E-Scooter Marke hive jetzt mit Special-Design Edition

FREE NOW startet Kooperation mit 14 Unternehmen und macht Hamburgs E-Scooter Markt bunter

Hamburg, 28. August 2020 – Anfang August ist FREE NOW mit seiner E-Scooter Eigenmarke hive in Hamburg live gegangen. Jetzt bringt der Multiservice-Anbieter gemeinsam mit 14 Hamburger Unternehmen und Lokalhelden eine ganz besondere Hamburg-Flotte auf den Markt. Neben den 1.000 regulären hive Scootern können sich Kunden ab sofort 70 E-Scooter in einem ganz besonderen Design über die FREE NOW App buchen. Ob Erikas Eck, Inferno Ragazzi, Online Marketing Rockstars oder Super Streusel – insgesamt haben sich 14 Hamburger Restaurants, Marken, Shops und Initiativen an der Aktion beteiligt und jeweils fünf hive E-Scooter ganz individuell für sich gestaltet. Die besonderen E-Scooter können ganz normal über die FREE NOW App gebucht werden, in der App wird der E-Scooter sogar mit einem passenden Icon angezeigt. Alle neu designten Scooter sind zum regulären hive Preis von 19 Cent pro Minute verfügbar.

Optimaler Start für hive in Hamburg

Mit mehreren Tausend Buchungen in den ersten vier Wochen hat hive einen gelungenen Start in Hamburg hingelegt. Die neue Designlinie mit prominenten Hamburger Unterstützern unterstreicht den Erfolg der E-Scooter Marke: “Wir freuen uns sehr, dass hive so gut in der Hansestadt angenommen wird und wir bekannte Hamburger Unternehmen und Marken für eine Kooperation gewinnen konnten. Die insgesamt 70 E-Scooter, die im Rahmen der Aktion individuell gestaltet wurden, verleihen hive viel Lokalkolorit und einen starken Wiedererkennungswert”, sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW.

Auch die Partner der Aktion freuen sich über den gelungenen Start. Jasper Ramm, Geschäftsleiter der Online Marketing Rockstars sagt: “Ob wir unsere eigenen Scooter für die FREE NOW Flotte designen wollen, fragt man uns nicht zweimal. Zu den Hamburger Originalen zu gehören, ist für uns als Hamburger Unternehmen natürlich der perfekte Fit, denn Hamburg ist für uns eine Herzensangelegenheit. Mobil in der Stadt unterwegs zu sein und das im ganz eigenen OMR-Style ist schon etwas Besonderes. Wir freuen uns auch in Zukunft auf viele weitere Projekte zusammen mit FREE NOW.”

Anna-Katharina Diemer, Head of Marketing bei FREE NOW Deutschland ergänzt: “Eine gemeinsame Vision nach vorne zu bringen, ist im besten Sinne hanseatisch. Aus diesem Grund sind wir auf diese lokalen Partnerschaften besonders stolz und freuen uns auf alles, was noch folgt.”

Nachhaltig und sicher

Natürlich haben auch bei den Scootern der neuen Designlinie Nachhaltigkeit und Sicherheit oberste Priorität. Die Modelle zeichnen sich durch eine besonders lange Lebensdauer aus und die Materialien können bis zu 86 Prozent recycelt werden. Darüber hinaus sorgen austauschbare Batterien für einen effizienten täglichen Betrieb, da die Scooter nicht jeden Tag ins Lager gefahren werden müssen. Auch in puncto Verkehrssicherheit haben die Scooter nochmals zugelegt. Die größeren Räder reduzieren das Sturzrisiko gerade bei kleinen Unebenheiten deutlich. Die neue Hamburg Flotte von hive ist ab sofort auf den Straßen der Hansestadt im Einsatz und kann über die FREE NOW App gebucht werden. Die teilnehmenden Partner sind:

-AINO

-Atelier Tietchen

-Erika”s Eck

-Hobenköök

-Inferno Ragazzi

-Kiekmo

-Lesser Panda Ramen

-Mit Vergnügen Hamburg

-OMR

-ONE Hamburg

-Rocket Beans TV

-Super Streusel

-Underdocks

-UWE

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von Daimler und BMW. Neben dem Ride-Hailing-Service bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility und Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte), Beat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt), Kapten (ein europäischer Markt) und hive (drei europäische Märkte). Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateinamerika. Insgesamt beschäftigt die FREE NOW Gruppe mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

Firmenkontakt

FREE NOW

Falk Sluga

Große Elbstraße 145a

22767 Hamburg

04031766338

free-now@adpublica.com

https://free-now.com/de/

Pressekontakt

ad publica Public Relations GmbH

Robert Kriesten

Poßmoorweg 1

22301 Hamburg

04031766338

robert.kriesten@adpublica.com

http://www.adpublica.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.