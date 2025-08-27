ARAG Recht schnell…

Aktuelle Gerichtsurteile auf einen Blick

+++ Koffer nicht da – Kreuzfahrt verweigert +++

Ein älteres Ehepaar wollte eine Kreuzfahrt machen, brauchte aber medikamentöse Unterstützung in Form von Blutdruck- und Cholesterinsenkern. Doch der Koffer mit den Medikamenten verschwand beim Transfer zum Schiff. Das Ehepaar trat daraufhin die Kreuzfahrt nicht an und forderte den Reisepreis zurück. Mit Erfolg. Laut ARAG Experten durfte nach einer Entscheidung des Amtsgerichts München das Paar den Antritt der Kreuzfahrt verweigern (Az.: 223 C 12480/23).

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Entscheidung des AG München.

+++ Widerrufsbelehrung: auch ohne Telefonnummer wirksam +++

Wer online ein Auto kauft, kann den Vertrag grundsätzlich binnen 14 Tagen widerrufen. Länger Zeit lassen kann er sich nur dann, wenn er über das gesetzliche Widerrufsrecht nicht ordnungsgemäß belehrt wurde. Das ist allerdings nicht schon der Fall, wenn der Verkäufer nicht die gesetzliche Musterbelehrung verwendet hat. ARAG Experten verweisen auf eine Entscheidung des Landgerichts Frankenthal, wonach es auch nicht schadet, wenn keine Telefonnummer angegeben ist (Az.: 4 O 114/24).

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Entscheidung des LG Frankenthal.

+++ Schummeln erlaubt +++

Sogenannte „Cheat-Software“ (Schummel-Software), mit der Spieler den Verlauf eines Online-Spiels manipulieren können, verstößt laut ARAG Experten nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht grundsätzlich gegen das Urheberrecht. Entscheidend sei, dass die Software lediglich vorübergehend Daten im Arbeitsspeicher einer Konsole verändere, nicht aber in den eigentlichen Programm-Code eingreife (Az.: I ZR 157/2).

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Pressemitteilung des BGH.

