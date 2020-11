Yenlo startet innovativen Integration-as-a-Service “Connext Go!”

Der globale API- und Integrationsspezialist Yenlo launcht “Connext Go!”. Der neue Dienst stellt die Funktionen der bekannten Connext-Plattform, ein Plug-and-Play-skalierbares, vollständig verwaltetes und gehostetes Middleware iPaaS-Produkt (Integration-Platform-as-a-Service), als kostenorientiertes Abonnement bereit. Mit Einsatz des neuen progressiven Dienstes profitieren Organisationen aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Regierung wie auch KMU bei ihren Data- und Chain-Integrationen damit direkt und umfassend von der innovativen Yenlo Technologie.

Kunden erhalten mit “Connext Go!” einen dedizierten Service an 24/7, der alle Anforderungen erfüllt – von der Entwicklung, Verwaltung, dem Support bis hin zur Infrastruktur. Die Yenlo Experten übernehmen nahtlos damit alle Aufgaben zu einem festen Preis pro Integration und Monat bei voller Transparenz. Mit dem Pay-per-Use-Modell erhalten Kunden so alle Vorteile einer robusten Integration zu einer deutlich geringeren Investition.

CEO Ruben van der Zwan erklärt: “Ich spreche regelmäßig mit Organisationen aus dem KMU-Sektor wie auch aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Regierung. Zwei Dinge sind dabei von besonders hohem Interesse: Integrationen und Connections, die besser zum begrenzten IT-Budget passen sowie Lösungen, die restriktive Deadlines konsequenter einhalten. Wir freuen uns und sind stolz darauf, unseren innovativen “Connext Go!” Dienst jetzt dafür bereitzustellen. Dieser unterstützt umfassend wie flexibel die digitalen Transformationsinitiativen der fortschrittlichen Unternehmen und bietet gleichzeitig die gewünschte Effizienz, die diese als oberste Priorität ansehen.”

Aufbauend auf dem Erfolg der Connext-Plattform

Yenlo startete in 2019 seine Connext-Plattform als kostengünstige, skalierbare und effektive Alternative zur klassischen Integration. Diese stellt sicher, dass Systeme, Anwendungen, Datenbanken und mehr immer miteinander verbunden sind. “Connexct Go!” baut auf dem Erfolg der Connext-Plattform auf und ist der nächste logische Schritt im Technologieangebot von Yenlo. “Connext Go!” erfordert nur minimale Anpassungen und kann von Kunden damit sofort eingesetzt werden. Yenlo erledigt danach alle Aufgaben: Personalisierung, Deployment und Connection-Management. Auf diese Weise werden Kunden zu einem planbaren und erschwinglichen Festpreis pro Integration und Monat umfassend betreut.

“Mit “Connext Go!” entfallen für Kunden die wesentlichen Sorgen. Yenlo kümmert sich um die Integration. IT-Mitarbeiter konzentrieren sich wieder mit ganzer Kraft auf die geschäftskritischen Aufgaben. So gestalten sich die Prozesse fortan effizienter”, sagt Van der Zwan.

Alle Details zu “Connext Go!” unter: https://www.yenlo.com/de/solutions/connext-go

Über Yenlo:

Yenlo ist ein globaler Systemintegrator und Spezialist zur Umsetzung digitaler Transformation mit Open Source und agiler Technologie. Yenlo ist Platinum Value-Added Reseller (VAR) von WSO2 und wurde als WSO2 Partner of the Year 2018 und 2019 und WSO2 Most Certified Partner of the Year 2019 ausgezeichnet. Yenlo ist überzeugt, dass Unternehmen flexibel aufgestellt sein müssen, um “digitale Agenturen” zu werden, die Geschäftsabläufe und Kunden-Beziehungen bestmöglich umsetzen. Dieses erfordert ebenso ein nahtloses Hinzufügen von neuen Services, Produkten und Geschäftsmodellen. Yenlo ist der Auffassung, dass diese Flexibilität in Bezug auf Technologie, Wissen und Investition durch eine Open Source-First-, API-First- und Cloud-First-Strategie erreicht wird.

Yenlo bringt Flexibilität in Unternehmen, indem es erstklassige professionelle Dienstleistungen bereitstellt, die auf fundiertem Fachwissen basieren. Diese reichen von Unternehmens- und Lösungsarchitektur über Software-Entwicklung bis hin zur operativen Unterstützung sowie dem WSO2 Produkt-Support und den damit verbundenen Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen. Ergänzt werden die Services um schlüsselfertige Solution-as-a-Service-Angebote, einschließlich Connext, einer vollständig gemanagten Integration-Platform-as-a-Service.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.yenlo.com/, folgen Sie uns bei LinkedIn, Twitter oder über die Yenlo WSO2 Community.

Kontakt

Yenlo

Tamara de Lange

Beechavenue 16

1119PT Schiphol-Rijk

+31 20 2700 700

tamara.de.lange@yenlo.com

https://www.yenlo.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.