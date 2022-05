Ausbildung und Lehre in der Chirurgie

Dr. Langer Medical GmbH und kooperiert mit NSpine

Waldkirch, 24.05.2022 – Qualitativ hochwertige Ausbildung unserer Kunden und Mitarbeiter im Fokus, hat die Dr. Langer Medical GmbH schon immer Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und den angeschlossenen Kliniken gelegt. Nun setzen wir einen weiteren Meilenstein und haben speziell für den Bereich “Wirbelsäule” im High-End Segment des intraoperativen Neuromonitorings, mit NSpine einen wertvollen Partner in der klinischen Ausbildung gefunden.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat sich NSpine zu einer wegweisenden Institution für die Ausbildung der Wirbelsäulengemeinschaft entwickelt. Entscheidend geprägt durch das Engagement ihres Gründers PD Dr. Bronek Boszczyk, Leiter der Wirbelsäulenchirurgie an der orthopädischen Kinderklinik Aschau, Deutschland, bietet NSpine heute eine einzigartige Plattform für fundiertes Wissen und Innovation, Analysen, die Präsentation modernster Technologien und die Demonstration fortschrittlicher Operationstechniken.

Dieses beispiellose Konzept, das international anerkannte Anwender mit führenden Experten und Meinungsführern aus dem Gesundheitswesen zusammenbringt, um ihr Fachwissen, ihre Kenntnisse und ihr Netzwerk zum Nutzen künftiger Patienten und den entsprechenden chirurgischen Abteilungen zu teilen, hat uns dazu inspiriert, das Thema ” Intraoperatives Neuromonitoring”, als Bestandteil der klinischen Fortbildung in die Aktivitäten der NSpine zu integrieren.

Zum ersten Mal nach der covid-bedingten Pause, werden wir gemeinsam vom 31. Mai bis 3. Juni in Porto, Portugal, die “6. große multidisziplinäre Wirbelsäulenkonferenz” durchführen und fühlen uns geehrt, zum ersten Mal Teil dieser Veranstaltung zu sein.

Wissenschaft trifft Industrie

Als völlig unabhängige Plattform betrachtet die NSpine ihre Industriepartner nicht nur als bloße Aussteller und Sponsoren, sondern als gleichwertige Partner, die Bildung vermitteln.

“Wir schätzen das umfangreiche Wissen und die Fähigkeit, praktische Schulungen anzubieten, die viele unserer Industriepartner mitbringen”, erklärt Gründer Boszczyk. “Wir wollen uns diese Fähigkeiten zunutze machen und ihr Know-how in unser Programm einbauen. Das führt zu einer kohärenteren Erfahrung für alle Beteiligten.”

Und genau das ist es, worum es bei NSpine, aber auch bei der Dr. Langer Medical, geht. Eine innovative Plattform, auf der Krankenhäuser, praktische Chirurgen, Wissenschaftler und Hersteller produktiv zusammenarbeiten, um den medizinischen Fortschritt voranzutreiben und bessere Gesundheitslösungen für Patienten weltweit zu schaffen. Dabei stehen Klinisches Wissen und Fortbildung im Mittelpunkt.

Während der Veranstaltung wird ein ganzer Tag nur unserem Spezialgebiet, dem intraoperativen Neuromonitoring, gewidmet sein. “Wir sind sehr stolz, als Teil der Community ein solch gewaltiges Programm auf die Beine gestellt zu haben”, so Christian Hartmann, Geschäftsführer der Dr. Langer Medical für Vertrieb, Service und Marketing. Es ist uns gelungen, mehrere international anerkannte Referenten aus Deutschland, Portugal und Griechenland zu finden. Von den IONM-Grundlagen über Fallbeschreibungen und aktuelle Anwendungen bis hin zum Einsatz autonomer Nerven in der Beckenbodenchirurgie in naher Zukunft, wird alles im Detail behandelt. Ein spannendes Programm mit Mehrwert für alle Beteiligten.

Sie sind interessiert an innovativer Medizintechnik im Rahmen Ihrer chirurgischen Eingriffe?

Fragen Sie sich, wie schütze ich in meinem OP-Umfeld die vorhandene Nervenstrukturen und wie kann ich meine Arbeit im Rahmen der klinischen Qualitätsanforderungen einfach und schnell dokumentieren?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

Wir sind auf Intraoperatives Neuromonitoring (IONM) spezialisiert und bieten qualitativ hochwertige Lösungen, “Made in Germany”, in folgenden Disziplinen:

-> Schilddrüsenchirurgie

-> Neurochirurgie

-> Wirbelsäulenchirurgie

-> Gefäßchirurgie

-> HNO/MKG- Chirurgie

-> Kinderchirurgie

-> Unfall- und periphere Nervenchirurgie

Natürlich mit der entsprechenden Zubehörpalette aus eigener Reinraumfertigung.

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Fragen und Wünsche!

Ihr Dr. Langer Medical Team

