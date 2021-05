Werbeagentur BESONDERS SEIN GmbH erstmalig als einer der besten Arbeitgeber Bayerns ausgezeichnet

Die Nürnberger Werbeagentur BESONDERS SEIN GmbH zählt zu den Gewinnern des diesjährigen Great Place to Work® Wettbewerbs “Bayerns Beste Arbeitgeber”. BESONDERS SEIN wird für sein besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und attraktiven Unternehmenskultur und für seine attraktiven Arbeitsbedingungen ausgezeichnet. Im landesweiten Wettbewerb “Bayerns Beste Arbeitgeber” mit einer Mitarbeiteranzahl von 10-50 Mitarbeitern erreicht die Werbeagentur den vierten Platz.

“Zum ersten Mal werden wir mit der Auszeichnung “Bayerns Beste Arbeitgeber” ausgezeichnet und landen auf Anhieb auf dem vierten Platz. Wir freuen uns sehr, über diese Ehre”, sagt Geschäftsführer Daniel Köhler. “Die Auszeichnung ist eine Würdigung unserer intensiven Beschäftigung mit der Arbeitgebermarke und der maximalen Ausrichtung unserer Agenturwerte auf das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter.”

Der Auszeichnung “Bayerns beste Arbeitgeber” liegt eine anonyme und repräsentative Befragung der Mitarbeitenden von BESONDERS SEIN zu Grunde, Themen der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus wird das Management im Rahmen eines Kultur Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur aufgelegt wurden.

Die Ergebnisse der beiden Befragungen sind im Verhältnis 3:1 gewichtet. Die Bewertung der Mitarbeitenden steht also im Vordergrund. Zu den herausragenden Ergebnissen der Befragung zählen unter anderem:

– 100 Prozent würden ihren Freunden und Familien BESONDERS SEIN als sehr guten Arbeitgeber empfehlen.

– 100 Prozent Glaubwürdigkeit der Führungskräfte, die klar, offen und kompetent kommunizieren.

– 100 Prozent Fairness auf allen Funktionsebenen

– 100 Prozent der Mitarbeitenden sind stolz auf den Teamgeist im Unternehmen und die gemeinsamen Leistungen

Alle Mitarbeiter stecken so viel Leidenschaft in ihre Arbeit. “Damit schaffen wir jeden Tag etwas Besonderes”, sagt Geschäftsführerin Daniela Köhler. “Mit der Auszeichnung “Bayerns Beste Arbeitgeber” haben wir erneut bewiesen, dass wir eine wahrlich BESONDERE Werbeagentur sind. Darauf sind wir stolz.”

Rahmeninformationen zum Wettbewerb “Bayerns Beste Arbeitgeber”

Am aktuellen Great Place to Work® Landeswettbewerb “Bayerns Beste Arbeitgeber 2021” nahmen Bayerische Unternehmen aller Branchen und Größen teil. Sie stellen sich einer freiwilligen Prüfung ihrer Arbeitsplatzkultur durch das Great Place to Work®-Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld wurde die Liste der besten Arbeitgeber ermittelt.

“Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist. Eine attraktive Engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur sind ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben, gerade auch in der aktuellen Corona-Situation.”

Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work®-Institut

Weitere Informationen unter https://www.besonders-sein.de

Rahmeninformationen zur BESONDERS SEIN GmbH:

BESONDERS SEIN ist eine Nürnberger Werbe- und Digitalagentur. Seit 1999 bietet BESONDERS SEIN Dienstleistungen aus den Bereichen Digitalisierung, Employer Branding und Webentwicklung für den kleinen Mittelstand.

Kontakt

BESONDERS SEIN GmbH

Daniela Köhler

Andernacher Str. 53

90411 Nürnberg

+49 911 957 60 70

presse@besonders-sein.de

https://www.besonders-sein.de

