Agentur ipanema2c fordert und fördert den Kreativnachwuchs

Ralf Andereya setzt Engagement an der renommierten HSD Düsseldorf fort

Ralf Andereya, Geschäftsführer Konzept & Kreation bei der ipanema2c brand communication gmbh aus Wuppertal, wird im Wintersemester 2023/24 erneut an der HSD das Thema Marke lehren. Sein Brand-Building-Seminar „Die Eroberung des Konsumenten“ wird den Düsseldorfer Studierenden wesentliche Grundlagen markenprägender Kreation vermitteln, die in einem fiktiven oder realen Markenprojekt Anwendung finden sollen. Das zweite Lehrangebot, das Theorieseminar „Project-U“, behandelt das Thema Kreativ- und Selbstmanagement und soll den kreativen Nachwuchs Deutschlands auf den neuesten Stand in puncto Organisation bringen.

Ralf Andereya und das Team der Markenagentur ipanema2c freuen sich sehr, die Förderung des Nachwuchses in der Kommunikationsbranche erneut zu unterstützen: „Wer nicht auffällt, fällt weg – deshalb bleiben Markenkommunikation und Emotionalisierung relevant. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass sich junge Menschen für diese Themen begeistern.“ Weitere Informationen über ipanema2c und Aktivitäten der Hochschule Düsseldorf finden Sie auf der Webseite von ipanema2c unter www.ipanema2c.de

Über ipanema2c: Die Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer – 2C – spezialisiert. Die Wuppertaler Kommunikationsspezialisten arbeiten täglich an integrierten Konzepten für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Neben der authentischen Arbeitsweise – stets auf Augenhöhe mit den Auftraggebern – ist dem Team um Olaf Bruno Pahl (Beratung & Strategie) und Ralf Andereya (Konzept & Kreation), die Nähe zum Nachwuchs wichtig. So engagiert sich die Agentur an der HSD Düsseldorf und ist auf zahlreichen Nachwuchsmessen präsent. Von der Kombination aus Markenerfahrung und der Nähe zum Kreativnachwuchs profitieren unter anderem Kunden wie: Abiomed, Boom, DURIT Hartmetall, Sparkasse Wuppertal, Stahl Krebs, Medtronic, Nobel Biocare, KMS, aLEO Pferdesport, kloeckner metals germany, Vinho Bar oder ZWILLING.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

