt. Mit 312 Teilnehmern konnte gleich ein Weltrekord erzielt werden. Die Teilnehmer kamen aus 17 Nationen, darunter z.B. auch Liechtenstein, Frankreich und Marokko.

Die besondere Herausforderung für die Teilnehmer bestand darin einen großen Tipp, neudeutsch einen Hack, in einer Minute in einem Zoom-Meeting weiterzugeben. Die Aufgabenstellung wurde erst bei dem Event bekannt gegeben, alle Teilnehmer hatten nur drei Minuten Zeit zur Vorbereitung.

Einer der Teilnehmer und damit auch Mit-Weltrekordinhaber ist der Life-Alchemist Markus Grass. Angesichts der aktuell großen Herausforderungen und Probleme in der Welt, darunter Klimakrise, Umbau der Wirtschaft und Corona machte Markus Grass deutlich, dass es zur Lösung großer Probleme auch große Menschen braucht. Der wahre Schlüssel, um die eigene Größe zu erreichen, ist dabei jedoch immer, das zu erkennen, was in jedem von uns bereits angelegt ist. Jeder Mensch hat seine eigene Kombination von inneren Kristallen, die freigelegt und geschliffen werden wollen. Nur wer sich selbst kennt und weiß was ihn ausmacht, kann mit der Nutzung seiner Potenziale maximale Wirkung erzielen und so seinen Beitrag auf eine natürliche und erfüllende Art und Weise leisten.

Als Life Hack und somit als erster Schritt mit oft großer Wirkung gibt Markus Grass mit auf den Weg, dass jeder einmal seine Freunde, Kollegen und Familienangehörige direkt fragen soll: “Was kann ich besonders gut, vielleicht sogar besser als alle anderen?” Die Antworten werden dann in einer Liste zusammengetragen und bei jedem einzelnen Punkt wird die Resonanz im Inneren geprüft. So erhält man ein recht gutes Bild der reflektierten Fremdwahrnehmung, was bereits die ersten inneren Kristalle zum Vorschein bringen kann.

Klar gehören zur Beschreibung der eigenen Persönlichkeit noch viele weitere Aspekte. Markus Grass war viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen als Dipl.-Chemieingenieur tätig. Zusätzlich studierte er zu jeder Zeit auch alles, was mit persönlichen Potenzialen, Wachstum und Sinn zu tun hatte. In unzähligen Seminaren und Selbsterfahrungen war er lange Zeit auch selbst auf der Suche. In Summe hat er zum Beispiel rund 2000 km auf dem Jakobsweg zu Fuß zurückgelegt.

Seit 17 Jahren unterstützt Markus Grass Menschen auf ihrem eigenen Weg. Seit sieben Jahre nutzt er seine Kompetenz hauptberuflich mit seinen selbst entwickelten Methoden als Life-Alchemist. In seinen Vorträgen und Coachings hilft er Menschen den eigenen roten Faden zu finden, die inneren Kristalle freizulegen, sie zu schleifen und so neu miteinander zu verbinden, dass sich eine völlig neue Version einer stimmigen, eigenen Person und Größe herausbildet. Markus Grass ist überzeugt, je mehr Menschen sich auf diesen Weg begeben, ihre wahre Größe erkennen und auf natürliche Art zum Ausdruck bringen, desto leichter können wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen und dazu noch ein tiefes Gefühl der eigenen Erfüllung (er)leben.

Kontakt:

Markus Grass

Weingartzgarten 47

53909 Zülpich

Tel.: 02252 5278418

mail@markusgrass.com

