Die Zielmanagementmethode OKR schnell und einfach lernen

Erfolgreicher durch mehr Fokus, Transparenz, Teamwork, Abstimmung, Engagement und Motivation

Unternehmen sind zunehmend herausgefordert, sich stetig und rasch verändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen zu stellen – Corona / Covid-19 hat uns dies deutlich gezeigt. Alle Führungskräfte und Mitarbeitende müssen am gleichen Strang ziehen. Dabei hilft OKR – Objectives and Key Results, die Zielmanagementmethode aus dem Silicon Valley, die 1999 bei Google eingeführt wurde und noch heute bei Google zum Einsatz kommt, wie bei vielen weiteren Unternehmen, auch in Europa. Der Online-Kurs ermöglicht die OKR-Methode bequem und schnell zu erlernen – im Büro, zu Hause oder Unterwegs.

Bei vielen Unternehmen ist aktuell das Thema Liquidität ein gravierendes Problem. Zudem sind die Mitarbeitenden teilweise unmotiviert und unzufrieden. Viele sind überlastet – manche kurz vor dem Burnout. Auch das Homeoffice bereitet zunehmend Schwierigkeiten bei der Abstimmung. Das drückt auf die Stimmung des gesamten Unternehmens und auf die Ergebnisse.

Dank OKR, klarer Ziele und der Konzentration auf das Wesentliche – auf Unternehmens-, Abteilungs-, Team-, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Ebene im gesamten Unternehmen, ziehen alle am gleichen Strang und arbeiten in den Teams sowie abteilungsübergreifend optimal und effizient zusammen.

Mit Objectives and Key Results wird der Fokus auf die wichtigsten Maßnahmen zur Erhöhung der Liquidität sichergestellt. Durch klare Ziele wird die Sinnhaftigkeit und daraus die Motivation der Mitarbeitenden gesteigert. Sie gewinnen an Zufriedenheit und Zuversicht, weil sie damit wissen, welchen Beitrag sie für das Unternehmen zum Wachstum oder zur Bewältigung der Krise und Rezension leisten können – ebenso, wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Unternehmen erreichen damit, dass sie nachhaltig profitabel bleiben, dass kein wichtiges Know-how verloren geht und sie kostspielige Ausfälle und Fluktuation vermeiden.

DigitalWinners hat sich als Beratungsboutique zum Ziel gesetzt, OKR in Unternehmen jeder Größe einzuführen – über Beratung, Seminare oder Online-Kurse. Hierbei legt die DigitalWinners besonderen Wert darauf, die langjährige Erfahrung der Beraterinnen und Berater als Unternehmer, Strategie-Experten und Start-up Gründer einfließen zu lassen.

Die OKR Online-Kurse befähigen Führungskräfte und Mitarbeitende die OKR-Methode zügig zu erlernen und über die praxisnahen Beispiele und Vorlagen OKR sofort im Unternehmen anzuwenden. Die Kurse sind auf Deutsch verfügbar und werden in Kürze in weiteren Sprachen angeboten.

Das OKR Online-Kurs Angebot der DigitalWinners ist auf der Website www.digitalwinners.academy zu finden, ebenso auf der Online-Lernplattform Udemy und als Produktpaket auf Amazon. Das Amazon-Produktpaket besteht aus dem Online-Kurs, einem gedruckten Workbook und einem Plakat. Auf Udemy ist der Online-Kurs mit 4,6 von 5 Sternen bewertet (Stand 5. August 2020) und von Udemy als Bestseller ausgezeichnet.

Die 39 Videos sind mit hochwertigen 4k Videokameras aufgezeichnet und durch den Vortrag von zwei Dozenten abwechslungsreich. Die Lektionen und Videos sind über Laptop, Smartphone oder Tablet aufrufbar – im Büro, zu Hause oder Unterwegs.

Die wichtigsten Schlüsselwörter werden im Video eingeblendet, ebenso wie Folien mit anschaulichen Illustrationen und praxiserprobten Beispielen. Am Ende vieler Lektionen wird das Erlernte jeweils in fünf Key Learnings zusammengefasst und über ein Quiz abgefragt und vertieft. Über 140 Seiten PDFs mit den Folien, Illustrationen, praxisnahen Beispielen und Vorlagen zum sofortigen Anwenden und Umsetzen des Erlernten in die Praxis stehen zum Herunterladen zur Verfügung.

Der Platin-Level des Online-Kurses umfasst die Zertifizierung zum Objectives and Key Results “Master” bzw. OKR Process Owner.

Die Sommer-Aktion mit 20% Rabatt läuft bis Ende August 2020. Firmen erhalten ab 5 Lizenzen Sonderkonditionen zur Schulung ihrer Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die DigitalWinners bietet weitere Dienstleistungen und Produkte rund um OKR unter www.weloveokr.com an.

Die DigitalWinners GmbH, www.digitalwinners.net, gegründet Anfang 2016 mit Sitz in München und Rosenheim ist eine Beratungsboutique und Personalvermittlungsagentur für Digitalisierung, Strategie, digitale Transformation und Innovation – mit einer namhaften Liste an Kunden, die die Expertinnen und Experten der DigitalWinners beraten haben – von Start-ups über KMUs bis zu Konzernen. Ein Baustein des umfangreichen Beratungsangebotes ist OKR – Objectives und Key Results. Das Angebotsportfolio deckt die Beratung, Einführung, Vorträge, Online-Kurse, Seminare, OKR-Software/Tool, Bücher, Plakate, Podcasts, ein OKR-Magazin/-Blog und mehr ab – und ist unter www.weloveokr.com einsehbar.

