In der heutigen Zeit ist es unumgänglich, als Unternehmen eine eigene Website im Internet zu betreiben. Die Größe des Betriebes spielt dabei keine Rolle, denn in erster Linie suchen Kunden nach Informationen. Wichtig ist es, sich gut zu positionieren. Conrad Media LTD erklärt Ihnen mithilfe von 10 Tipps, wie Sie Ihre Business-Website erfolgreich etablieren.

Marketing und Gestaltung ist das A und O

Damit Ihre Kunden Sie im Internet finden, ist es wichtig, dass Sie in dem Suchmaschinenranking bei Google und Co. möglichst weit oben landen. Nur mit einer gut strukturierten Website gelingt es Ihnen, neue Kunden zu werben und überhaupt im Netz gefunden zu werden.

1. Domain

Bevor Sie Ihre Business-Website im Web veröffentlichen, sollten Sie sich eine aussagekräftige Domain überlegen. Dabei sollten Sie darauf achten, dass Ihre Domain zu Ihrem Unternehmen passt. Die Region in der Sie tätig sind, sollten Sie in jedem Fall mit einfließen lassen. Denn als Erstes werden die Suchmaschinen Ihren Namen auslesen und der Anfragen der Internetnutzer entsprechend zuordnen.

2. Aussagekräftiges Design

Das Design sollte zu Ihrem Unternehmen passen und bedienfreundlich sein. Integrieren Sie Ihr Firmenlogo und die Unternehmensfarben. Schaffen Sie einen Wiedererkennungswert.

3. Von der Masse abheben

Die wichtigsten Geschäftsfelder Ihres Unternehmens sollten Sie bereits auf der Startseite Ihrer Website darlegen.

4. Referenzen sorgen für Überzeugung

Integrieren Sie abgeschlossene Projektbilder in Ihrer Website. So schaffen Sie Vertrauen und überzeugen Ihre Kunden.

5. Kundenkontakt

Ermöglichen Sie Ihren Kunden einen schnellen Kontakt zu sich aufzubauen. Am besten Sie integrieren Ihre Kontaktmöglichkeiten über einen Call-to-Action-Button auf der Startseite.

6. Profil zeigen

Stellen Sie sich und ggf. Ihr Team in einer entsprechenden Rubrik Ihrer Website kurz vor.

7. Ihr Unternehmen mit Geschichte

Erzählen Sie Ihre Firmengeschichte. Sie schaffen nicht nur Vertrauen, sondern erreichen ein auf Dauer gutes Suchmaschinenranking.

8. Kundenreferenzen

Bewertungen im Internet lassen Sie wissen, wie zufrieden Ihre Kunden mit Ihnen sind. Sie sollten die positiven Statements für sich nutzen und eventuelle Kritik sollte Sie zur Verbesserung veranlassen.

9. Anpassungsfähiges Design

Achten Sie darauf, dass Ihre Website für die Nutzung mobiler Endgeräte geeignet ist.

10. Links

Fügen Sie in Ihre Website Links ein. So erhöhen Sie Ihre Trefferquote bei Suchanfragen.

Erfolg ist messbar. Mit einer gut strukturierten Herangehensweise und Beachtung unserer Tipps werden Sie schnell ein positives Feedback einfahren. Conrad Media LTD ist Ihr kompetenter Partner an Ihrer Seite für eine erfolgreiche Business-Website.

