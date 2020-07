DIAGONAL Gruppe ist ein Topanbieter im Payment!

Die Marke DIA-PAY gehört zu den größten Payment-Service-Providern im deutschsprachigen E-Commerce.

Die DIAGONAL Gruppe gehört mit der Marke DIA-PAY zu den größten Payment-Service-Providern im deutschsprachigen E-Commerce. DIA-PAY belegt bei der ersten Teilnahme in diesem Wettbewerb einen hervorragenden Platz unter den Top-20 der Dienstleister aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. “Die Auszeichnung zeigt, dass sich die DIAGONAL Gruppe mit dem Brand DIA-PAY im Online-Paymentmarkt etbaliert hat. Es ist ein starkes Signal”, freut sich Christian Davids, der Leiter Vertrieb und Marketing. Es sei eine schöne Wertschätzung für die Arbeit der Mitarbeiter*innen. Zum vierten Mal hat iBusiness dieses umfassende Ranking herausgegeben.

Die DIA-PAY deckt als eine führende Marke in der E-Commerce und Finanz-Branche einen prominenten Teil des stark wachsenden E-Commerce-Marktes ab. Sie nutzt die Chancen der Digitalisierung. Denn die Entwicklungen rund um das Payment, das Einkaufsverhalten, die Bezahlgewohnheiten der Verbraucher und neue Zahlungsverfahren am Markt verändern den E-Commerce stetig. Mit einer außergewöhnlich großen Range an Bezahlmethoden erfüllt die DIAGONAL Gruppe die Anforderungen ihrer Kunden.

Die Verbraucher bezahlen beim Onlineshopping in Deutschland mit weitem Abstand bevorzugt per Rechnung. Mit der gesicherten Lastschrift und dem gesicherten Kauf auf Rechnung bietet DIA-PAY den Auftraggebern zwei attraktive Lösungen mit einer garantierten Auszahlung an. “Die sichere Liquidität und die weiteren Dienstleistungen aus unserer Wertschöpfungskette überzeugen die Partner der DIAGONAL Gruppe. Das Besondere ist, dass der Kunde im Shop nicht verkauft wird. Der Shopbetreiber pflegt die Kundenhistorie weiter und bleibt in der Debitorenhoheit”, nennt Christian Davids die maßgeblichen Vorteile des Angebots von DIA-PAY.

Die DIAGONAL Gruppe hat als Payment-Service-Provider mit DIA-PAY einen großen Fußabdruck hinterlassen und sich als einer der größten deutschen Anbieter für den gesicherten Rechnungskauf einen Namen gemacht. Die Auszeichnung ist ein schöner Ansporn, die Marktposition der DIAGONAL Gruppe mit DIA-PAY auszubauen.

Die DIAGONAL Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen, seit über 25 Jahren bodenständig in Buchholz beheimatet, mit einer Familienkultur in Verbindung mit traditionellen Werten. DIAGONAL ist einer der größten konzernunabhängigen Dienstleister für ein erfolgreiches Inkasso und Forderungsmanagement. Auftraggeber sind Unternehmen aus Handel, Industrie, Verlage, Kommunen, Telekommunikation, HealthCare, Start-ups, Gaming und Teleshopping – national und international.

Mit dem Einsatz von modernen und leistungsstarken IT-Systemen, Data Analytics und künstlicher Intelligenz steht die DIAGONAL Gruppe für herausragende Kompetenz. Sie liefert maßgeschneiderte Lösungen für jeden Auftraggeber, um Massen-Volumen erfolgreich zu verarbeiten. “Moving things forward and doing better” ist für die Mitarbeiter ein gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.

