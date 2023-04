Bei Lebensmitteln kann die richtige Beleuchtung einen großen Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden haben

In der Welt des Marketings gibt es viele Möglichkeiten, Kunden zum Kauf von Produkten zu animieren.

Eine effektive Methode, die übersehen wird, ist der Einsatz von richtiger Beleuchtung.

Insbesondere bei Lebensmitteln hat die richtige Beleuchtung einen großen Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden.

Die Beleuchtung von Lebensmitteln wird auf verschiedene Arten und Weisen gestaltet.

Eine Möglichkeit besteht darin, spezielle LED 3-Phasen Strahler zu verwenden, die das Lichtspektrum des Sonnenlichts nachahmen.

Dieses natürliche Licht wird die Farben der Lebensmittel verbessern und sie frischer und appetitlicher aussehen lassen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Licht in verschiedenen Farben zu gestalten,

um bestimmte Eigenschaften der Lebensmittel hervorzuheben.

So lässt sich beispielsweise das Frische- Gefühl von Obst und Gemüse betonen, während warmes rötliches Licht Backwaren verlockender aussehen lässt.

Licht spielt eine wichtige Rolle in der Präsentation von Backwaren.

Bei Backwaren beeinflusst Licht nicht die Farben und Texturen der Produkte, sondern die Kundenwahrnehmung und den Verkaufserfolg.

Um den Umsatz zu steigern, ist es wichtig, das richtige Licht zu wählen, das die Produkte optimal zur Geltung bringt.

Eine wichtige Messgröße für das Licht ist die Kelvin-Zahl, die die Farbtemperatur angibt.

beim Licht für Backwaren und Brötchen empfiehlt sich eine Kelvin-Zahl von 2450 bis 3200, um ein warmes und einladendes Ambiente zu schaffen.

Neben der Farbwahl spielt die Intensität der Beleuchtung eine wichtige Rolle.

Zu viel Licht lässt Lebensmittel überbelichtet und unnatürlich aussehen,

während zu wenig Licht sie unscheinbar erscheinen lässt.

Eine ausgewogene Beleuchtung, die Farben und Texturen der Lebensmittel betont, beeinflußt Kunden sich von den Produkten angezogen fühlen.

Darüber hinaus trägt die richtige Beleuchtung bei, dass Kunden bestimmte Produkte besser finden.

Eine gezielte Beleuchtung von Sonderangeboten oder neuen Produkten lässt Regal auffälliger erscheinen und somit besser vom Auge erfasst werden.

Insgesamt ist die richtige Beleuchtung von Lebensmitteln eine wirksame Methode , um Kunden zum Kauf von Produkten anzuregen.

Die Led Explorer GmbH ist ein Unternehmen aus Deutschland, dass sich auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen LED Stromschienenstrahler spezialisiert hat.

Die Produkte werden in Deutschland hergestellt und zeichnen sich durch hohe Effizienz und einen einheitlichen ökologischen Fußabdruck aus.

Durch den Einsatz von energieeffizienten LED-Leuchten wird der Stromverbrauch gesenkt und der Verkaufserfolg gesteigert.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

