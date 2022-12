Callstel Schlüssel- & Gegenstandsfinder, Apple-AirTag-kompatibel, MFi, App

Jetzt ortet man verlorene und verlegte Dinge im Nu – sogar weltweit

– MFi-zertifiziert: kompatibel zu Geräten von Apple

– Auch kompatibel zu Apples „Wo ist?“-App

– Positions-Alarm mit bis zu 20 m Reichweite

– Standort-Anzeige in der App

– Weltweite Ortung dank Millionen von iOS-Geräten

– Wetterfestes Gehäuse

Nie wieder verlegte Dinge suchen: Einfach den Schlüssel- und Gegenstandsfinder per Bluetooth mit dem iPhone, iPad oder Mac verbinden und ihn dann beispielsweise am Schlüsselbund befestigen oder in die Handtasche legen. Schon checkt die „Wo ist?“-App, wo sich das Gesuchte befindet. Oder man löst per App einen Positions-Alarm an dem Finder aus und folgt dem Ton, bis man Handy, Geldbörse & Co. gefunden hat.

Weltweite Ortung: Auch wenn sich der MFi-zertifizierte Schlüssel- & Gegenstandsfinder von Callstel außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet erfährt man, wo man den Regenschirm stehen gelassen oder den Schlüsselbund verloren hat – dank Millionen von iOS-Geräten. Ist eines in der Nähe, empfängt es das Bluetooth-Signal des Finders und sendet den Standort an die iCloud. Natürlich anonym und verschlüsselt, so dass die Privatsphäre geschützt bleibt.

Auch für den Außeneinsatz: Wenn man sich nicht merken kann, wo man sein Fahrrad abgestellt hat, hilft der Finder dank wetterfestem Gehäuse und einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 50 m nutzt man ihn auch, um das Rad oder den Roller im Handumdrehen zu orten.

– Bluetooth für Verbindung zum Apple-Gerät, Reichweite: bis zu 50 m (freies Feld)

– Standort-Bestimmung durch Positions-Alarm mit bis zu 20 m Reichweite oder Standort-Anzeige in App

– Weltweite Ortung: Millionen iOS-Geräte können Standort des Finders verschlüsselt an die iCloud senden

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Betriebstemperatur: -20 – 60 °C

– Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 10 – 80 % RH

– Systemvoraussetzungen: iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1 oder höher

– Stromversorgung: Knopfzelle Typ CR2032 für bis zu 1 Jahr Laufzeit

– Maße: 35 x 35 x 11 mm, Gewicht: 12 g

– Schlüssel- und Gegenstands-Finder inklusive Knopfzelle und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107405829

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5304-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5304-5150.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Callstel 2er-Set Schlüssel- & Gegenstandsfinder, Apple-AirTag-kompatibel, MFi

Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5316-625

Callstel 4er-Set Schlüssel- & Gegenstandsfinder, Apple-AirTag-kompatibel, MFi

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5317-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/9G49GWo6iELrJC8

