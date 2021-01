Ausgezeichnet, Westcon-Comstor! VAD punktet bei zwei großen Leserwahlen

Paderborn, Mönchengladbach, 27. Januar 2021 – Westcon-Comstor, Value-Added Distributor (VAD) führender Security-, Collaboration-, Netzwerk- und Datacenter-Technologien, sicherte sich zum Jahreswechsel Toprankings bei zwei renommierten Leserwahlen in der deutschen ITK-Channel-Fachpresse: Bereits im November 2020 gab es von den Lesern der IT-BUSINESS zwei Distri Awards in Gold in den Kategorien “IT-Security” und “UC & Telekommunikation”. Im Januar 2021 erhielt Westcon den Channel Excellence Award der Fachzeitschrift ChannelPartner und wurde in der Kategorie “Value-Add-Distribution” mit “Preferred Distributor” bewertet.

Robert Jung, Managing Director DACH und EE bei Westcon, kommentiert die beiden Auszeichnungen wie folgt: “Dass wir bei zwei der wichtigsten Leserwahlen in der deutschen ITK-Presse punkten konnten, freut uns natürlich ungemein – umso mehr, als beide Awards auf unabhängigen Umfragen in der deutschen Channel-Landschaft basieren. Das tolle Abschneiden ist damit ein echter Beleg dafür, dass der Mehrwert, den wir als VAD bieten, auch wirklich bei unseren Partnern ankommt – und dass uns die Systemintegratoren als verlässlichen und kompetenten Ansprechpartner in technischen und vertrieblichen Fragen schätzen. Das sind doch beste Voraussetzungen für den Start in das neue Jahr.”

Hintergrund: IT-BUSINESS Distri Awards

Die von der Fachzeitschrift IT-BUSINESS jährlich verliehenen Distri Awards basieren auf einer groß angelegten Leserbefragung, bei der die Systemhäuser die Leistungsfähigkeit, Fachkompetenz, Servicequalität und Kundenfreundlichkeit ihrer Broadline- und Value-Added-Distributoren bewerten. Jährlich stimmen dabei zwischen 3.000 und 3.500 Teilnehmer über die Distributions-Champions im deutschen ITK-Channel ab. Die Preisverleihung erfolgt traditionell bei einer exklusiven – im Jahr 2020 aber ausschließlich digital gefeierten – Gala zum Jahresausklang.

Hintergrund: Channel Excellence Awards

Die Fachzeitschrift ChannelPartner und das international tätige Marktforschungsinstitut CONTEXT verleihen seit vielen Jahren gemeinsam die Channel Excellence Awards, mit denen die Besten der Besten aus beiden Welten vom Channel prämiert werden. Die Auszeichnungen basieren dabei stets auf einer von CONTEXT im Auftrag von ChannelPartner durchgeführten repräsentativen Studie. Im Jahr 2020 nahmen vom 15. März bis 30. Juni über 2.300 Systemhäuser, IT-Dienstleister, Fachhändler und Managed- und Cloud-Service Provider in Deutschland an der Umfrage teil.

Mehr über Westcon-Comstor erfahren interessierte Leser unter: https://www.westconcomstor.com/

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Laura Hemmersbach

Hennes-Weisweiler-Allee 8

41179 Mönchengladbach

+49 (0) 2161 5780 263

laura.hemmersbach@westcon.com

http://de.ucc.westcon.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131 / 812 81-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.