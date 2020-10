Start-up sucht Workout-Locations und -Equipment in ganz Deutschland

Das erste Airbnb für Sportler kommt aus München

München, 19.10.2020

Wer Abwechslung vom Alltag sucht, mietet ein Airbnb. Das gilt jetzt auch für Sportler: Auf Gymshare finden sie außergewöhnliche Orte und Geräte für einmalige Workouts. Das Münchner Start-up weitet sein Angebot nun in ganz Deutschland aus.

Statt immer im gleichen Fitnessstudio zu trainieren, wählen Interessierte auf der Plattform neue Trainingsmöglichkeiten aus. Vom privaten Gym im selbst definierten Zeitraum bis zu leihbaren SUP-Boards, Fahrrädern und Kletterausrüstung steht eine breite Auswahl zur Verfügung.

Wer seine nächste Sporteinheit gefunden hat, fragt über Gymshare direkt beim Vermieter an. Das sind einerseits kommerzielle Anbieter wie Vereine oder Sportgeschäfte. Aber auch Privatpersonen leihen ihre Skier, Skateboards oder heimischen Pools aus, um etwas Geld nebenbei zu verdienen. Ein Abo ist dafür nicht nötig. Wie beim Vorbild Airbnb bestimmen die Anbieter den Preis und die Regeln. Gymshare dient lediglich als Vermittler.

In Zeiten von Corona erlebt der Trend zu mehr Individualität auch im Sport ein Wachstum. Private Trainingsräume werden immer stärker nachgefragt, so Gründer Florian Börstler. Und auch kommerzielle Anbieter sollen profitieren. Während die Teilnahme am Training in Gruppen aufgrund der Pandemie zurückgeht, erschließen sie sich mit den individuell Trainierenden einen neuen und zahlungskräftigen Kundenstamm.

Aktuell finden sich Angebote vor allem in den Großstädten München, Berlin, Stuttgart und Mannheim. Doch immer mehr Orte kommen dazu. So soll ein flächendeckendes Netz an individuellen Sportmöglichkeiten in ganz Deutschland entstehen.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite gymshare.io. Eine Übersicht über alle bisherigen Angebote bietet https://app.gymshare.io

Kontakt

Flowmotionworks GmbH

Florian Börstler

Pfälzer-Wald-Str. 41a

81539 München

017632163175

info@gymshare.io

http://www.flowmotionworks.de

